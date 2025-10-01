واکنش به قطع اینترنت در افغانستان؛ «این اقدام نقض حقوق بشر است»

نهادهای بین‌المللی و افغان‌ها، از جمله مقام‌ها و سیاستمداران مقیم خارج کشور، به اقدام حکومت طالبان در پیوند به قطع اینترنت در افغانستان واکنش گسترده نشان داده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل در اعلامیه‌ای سه‌شنبه ۳۰ سپتمبر نوشته که قطع اینترنت در افغانستان اقدامی نسنجیده است و پیامدهای جدی بر رساندن کمک‌ها، دسترسی به خدمات صحی و آموزشی خواهد داشت. این سازمان افزوده که طالبان با بستن جریان اطلاعات می‌کوشند نقض حقوق بشر در کشور پنهان بماند.

در ادامه تأکید شده که با ممنوعیت آموزش دختران در مقاطع بالاتر از صنف ششم، دسترسی به اینترنت برای آنان حیاتی است و قطع آن روند یادگیری‌شان را مختل می‌کند. سازمان عفو بین‌الملل افزوده که قطع کامل اینترنت با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر در تضاد است و طالبان باید فوراً اتصال انترنت را برقرار کنند.

همچنان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید که قطع سراسری اینترنت از سوی طالبان پیامدهای بسیار جدی بر حقوق بشر در افغانستان دارد. این نهاد در صفحهٔ ایکس هشدار داده که قطع انترنت جریان آزاد اطلاعات و دسترسی به خدمات اساسی را محدود می‌سازد و زنان و دختران بیش از همه متأثر می‌شوند. دیدبان حقوق بشر نیز خواهان وصل فوری اینترنت در افغانستان شده است.

قطع انترنت و مخابرات از سوی طالبان نشانهٔ بزرگی از جهالت طالبان و همچنان ترس‌شان از روشنگری و دسترسی به معلومات تکنالوژی از سوی مردم افغانستان، به‌خصوص نسل جوان است.

نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد در واکنش به این اقدام طالبان، آن را دشمنی با مردم و پیشرفت افغانستان خوانده و از جامعهٔ جهانی خواسته تا در برابر آن سکوت نکند.

آقای فایق سه‌شنبه ۳۰ سپتمبر در این مورد به رادیو آزادی گفت:

«قطع اینترنت و مخابرات از سوی طالبان نشانهٔ بزرگی از جهالت طالبان و همچنان ترس‌شان از روشنگری و دسترسی به معلومات تکنالوژی از سوی مردم افغانستان، به‌خصوص نسل جوان است. طالبان با این عمل‌شان می‌خواهند مردم افغانستان را از علم و تکنالوژی معاصر دور نگه دارند و همچنان افغانستان را از قافلهٔ تمدن و پیشرفت منزوی بسازند.»

همچنان زلمی خلیلزاد، نمایندهٔ ویژهٔ پیشین امریکا برای افغانستان، در شبکهٔ ایکس سه‌شنبه ۳۰ سپتمبر نوشته که رهبری طالبان دستور قطع اینترنت را صادر کرده و هیچ توضیحی در این مورد داده نشده و حتی وزیران خود طالبان نیز مبهوت مانده‌اند و نتوانسته‌اند به پرسش‌های رهبران تجاری افغانستان و مقام‌های خارجی پاسخ دهند که چرا این تصمیم گرفته شده و گام بعدی چه خواهد بود.

او افزوده که این اقدام باعث اختلال در ارتباطات، مشکلات بانکی و حواله‌ها، توقف پروازها، افزایش هزینه‌ها و تضعیف خدمات صحی شده است.

رحمت‌الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی در جمهوری مخلوع، گفته است قطع اینترنت تنها یک تصمیم فنی نیست، بلکه نشان می‌دهد که طالبان دین و ایدئولوژی را به ابزار سرکوب آزادی‌ها و تثبیت قدرت بدل کرده‌اند.

سمیع یوسفزی، خبرنگار و آگاه سیاسی، گفته است طالبان با قطع فایبر نوری و اینترنت ۳جی و ۴جی دستاوردهای زندگی عصری را از مردم گرفتند و این اقدام را کوبیدن آخرین میخ بر تابوت تمدن خوانده است.

سفارت افغانستان در تاجیکستان که از سوی مسئولان جمهوری مخلوع اداره می‌شود، در اعلامیه‌ای قطع اینترنت را حملهٔ مستقیم به آزادی بیان و پیوند افغانستان با جهان خوانده و گفته که طالبان از قیام ملی و آگاهی مردم هراس دارند. در اعلامیه تأکید شده که این اقدام به‌جای انزوا، خشم و مقاومت مدنی را تقویت خواهد کرد.

نهاد هماهنگ‌کنندهٔ فعالان زنان افغان گفته است که طالبان با قطع اینترنت مردم را از جهان جدا و فرصت‌های زنان و دختران برای آموزش و ارتباط را نابود کرده‌اند. این نهاد در بیانیه‌ای از جامعهٔ جهانی خواسته که برای اعادهٔ فوری انترنت بر طالبان فشار بیاورد و تأکید کرده که جدا ساختن افغانستان از جهان تنها سانسور نیست، بلکه «حمله به زندگی، کرامت و بقا» محسوب می‌شود.

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز پیش از این به روز سه‌شنبه ۳۰ سپتمبر در اعلامیه‌ای خواستار برقراری فوری خدمات انترنتی و مخابراتی در افغانستان شد.

اینترنت و شبکه‌های مخابراتی از عصر روز دوشنبه ۷ میزان در سراسر افغانستان قطع شده است. حکومت طالبان در این باره تا کنون توضیحی نداده است.

حداقل پنج مسئول در سفارت‌های مختلف افغانستان تحت کنترل طالبان به رادیو آزادی گفته‌اند که ارتباط آنان نیز با وزارت خارجهٔ حکومت‌شان قطع شده است.

پیش از این، در چند هفتهٔ اخیر حکومت طالبان اینترنت فایبر نوری را در حدود بیش از ده ولایت قطع کرد که برخی منابع به رادیو آزادی گفته‌اند این اقدام به هدف جلوگیری از منکرات روی دست گرفته شده است.