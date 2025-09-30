لینک‌های قابل دسترسی

سه شنبه ۸ ميزان ۱۴۰۴ کابل ۰۱:۱۸

خبر ها

ایالات متحده، حدود ۱۰۰ ایرانی را از امریکا اخراج کرد

عکس جنبۀ تزینی دارد(آرشیف)
عکس جنبۀ تزینی دارد(آرشیف)

روزنامه نیویورک تایمز امروز (۳۰ سپتمبر) با اشاره از قول دو مقام ایرانی که در گفت‌وگوها دخیل بوده اند و یک مقام امریکایی آگاه از موضوع، گزارش داد که یک طیارۀ چارتر امریکایی روز دوشنبه حدود ۱۰۰ ایرانی را از ایالت لویزیانا انتقال داده و قرار است که امروز از طریق قطر وارد ایران شود.

خبرگزاری رویترز از قول نیویورک تایمز نوشته که این افراد پس از ماه‌ها گفت‌وگو میان واشنگتن و تهران اخراج شده‌اند و همچو گفت‌وگوها بین دو طرف معمول نیست.

رویترز گفته که وزارت خارجۀ امریکا، تا هنوز به پرسش‌ها در مورد پاسخ نداده است.

دونالد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا گفته که همۀ مهاجران غیرقانونی از این کشور اخراج می‌شوند.

ادامه خبر ...

امریکا: حکومت افغانستان معیارهای حداقل را برای محو قاچاق انسان، برآورده نساخته است

آرشیف
آرشیف

وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا در گزارش سالانۀ" قاچاق انسان در سال 2025" که روز دوشنبه(29 سپتمبر) منتشر شد، می گویدکه وزارت ها و سایر نهادهای سکتور دولتی افغانستان به طور کامل معیارهای حداقل را برای محو قاچاق انسان، برآورده نساخته اند.

براساس گزارش، وزارت های افغانستان و سایر نهاد های سکتور دولتی گام های معنی دار را برای تطبیق قوانین مبارزه با قاچاق انسان برنداشته و حکومت طالبان هیچ تلاشی را برای تطبیق قانون ضد قاچاق انجام ندادند.

گزارش می افزاید که وزارت های افغانستان و سایر نهاد های سکتور دولتی، برای شناسایی و یا ارائه خدمات به قربانیان قاچاق انسان نیز گام های معنی دار برنداشته اند و طالبان از شناسایی هیچ قربانی قاچاق و ارائه خدمات به آنها گزارشی نداده اند، اما اقدامات محدود را برای جلوگیری از قاچاق آغاز کرده اند.

وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا در گزارش سالانۀ" قاچاق انسان در سال 2025" همچنین نوشته که قاچاقچیان انسان از قربانیان در داخل و خارج در افغانستان سوء استفاده می کنند.

ادامه خبر ...

با قطع فایبر نوری، خدمات تلیفونی و مخابراتی نیز در افغانستان مختل شده است

پس از قطع انترنت فایبر نوری، خدمات تلیفونی و مخابراتی نیز در افغانستان مختل شده است.

براساس خبرگزرای رویترز گزارش، حکومت طالبان تا هنوز در مورد هیچ توضیحی نداده، اما پیش از این در مورد فحشا از طریق آنلاین، ابراز نگرانی کرده بود.

یک نهاد بین المللی دیده بان انترنت موسوم به"نت بلاکس" گفته که دسترسی به انترنت در افغانستان در چندین مرحله قطع شده و طالبان به فکر خود به سوی تطبیق اقدامات اخلاقی در حرکت اند.

‏شبکۀ خبری طلوع نیوز پس از حدود پانزده ساعت، امروز(سه شنبه 30 سپتمبر) توانست که در صفحۀ فیسبوک خود بنویسد که خدمات انترنت در افغانستان از ساعت ۵ بعد از ظهر روز دوشنبه(29 سپتمبر) قطع شده است.

همزمان با قطع انترنت در افغانستان، پروازهای بین‌المللی به کابل اختلال و تاخیر مواجه شده است.

ویب‌سایت "فلایت‌رادار۲۴" گزارش داده که امروز سه‌شنبه ورود پنج پرواز به کابل لغو شده که سه پرواز از دوبی و دو پرواز دیگر از استانبول و مسکو بودند. همچنین دو پرواز از کابل به دبی و یک پرواز به استانبول نیز لغو شده است.

