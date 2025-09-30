قطع انترنت و خدمات مخابراتی چه تاثیری بر زندگی مردم افغانستان داشته است؟

یک کارمند افغان یکی از دفاتر خارجی در افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که قطع انترنت بر شبکه‌ های تیلفونی نیز تاثیر گذاشته است و سیستم‌ های بانکی در سراسر افغانستان به شمول کابل متوقف شده و معاملات داد و ستد اسعار را با مشکل روبه‌رو کرده است.

انترنت کاملاً قطع است، آنتن‌ها کار نمی‌کند، بانک‌ها مسدود است، انتقال پول و تجارت متوقف است

"جدا از استارلینک، دیگر همه سیستم ها آفلاین است، زنگ زده نمی‎‌شود، انترنت کاملاً قطع است، آنتن‌ها کار نمی‌کند، بانک‌ها مسدود است، انتقال پول و تجارت متوقف است، سیستم‌ های گمرکی هم متوقف شده است، همه اینها به دلیل قطع انترنت حتی ارتباطات عادی ممکن نیست."

او گفت که شماری از دفاتر خارجی به شمول دفتر آنها با استارلینک وصل شده اند.

بر اساس گزارش‌ها، استار لینک خدمات انترنت ماهواره‌ای است که توسط شرکت سپیس ایلان ماسک ارائه می‌شود.

این از طریق ستلایت خدمات انترنتی را به مردم ارائه می‌کند و امکان قطع شدن آن به سطح منطقه وجود ندارد.

این پروژه انترنت را در حالات اضطراری در بدل پرداخت پول به ساحات که خدمات سنتی انترنت قطع شده است، فراهم می سازد.

یک باشنده ولایت بلخ که در گمرک بندر حیرتان کار می‌کند و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام اش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که اکنون با استفاده از شبکه بی سیم ازبیکستان به انترنت دسترسی پیدا کرده و افزود که پیشبرد امور مهم در افغانستان متوقف شده است.

بارگیری‌ها متوقف است گمرک مسدود است همه چیز متوقف است

"همه چیز متوقف است، آرام به آرامی است ، هیچکس نمی‌تواند صحبت کند، بارگیری‌ها متوقف است گمرک مسدود است همه چیز متوقف است. "

حکومت طالبان پس از ساعت ۵ عصر روز دوشنبه ۲۹سپتمبر، انترنت فایبر نوری را در سراسر افغانستان از جمله کابل قطع کرد که این اقدام انترنت بی‌سیم و اتصال از طریق شبکه های مخابراتی را هم متاثر ساخت و تمام ارتباطات با افغانستان را قطع ساخت.

عمران‌ الله که دو روز پیش بیماران اش را جهت درمان از کابل به شهر پشاور پاکستان انتقال داده، اکنون با کمبود پول روبرو شده است.

او می‌گوید که نمی‌تواند با خانواده اش در کابل تماس بگیرد و به دلیل کمبود پول در پشاور با مشکلات مواجه شده است.

او می‌گوید که از صبح تاکنون در چوک یادگار پشاور منتظر ارتباط با کابل است؛ جایی که صرافان حواله پول را اجرا می‌کنند.

منتظر هستم تا پول از آنجا انتقال شود و من اینجا پول را گرفته و مریضان خود را تداوی کنم

"پول من کمبود کرده است، اینجا با مشکلات جدی مواجه هستم، از صبح در چوک یادگار منتظر هستم تا پول از آنجا انتقال شود و من اینجا پول را گرفته و مریضان خود را تداوی کنم."

بر اساس گزارش یک اداره مربوط به پرواز رادار ۲۴، حداقل هشت پرواز برنامه ریزی شده بین کابل-دبی، استانبول-کابل، مسکو-کابل، کابل-ریاض، و کابل-دبی لغو و یا به تاخیر افتاده و مسافرانی که به کابل و از کابل سفر می کنند، با مشکل مواجه شده اند.

یاسمین نبی ‌زاده، خبرنگار پیشین و فعال حقوق بشر مقیم اسلام‌ آباد پاکستان می‌گوید که یکی از اعضای خانواده‌ اش که فعلا در امارات متحده عربی به سر می‌برد و می‌خواست صبح روز سه شنبه ۳۰ سپتمبر به کابل برود، با تأخیر مواجه شده و ساعت‌ها است که در میدان هوایی دبی سرگردان است.

"یکی از اعضای خانواده ام که فعلا در دبی است و می‌خواست به کابل سفر کند، اما به دلیل قطع کامل انترنت در افغانستان، پروازش لغو شد و همراه با ده‌ها مسافر دیگر با مشکل روبرو شده و حالا سرگردان است."

به دلیل قطع کامل انترنت در افغانستان، پروازش لغو شد و همراه با ده‌ها مسافر دیگر با مشکل روبرو شده و حالا سرگردان است

شماری دیگر از افغان‌ها گفتند که می‌خواهند با خانواده‌ ‌شان در افغانستان تماس بگیرند و از وضعیت ‌شان آگاه شوند، اما تماس گرفتن از روز دوشنبه ۲۹ سپتمبر ناممکن شده و آنان به شدت نگران اند.

سایت نت بلاکس، که جریان انترنت را در سراسر جهان نظارت می‌کند، ساعت ۸:۳۰ شب به وقت کابل در صفحه ایکس خود نوشته است که افغانستان در حالت قطع کامل انترنت قرار دارد و خدمات تیلفونی نیز مختل شده است.

این نهاد همچنان گفته است که از صبح روز دوشنبه چندین شبکه اینترنتی به صورت مرحله ای قطع شده اند.

طالبان تاکنون رسما در مورد این اقدام چیزی نگفته اند، اما چند منبع طالبان پیش از این به رادیو آزادی گفته اند که این تصمیم از سوی ملا هبت الله آخند زاده، رهبر آنان به هدف جلوگیری از "منکرات" گرفته شده و در سراسر افغانستان اجرا خواهد شد.

حکومت طالبان در هفته ‌های اخیر به تدریج خدمات انترنت فایبر نوری را در بیش از ده‌ها ولایت در سراسر افغانستان از جمله بلخ، کندز، بغلان، تخار، بدخشان، قندهار، هرات، ارزگان، نیمروز، ننگرهار و پروان متوقف کرده بود.

هنوز مشخص نیست که این تصمیم طالبان موقتی است یا دایمی، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم این وضعیت می‌تواند بر زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم تأثیر جدی بگذارد.

در سال های اخیر، انترنت به یک وسیله مهم برای آموزش، کار، تجارت و ارتباطات با خانواده و جهان تبدیل شده است.