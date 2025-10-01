آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که نبود انترنت و شبکه‌های مخابراتی کار و بارشان را مختل و آنان را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.

داخل شهر هیچ سیم‌کارتی آنتن نمی‌دهد، مجبور هستیم خود را به مرز ایران برسانیم.

یک باشنده ولایت نیمروز که صرافی دارد و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، می‌گوید به نقاط سرحدی ایران رفته و با استفاده از سیم‌کارت ایرانی توانسته کارهایش را پیگیری کند.

او روز چهارشنبه، ۹ ماه میزان به رادیو آزادی گفت: «ما از ولایت نیمروز از سر مرز ارتباط گرفتیم. داخل شهر هیچ سیم‌کارتی آنتن نمی‌دهد، مجبور هستیم خود را به مرز ایران برسانیم. از همین‌جا با مشتریان عزیز خود تماس می‌گیریم، مشکلات را می‌پرسیم، حواله‌جات را می‌گیریم و بعد دوباره به مغازه‌ها و دفاتر برمی‌گردیم و اجراآت خود را پیش می‌بریم.»

مجبور هستیم یک سیم‌کارت پیدا کنیم تا از احوال زنده و مرده آن‌ها خبر داشته باشیم.

یک باشنده ولایت ننگرهار که او نیز نخواست نامش افشا شود می‌گوید به یکی از مناطق مرزی با پاکستان رفته و تنها راه تماس با خانواده‌اش استفاده از سیم‌کارت پاکستانی است: «من اینجا در سرحد پاکستان هستم، سیم‌کارت پاکستانی گرفته‌ایم و برای برقراری ارتباط با خانواده، خویشاوندان و اقارب خود که در خارج و یا در پاکستان هستند، در آن انترنت فعال کرده‌ایم، مجبور هستیم یک سیم‌کارت پیدا کنیم تا از احوال زنده و مرده آن‌ها خبر داشته باشیم. دیشب صدها نفر به تورخم آمده بودند و با استفاده از سیم‌کارت‌های پاکستانی مشکلات خود را حل کردند.»

اما برای برخی‌ها، مشکل حتی فراتر از این بوده است. تعدادی از آنان می‌گویند که ویزه معتبر داشتند و با عبور از مرز خود را به کشورهای همسایه رسانده‌اند تا از وضعیت خانواده‌های‌شان باخبر شوند.

یک باشنده دیگر ولایت ننگرهار برای آن‌که از وضعیت صحی مادرش که برای تداوی به پاکستان رفته بود باخبر شود، ناگزیر شد خود روز سه‌شنبه (۳۰ سپتمبر) به پاکستان سفر کند: «مادرم به بیماری سرطان سینه مبتلا است و برای تداوی به پشاور آمده بود. من خیلی نگران بودم که حال مادرم چطور باشد و چه شده باشد. به همین خاطر دیروز صبح ساعت هفت از خانه بیرون شدم و حوالی دو و نیم بعد از ظهر خود را به پشاور رساندم. شکر خدا مادرم خوب است.»

انترنت و شبکه‌های مخابراتی از عصر روز دوشنبه، ۲۹ سپتمبر به این سو در سراسر افغانستان به گونه کامل قطع شده است. حکومت طالبان تاکنون هیچ توضیحی در این مورد نداده است.

حداقل پنج مسئول در سفارت‌های افغانستان تحت کنترل طالبان به رادیو آزادی گفته‌اند که ارتباط آن‌ها نیز با وزارت خارجه حکومت‌ طالبان در کابل قطع شده است.

پیش از این، طالبان در چندین ولایت افغانستان انترنت فایبر نوری را قطع کرده بودند.

برخی منابع حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته‌اند که این اقدام به هدف «جلوگیری از منکرات» روی دست گرفته شده است.

این خاموشی ارتباطی واکنش‌های گسترده جهانی را نیز در پی داشته و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر و مقامات سازمان ملل متحد آن را نقض آشکار حقوق بشر دانسته‌اند.