بیشترین پروازها مربوط به شرکت‌های خارجی از جمله «ترکیش ایرلاینز» و «فلای دبی» بوده است.

اما، پروازهایی به شهرهای خارجی مانند دهلی نو، استانبول، جده و ریاض همچنان طبق برنامه توسط شرکت‌های داخلی "کام‌ایر" و "آریانا" انجام می‌شود.

پروازهای داخلی به شهرهای بزرگ افغانستان نیز بدون مشکل ادامه دارند.

ادامه خبر ...

پیروزی حزب طرفدار اروپا در انتخابات مولداویا؛ کاهش نفوذ کرملین، امیدواری بروکسل

شهروندان مولداویا در رومانیا پرچم‌های اروپا و مولداویا را در یک حوزه رأی‌گیری مهاجران در بخارست در دست دارند
شهروندان مولداویا در رومانیا پرچم‌های اروپا و مولداویا را در یک حوزه رأی‌گیری مهاجران در بخارست در دست دارند

حزب «اقدام و همبستگی» (پی‌اِی‌اس یا پاس) به رهبری رئیس‌جمهور مایا ساندو در انتخابات پارلمانی مولداویا پیروزی قاطعی به دست آورد، در حالی که مقامات این کشور کرملین را به کارزار گسترده اطلاعات نادرست متهم کرده بودند.

این حزب غرب‌گرا دست‌کم ۵۴ کرسی از ۱۰۱ کرسی پارلمان را کسب کرد و رقیب اصلی‌اش، ائتلاف طرفدار روسیه به رهبری رئیس‌جمهور پیشین ایگور دودون را پشت سر گذاشت.

ناظران این نتیجه را پیروزی بزرگ برای اتحادیه اروپا در برابر نفوذ روسیه توصیف کرده‌اند.

بروکسل پیش‌تر آشکارا از «پاس» حمایت کرده بود، از جمله با تحریم سیاستمداران نزدیک به مسکو و وعده سرمایه‌گذاری میلیاردی.

این سومین موفقیت انتخاباتی ساندو در کمتر از یک سال اخیر است و چشم‌انداز مذاکرات الحاق مولداویا به اتحادیه اروپا را تقویت می‌کند. تحلیلگران می‌گویند مولداویا ممکن است نقش کلیدی در پیوند اوکراین با اروپا ایفا کند.

ادامه خبر ...

ترامپ: بر فلم‌های ساخته شده در خارج از امریکا تعرفهٔ ۱۰۰ درصدی وضع می‌شود

صنعت فلم‌سازی در ایالات متحده با «هالیوود» تعریف می‌شود
صنعت فلم‌سازی در ایالات متحده با «هالیوود» تعریف می‌شود

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا روز دوشنبه هفتم میزان اعلام کرد که بر تمام فلم‌های خارجی تعرفهٔ ۱۰۰ درصدی اعمال خواهد کرد، اقدامی بی‌سابقه که تهدیدی برای مدل تجاری جهانی هالیوود به شمار می‌رود.

رئیس‌جمهور امریکا با انتشار پستی در شبکهٔ اجتماعی خود، تروث سوشیال، نوشت که فلمسازی ایالات متحده در حال از دست دادن عرصهٔ رقابت بین‌المللی است.

او افزود: «کسب‌وکار فیلمسازی ما توسط سایر کشورها از ایالات متحده آمریکا دزدیده شده است، درست مانند دزدیدن آبنبات از یک کودک».

کاخ سفید بلافاصله به درخواست رویترز برای اظهار نظر در مورد نحوهٔ اجرای تعرفه‌ها پاسخ نداد. شرکت‌های وارنر برادرز دیسکاوری، کامکست، پارامونت اسکای‌دنس و نتفلیکس هم بلافاصله به درخواست‌ها پاسخ ندادند.

سهام نتفلیکس در معاملات اولیهٔ روز دوشنبه ۱.۵ درصد کاهش یافت.

ادامه خبر ...

قطع انترنت در افغانستان پروازهای بین‌المللی را مختل کرده

تصویر آرشیف:میدان هوایی بین المللی کابل
تصویر آرشیف:میدان هوایی بین المللی کابل

همزمان با قطع انترنت در افغانستان، پروازهای بین‌المللی به کابل با اختلال و تاخیر مواجه شده است. 

وب‌سایت «فلایت‌رادار۲۴» گزارش داده که امروز سه‌شنبه پنج پرواز ورودی به کابل لغو شده که سه پرواز از دوبی و دو پرواز دیگر از استانبول و مسکو بودند.

