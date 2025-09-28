لینک‌های قابل دسترسی

یکشنبه ۶ ميزان ۱۴۰۴ کابل ۱۰:۵۰

خبر ها

وزیر اعلی ایالت خیبرپختونخوا بر گفت‌وگو میان حکومت مرکزی پاکستان و حکومت طالبان تاکید کرد

علی امین گنداپور، وزیر اعلی ایالت خیبرپختونخوا
علی امین گنداپور، وزیر اعلی ایالت خیبرپختونخوا

علی امین گنداپور، وزیر اعلی ایالت خیبرپختونخوا پاکستان بار دیگر پیشنهاد گفت‌وگو با حکومت طالبان را برای جلوگیری از ناامنی‌ها در پاکستان مطرح کرده است.

به گزارش رسانه‌های پاکستان، گنداپور گفته است که حکومت ایالتی از عملیات تازه اردوی پاکستان علیه گروه‌های تروریستی که به گفته او در نتیجه آن شمار زیادی از غیرنظامیان بی‌جا خواهند شد، حمایت نمی‌کند.

او افزوده است، به حکومت مرکزی پاکستان پیشنهاد می‌کند که بجای عملیات، با حکومت طالبان در افغانستان گفت‌وگو کند.

گنداپور شنبه در شهر پشاور در گردهمایی هواداران حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان‌ حکومت مرکزی پاکستان را متهم کرد که به خواسته‌های مردم خیبرپختونخوا توجه نمی‌کند.

او تاکید کرد که اجازه نخواهد داد عملیات اردوی پاکستان اجرا شود.

حکومت پاکستان در روزهای اخیر عملیات گسترده‌ای را علیه طالبان پاکستان در مناطق مربوط به ایالت خیبرپختونخوا آغاز کرده است.

فاینل مسابقات جام آسیایی کریکت؛ هند و پاکستان به میدان می‌روند

رویارویی هند و پاکستان در فاینل مسابقات جام آسیایی کریکت
رویارویی هند و پاکستان در فاینل مسابقات جام آسیایی کریکت

در فاینل مسابقات جام آسیایی کریکت، امروز هند و پاکستان به میدان می‌روند.

این مسابقه ساعت ۷ شام به وقت کابل در ورزشگاه کریکت دبی آغاز خواهد شد.

در دور گروهی و چهار بهترین جام آسیایی ۲۰۲۵ تا کنون هند و پاکستان دوبار به مصاف هم رفتند و در هر دو بازی پاکستان شکست خورد.

همزمان با بالا گرفتن خطر تعطیلی حکومت امریکا، ترمپ دوشنبه با چهار رهبر اصلی کانگرس دیدار می‌کند

امریکا - کانگرس
امریکا - کانگرس

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده تصمیم دارد روز دوشنبه با چهار رهبر اصلی کانگرس در قصر سفید دیدار کند.

به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این دیدار یک روز پیش از ضرب‌الاجل تامین مالی حکومت فدرال صورت می‌گیرد. اگر بودجه از سوی کانگرس تصویب نشود، تعطیل حکومت چهارشنبه آغاز خواهد شد.

اسوشیتد پرس نوشته است، یک مقام قصر سفید و دو فرد دیگر آگاه از برنامه‌ریزی این نشست شنبه گفتند که ترمپ با مایک جانسن، رئیس مجلس نمایندگان، جان تون، رهبر اکثریت سنا، حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان، و چک شومر، رهبر اقلیت سنا دیدار خواهد کرد.

شومر و جفریز شنبه‌شب در بیانیه‌ای مشترک گفتند: «رئیس‌جمهور ترمپ بار دیگر با نشستی در دفتر بیضی موافقت کرده است. همان‌گونه که بارها گفته‌ایم، دموکرات‌ها حاضر استند در هر مکان، هر زمان و با هر کسی دیدار کنند تا به یک توافق دوجانبه بر سر بودجه دست یابیم که نیازهای مردم امریکا را برآورده کند. ما در عزم خود برای جلوگیری از تعطیلی حکومت و رسیدگی به بحران مراقبت صحی جمهوری‌خواهان استوار هستیم. زمان در حال از دست رفتن است.»

روزهاست که احزاب جمهوریخواه و دموکرات در بن‌بست قرار دارند، زیرا دموکرات‌ها، به‌ویژه در سنا، از دادن آرای لازم برای تصویب لایحه‌ای که حکومت را فراتر از روز سه‌شنبه باز نگه دارد، خودداری کرده‌اند.

دموکرات‌ها در بدل آرای خود، بر گنجانیدن مفاد کلیدی مرتبط با خدمات صحی در لایحه پافشاری کرده‌اند.

