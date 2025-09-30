دومین روز نشست سیاسیون و فعلان مدنی افغان در اسلام آباد؛ تمرکز روی "پنج محور اساسی"

عزت الله بخشی فعال حقوق بشر و یکی از شرکت کنندگان این نشست سه شنبه ۳۰ سپتمبر در روز دوم نشست به رادیو آزادی گفت که اجندا روز دوم روی پنج محور اساسی متمرکز بود.

«زمینه سازی برای همکاری های منطقوی ،دوم روابط افغانستان و پاکستان بررسی زمینه های تمدنی و ترسیم فصل های جدید و مسیر های آینده ،سوم درک گذشته و روابط حال و آینده پاکستان و افغانستان و همچنان چهارم اتصال اقتصادی و تسهیل ترانزیت تجارتی آزاد از طریق مسیر های تجارتی و آخرین بحث گفتمان منطقه ای ایجاد اعتماد و گفتگو های پایدار و همکاری های راهبردی میان پاکستان و افغانستان بود»

راحیل تلاش یکی از فعالان حقوق زن و شرکت کنندگان دیگر این نشست به رادیو آزادی گفت: «من امیدوارم از این جلسه یک نتیجه مطلوب را بدست بیاوریم که درآن خیر و فلاح مردم افغانستان باشد.»

نشست دو روزه زیر نام «به سوی وحدت و اعتماد» بتاریخ های ۲۹ و ۳۰ سپتمبر به میزبانی انستیتوت ثبات راهبردی آسیای جنوبی (SASSI) و همکاری نهاد زنان برای افغانستان (WFA) به ریاست فوزیه کوفی، عضو پیشین پارلمان افغانستان، در اسلام آباد پاکستان برگزار شده است.

در اعلامیه مشرک این دو نهاد که یک روز پیش از برگزاری نشست نشر شد، آمده که روز دوم برنامه به گفت‌وگو های مشترک میان نمایندگان افغان و پاکستانی اختصاص دارد و بحث ها بر اعتماد سازی، یافتن زمینه‌ های مشترک و رویکرد مردم‌ محور برای حل چالش‌ های منطقه ‌ای تمرکز خواهد داشت.

فوزیه کوفی از برگزار کنندگان این نشست به رادیو آزادی گفته که قرار است در پایان نشست اعلامیه‌ ای صادر شود و به رسانه‌ ها اجازه ورود به نشست داده شود.

در تصاویر و ویدیو های که از این نشست به رادیو آزادی فرستاده شده دیده می شود که فوزیه کوفی، مصطفی مستور وزیر اقتصاد جمهوری پیشین افغانستان ، احمد الله علی زی معاون پیشین والی ننگرهار و رهبر حزب سیاسی اساس نو ، شماری از اعضای ولسی جرگه جمهوری مخلوع و شماری از فعالان مدنی ، حقوق بشر از اشتراک کنندگان این نشست اند.

گفتنی است که روز اول این نشست نیز در عقب دروازه های بسته برگزار شد و به خبرنگاران اجازه ورود به نشست داده نشد.

در اعلامیه نشر شده از برگزاری روز نخست این نشست که یک نسخه آن در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته بحث های روز اول سازنده و موفقیت آمیز خوانده شده است.

در ادامه به نقل از ماریا سلطان رئیس انستیتوت ثبات راهبردی آسیای جنوبی آمده است که گفته آنان ثبات پایدار در پاکستان را در گرو صلح و ثبات و یک نظام مردمی در افغانستان می دانند.

اعلامیه افزوده است که چالش ها ی منطقه ای که به دلیل حاکمیت طالبان ایجاد شده، مورد بررسی قرار گرفته و شرکت کننده ها افراطگرایی و نبود یک حکومت مشروع و مردمی را که عضو نظام بین المللی نیست به عنوان تهدید جدی برای افغانستان و منطقه عنوان کردند.

به اساس اعلامیه شرکت کنندگان خواهان تبدیل شدن این نشست به یک روند؛ ایجاد آدرس سیاسی منطقه‌ای برای هماهنگی؛ مبارزه با وضع موجود با ابزار های سیاسی، مدنی و نظامی؛ اعتماد سازی منطقه ‌ای به ‌ویژه با پاکستان؛ نظام آینده همه‌ شمول و برخاسته از اراده مردم؛ فراهم شدن تسهیلات و توقف اخراج اجباری مهاجران شدند.

هرچند وزارت خارجه پاکستان پیش از این گفته بود که این نشست یک نشست دولتی نبوده ،بلکه توسط مرکز تحقیقاتی انستیتوت ثبات راهبردی آسیای جنوبی برنامه‌ ریزی شده است، اما زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان پیش از این ادعا کرده که این نشست از سوی سازمان استخبارات پاکستان فرا خوانده شده است.

این ادعا از سوی اشتراک کننده های نشست نیز رد شده است.

انتظار می‌رفت این نشست در اواخر ماه اگست برگزار شود، اما گفته می شود که به دلیل مشکلات در اسناد سفر و ویزه شرکت کنندگان با تاخیر برگزار شد.