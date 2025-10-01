شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که موفق شده اند به انترنت دسترسی پیدا کنند.

انترنت امروز ساعت چهار و نیم فعال شد و همه می‌توانند که از آن استفاده کنند

یوسف، یک باشنده‌‎‌ ولایت هرات به رادیو آزادی گفت: "خوشبختانه بعد از دو نیم روز یا بیشتر از ۴۸ ساعت قطع سیستم انترنتی در افغانستان، انترنت امروز ساعت چهار و نیم فعال شد و همه می‌توانند که از آن استفاده کنند."

اما شماری از افغان‌های که در خارج از کشور زندگی می‌کنند می‌گویند که هنوز هم موفق نشده اندکه با اعضای خانواده های شان در داخل افغانستان به تماس شوند

انترنت و شبکه های مخابراتی از عصر روز دوشنبه (۲۹ سپمبر) در سراسر افغانستان به‌گونه کامل قطع شده بود.

حکومت طالبان در این مورد هیچ توضیحی نداده اند.

در پی قطع شدن انترنت و شبکه های مخابراتی در افغانستان شماری از باشنده گان ولایات مرزی مجبور شده اند برای برقراری تماس های ضروری و پیگیری کار و بارشان به نقاط سرحدی بروند و از سیم کارت های خارجی استفاده کنند.

آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که نبود انترنت و شبکه‌های مخابراتی کار و بار شان را مختل و آنان را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.

یک باشنده ولایت نیمروز که صرافی دارد و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، می‌گوید به نقاط سرحدی ایران رفته و با استفاده از سیم کارت ایرانی توانسته کارهایش را پیگیری کند.

او روز چهارشنبه (اول اکتوبر) به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت: "ما از ولایت نیمروز از سر مرز ارتباط گرفتیم. داخل شهر هیچ سیم کارت آنتن نمی‌دهد، مجبور هستیم خود را به مرز ایران برسانیم. از همین جا با مشتریان عزیز خود تماس می‌گیریم، مشکلات را می‌پرسیم، حواله‌جات را می‌گیریم و بعد دوباره به مغازه‌ها و دفاتر بر می‌گردیم و اجراآت خود را پیش می‌بریم."

دیشب صدها نفر به تورخم آمده بودند و با استفاده از سیم کارت های پاکستانی مشکلات خود را حل کردند

یک باشنده ولایت ننگرهار که او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود می‌گوید به یکی از مناطق مرزی با پاکستان رفته و تنها راه تماس با خانواده اش استفاده از سیم کارت پاکستانی است: "من اینجا در سرحد پاکستان هستم، سیم کارت پاکستانی گرفته‌ایم و برای برقراری ارتباط با خانواده، خویشاوندان و اقارب خود که در خارج و یا در پاکستان هستند، در آن انترنت فعال کرده‌ایم، مجبور هستیم یک سیم کارت پیدا کنیم تا از احوال زنده و مرده آنها خبر داشته باشیم، دیشب صدها نفر به تورخم آمده بودند و با استفاده از سیم کارت های پاکستانی مشکلات خود را حل کردند."

اما برای برخی‌ها، مشکل حتی فراتر از این بوده است تعداد از آنان می‌گویند که ویزه معتبر داشتند و با عبور از مرز خود را به کشورهای همسایه رسانده اند تا از وضعیت خانواده های شان باخبر شوند.

یک باشنده دیگر ولایت ننگرهار برای آن که از وضعیت صحی مادر اش که برای تداوی به پاکستان رفته بود، باخبر شود، ناگزیر شد خود روز سه شنبه(۳۰ سپتمبر) به پاکستان سفر کند:

"مادرم به بیماری سرطان سینه مبتلا است و برای تداوی به پشاور آمده بود، من خیلی نگران بودم که حال مادرم چطور باشد و چه شده باشد، به همین خاطر دیروز صبح ساعت هفت از خانه بیرون شدم و حوالی دو و نیم بعد از ظهر خود را به پشاور رساندم. شکر خدا مادرم خوب است"

پیش از این حداقل پنج مسئول در سفارت های افغانستان تحت کنترل طالبان به رادیو آزادی گفته بودند که ارتباط آنها نیز با وزارت خارجه حکومت شان قطع شده است.

پیش از این، طالبان در چندین ولایت افغانستان انترنت فایبر نوری را قطع کرده بودند. برخی منابع حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته اند که این اقدام به هدف «جلوگیری از منکرات» روی دست گرفته شده است.

این خاموشی ارتباطی، واکنش های گسترده جهانی را نیز در پی داشته و سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر و مقامات سازمان ملل متحد آن را نقض آشکار حقوق بشر دانسته اند.