جمهوری‌خواهان می‌گویند خواست‌های دموکرات‌ها قابل‌قبول نیست و آنان حاضرند جدا از مذاکرات مربوط به بودجه حکومت، درباره این موضوعات با دموکرات‌ها گفت‌وگو کنند.

حزب جمهوری‌خواه خواستار تمدید مستقیم بودجه فعلی برای هفت هفته است.

تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بازگشت

تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران که بر اساس توافق هسته‌ای میان تهران و قدرت‌های جهانی به حالت تعلیق درآمده بود، صبح امروز یکشنبه به شکل خودکار بازگشت.

به گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، این تحریم‌ها از طریق میکانیزم ماشه یا «اسنپ‌بک» دوباره اعمال می‌شود.

این میکانیزم به گونۀ طراحی شده است که در شورای امنیت سازمان ملل غیرقابل ویتو باشد؛ به این معنا که چین و روسیه نمی‌توانند جلو آن را بگیرند.

این دو کشور شامگاه جمعه سعی کردند با ارائه قطعنامه‌ای به شورای امنیت مبنی بر به تعویق انداختن اسنپ‌بک به مدت شش ماه، مانع بازگشت تحریم‌ها علیه تهران شوند، اما تلاش آن‌ها با رای منفی ۹ کشور از ۱۵ عضو این شورا شکست خورد.

بازگشت تحریم‌های بین‌المللی که بر اساس قطعنامهٔ ۲۲۳۱ شورای امنیت در سال ۲۰۱۵ تعلیق شده بودند، بار دیگر دارایی‌های ایران در خارج را مسدود خواهد کرد، معاملات تسلیحاتی با تهران را متوقف می‌کند و هرگونه توسعهٔ برنامهٔ راکت بالستیک ایران را، در کنار سایر اقدامات، مشمول مجازات خواهد کرد.

فرانسه، آلمان و بریتانیا میکانیزم ماشه را به دلیل عدول ایران از تعهدات برجامی‌اش، خودداری از همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای انجام بازرسی‌ها و بن‌بست در مذاکرات با امریکا فعال کردند.

ایران هم سفیران خود در این سه کشور را فراخوانده است.

وزیر داخلۀ جرمنی خواستار "گفت‌وگوهای مستقیم" با طالبان در مورد اخراج مهاجران شد

الکسندر دوبرینت، وزیر داخلۀ جرمنی
الکسندر دوبرینت، وزیر داخلۀ جرمنی

الکسندر دوبرینت، وزیر داخلۀ جرمنی گفته است که برای اخراج مهاجران افغان که مجرم شناخته شده اند، خواستار عملی شدن اقدامات منظم است.

او در صحبت با روزنامۀ جرمنی راینیشه پوست گفت که اخراج این افغانها باید به طور منظم انجام شود و این کار تنها به کمک دولت قطر ممکن است.

در گزارشی که امروز نشر شد، آقای دوبرینت همچنان گفته است که در این خصوص باید با حکومت طالبان گفت‌وگو های مستقیم صورت گیرد.

او افزوده که مهم است بین افرادی که با جامعۀ جرمنی سازگار میشوند و کارمیکنند و کسانی که بدون حق مهاجرت در جرمنی زندگی میکنند و وابسته به کمکهای دولت اند، فرق قایل شد.

وزیر داخلۀ جرمنی در این مصاحبه همچنان گفته است که کشورش می‌خواهد با سوریه به توافقی برسد که به اساس آن مهاجران سوری که مجرم شناخته می‌شوند نیز به کشور شان فرستاده شوند.

در آستانه بازگشت تحریم‌ها، ایران سفیران خود در سه کشور اروپایی را فراخوانده

ایران سفیران خود در بریتانیا، فرانسه و آلمان را فراخوانده است. این در حالی است که شمارش معکوس برای اعمال دوباره تحریم‌های سازمان ملل متحد به نام میکانیزم ماشه علیه تهران به دلیل برنامه هسته‌ای‌اش ادامه دارد.

مگر آن‌که توافقی فوق‌العاده و در واپسین لحظه حاصل شود، سازمان ملل متحد قرار است نیمه‌شب ۲۷ سپتمبر به وقت گرینویچ، اقدامات تنبیهی علیه ایران را دوباره برقرار کند.

وزارت خارجه ایران اعلام کرد که در پی آنچه «اقدام غیر مسئولانه» سه کشور اروپایی عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل خواند، سفیرانش را برای مشورت فراخوانده است.

این سه کشور که به‌طور جمعی «ای۳» نامیده می‌شوند، با متهم کردن ایران به نقض توافق سال ۲۰۱۵ که با هدف جلوگیری از دست‌یابی تهران به سلاح هسته‌ای امضا شده بود، شمارش معکوس ۳۰ روزه برای بازگرداندن تحریم‌ها را فعال کردند.

