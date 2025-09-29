یکی از شرکت‌کنندگان این نشست و عضو پیشین مجلس نمایندگان جمهوری مخلوع افغانستان، فوزیه کوفی، دوشنبه ۷ میزان در صفحه‌ ایکس خود نوشته است که «شرکت‌کنندگان زن و مرد در مورد آینده افغانستان گفت‌وگو می‌کنند».

او افزوده که وضعیت کنونی افغانستان «به‌ویژه برای زنان» غیرقابل تحمل است.

طاهر خان خبرنگار رادیو مشال، گزارش داده که نشست پشت درهای بسته برگزار می‌شود و به رسانه‌ها اجازه‌ ورود داده نشده است.

خانم کوفی نوشته افغانستان نیازمند نظامی است که مردم در تصمیم‌گیری‌های آن سهم داشته باشند و حقوق همه در آن رعایت شود.

او تأکید کرده که پاکستان در رسیدن به این هدف «همکار حیاتی» آنان است.

این رویداد به ابتکار «مؤسسه ثبات راهبردی آسیای جنوبی» (SASSI) و در همکاری با نهاد «زنان برای افغانستان» (WFA) به رهبری فوزیه کوفی برگزار شده.

طالبان هنوز در این مورد تبصره نکرده اند.

بر اساس دعوت‌نامه ارسالی به شرکت‌کنندگان، روز نخست به دیدار میان رهبران افغان اختصاص یافته و در روز دوم نمایندگان پاکستانی نیز به جمع آنان خواهند پیوست.

موضوع محوری کنفرانس «به سوی وحدت و اعتماد: نخستین گفت‌وگوی منطقه‌ای» عنوان شده است. این نشست ابتدا قرار بود ۲۵ و ۲۶ اگست ۲۰۲۵ برگزار شود، اما به دلایلی نامشخص به تعویق افتاد.