تلاش دقیقه‌نودی روسیه و چین ــ دو عضو دائم شورای امنیت ــ برای تعویق شش‌ماهه تحریم‌های ماشه‌ای، در نشست ۲۶ سپتمبر این شورا ناکام ماند.

ملل متحد: سیاست‌های طالبان علیه زنان خشونت در افغانستان را گسترش می‌دهد

ریچارد بنیت نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان هشدار داده است که سیاست‌های طالبان در زمینه زنان نه تنها به زنان افغان آسیب می‌زند، بلکه خشونت در این کشور را نیز گسترش می‌دهد.

بنیت روز جمعه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نشست ویژه‌ای گفت که او نگران سرکوب زنان، سلطه و کنترل طالبان بر آنان است.

بنت افزود که این سیاست می‌تواند ایدئولوژی خشونت‌آمیز خطرناکی را در چند نسل افغان‌ها، به‌ویژه در میان مردان و پسران، گسترش دهد.

شرکت‌کنندگان این نشست که شامل فعالان افغان، سیاستمداران سابق و شماری از دیپلمات‌های خارجی بودند، از حکومت طالبان خواستند تا ممنوعیت آموزش دختران را لغو کند و تأکید کردند که جامعه بین‌المللی باید بر طالبان فشار آورد تا به حقوق اساسی و انسانی افغان‌ها احترام بگذارند.

مقام‌های پاکستان: در خیبرپختونخوا ۱۷ جنگجوی طالبان پاکستانی کشته شدند

مقام‌های امنیتی پاکستان گفته‌اند که در ولسوالی کرکِ ایالت خیبرپختونخوا به یک مرکز طالبان پاکستانی حمله کرده و پس از درگیری، ۱۷ جنگجوی طالبان را کشته‌اند.

شهباز الهی، از مسئولان پولیس در کرک، گفته است که این عملیات روز جمعه انجام شد و افزوده که در این درگیری سه افسر پولیس نیز زخمی شدند.

او جزئیات بیشتری ارائه نکرده اما افراد کشته‌شده را «خوارج» خوانده است؛ اصطلاحی که مقام‌های پاکستانی برای اشاره به طالبان پاکستانی به کار می‌برند.

دو روز پیش از این رویداد نیز نیروهای امنیتی پاکستان در ولسوالی دیره اسماعیل‌خان به یک مرکز جنگجویان حمله کرده بودند که به گفته‌ی مقام‌ها، در نتیجه‌ی آن ۱۳ جنگجوی طالبان پاکستانی در درگیری کشته شدند.

طالبان پاکستانی یا «تی‌تی‌پی» تاکنون در مورد این ادعاهای مقام‌های امنیتی پاکستان اظهار نظر نکرده‌اند.

از کشته شدن داکتر نجیب الله، رئیس جمهور سابق افغانستان، ۲۹ سال گذشت

داکتر نجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان، 19 اکتوبر 1986(آرشیف)
داکتر نجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان، 19 اکتوبر 1986(آرشیف)

امروز بیست‌ونهمین سالگرد کشته شدن داکتر نجیب‌الله، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان است. او در ۲۷ سپتمبر ۱۹۹۶ همراه با برادرش شاهپور احمدزی اندکی پس از ورود طالبان به کابل کشته شد.

نجیب‌الله پیش از سقوط کابل در دفتر سازمان ملل متحد پناه گرفته بود. به اساس گزارش‌ها طالبان او را از این دفتر بیرون آوردند و اجساد او و برادرش را در شهر کابل به دار آویختند.

نجیب‌الله عضو شاخه پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود و از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۲ ریاست جمهوری افغانستان را برعهده داشت. دولت او از حمایت اتحاد جماهیر شوروی سابق برخوردار بود.

پیش از ریاست جمهوری، او رئیس اداره استخبارات وقت موسوم به «خاد» بود؛ نهادی که شماری از منتقدان آن را به رفتارهای خشن در قبال افراد وابسته به مجاهدین متهم کرده‌اند.

در زمان حکومت او، جنگ میان مجاهدین و نیروهای افغان تحت حمایت شوروی سابق در مناطق مختلف افغانستان جریان داشت.

تیم کریکت هند تیم سریلانکا را شکست داد

آرشیف
آرشیف

هند پس از یک مسابقۀ طولانی در مسابقات کریکت جام آسیا، تیم سریلانکا را شکست داد.

هند نخست بیتنگ کرد و در 20 آوور 203 دوش را هدف تعیین کرد. سریلانکا توانست صرف 202 امتیاز بدست بیاورد که منجر به مساوی و سوپر اوور شد. تیم هند در سوپر آوور برنده شد.

انتظار می‌رود که تیم کریکت هند در فاینل جام آسیا، روز یک‌شنبه به مصاف پاکستان برود.