همچنین دو پرواز از کابل به دبی و یک پرواز به استانبول لغو شده است.

بیشترین پروازها مربوط به شرکت‌های خارجی از جمله «ترکیش ایرلاینز» و «فلای دبی» بوده است.

در عین حال، پروازهایی به شهرهای خارجی مانند دهلی نو، استانبول، جده و ریاض همچنان طبق برنامه توسط شرکت‌های داخلی «کام‌ایر» و «آریانا» انجام می‌شود.

پروازهای داخلی به شهرهای بزرگ افغانستان نیز بدون مشکل ادامه دارند.

ادامه خبر ...

استعفای جمعی دیپلمات‌های کنسولگری افغانستان در بن آلمان

دیپلمات‌های کنسولگری افغانستان در شهر بن آلمان دوشنبه ۷ میزان استعفای جمعی خود را اعلام کردند.

حامد ننگیالی کبیری، سرپرست این کنسولگری، به رادیو آزادی گفت دلیل این استعفا معرفی یکی از دیپلمات‌های طالبان به نمایندگی در این کنسولگری از سوی کشور میزبان بوده است.

کبیری افزود که هم‌زمان با این اعلام استعفا، دارایی‌های منقول و غیرمنقول، تجهیزات و وسایل کنسولگری را به وزارت خارجه آلمان تحویل داده‌اند.

دیپلمات‌های وابسته به نظام جمهوری مخلوع گفته‌اند که چون حکومت طالبان مشروعیت بین‌المللی ندارد، گماشته شدن دیپلمات‌های آن در کنسولگری‌ها برایشان پذیرفتنی نیست.

طالبان حدود دو ماه پیش با موافقت دولت آلمان دو کارمند کنسولی به برلین فرستادند که یکی از آنان در سفارت و دیگری در کنسولگری بن معرفی شد.

ادامه خبر ...

«قطع گسترده» انترنت فایبر نوری در کابل و چند ولایت دیگر

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

به اساس گزارش‌ها، از عصر دوشنبه هفتم میزان دسترسی به انترنت فایبر نوری در کابل و شماری از مناطق دیگر به‌طور گسترده قطع شده است.

وب‌سایت «نت‌بلاکس» که جریان اینترنت را در جهان رصد می‌کند، گزارش داده است که در حال حاضر دسترسی به مخابرات تا بیشتر از ۷۰ درصد محدود شده و این اختلال در کابل بیشتر محسوس است.

از سوی دیگر، برخی رسانه‌های داخلی افغانستان از جمله طلوع‌نیوز نیز گزارش‌های مشابهی منتشر کرده‌اند.

طلوع‌نیوز نوشته است که با قطع انترنت فایبر نوری، پخش تلویزیونی و رادیویی شبکه‌های «موبی گروپ» نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

این اختلال در انترنت پس از آن رخ داده که بر اساس گزارش‌ها، رهبری حکومت طالبان از شرکت‌های عرضه‌کننده انترنت خواسته بود این محدودیت را اعمال کنند.

پیشتر الیزابت استیکنی، یکی از سخنگویان این وزارت، چهارشنبه ۲۴ سپتمبر در مصاحبه با رادیو آزادی از نیویارک، گزارش‌ها در پیوند به وضع محدودیت حکومت طالبان بر دسترسی به انترنت فایبر نوری را بسیار نگران کننده خوانده گفت که این محدودیت بر مردم و اقتصاد افغانستان تاثیر منفی خواهد گذاشت.

ادامه خبر ...

کاخ سفید: توافق درباره غزه «بسیار نزدیک» است

سخنگوی کاخ سفید، کارولین لیویت، روز دوشنبه هفتم میزان گفت اسرائیل و گروه فلسطینی حماس «بسیار نزدیک» به دستیابی به توافقی بر سر یک چارچوب هستند که به جنگ در غزه پایان دهد و صلح پایدار در شرق‌میانه تضمین شود.

امریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می‌شناسند.

لیویت در گفت‌وگو با شبکه فاکس نیوز در برنامه «فاکس اند فرندز» اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، قرار است همان روز در کاخ سفید طرح صلح ۲۱ ماده‌ای را با بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، مورد بحث قرار دهد.

به گفته او، ترامپ همچنین در روز دوشنبه با رهبران قطر که نقش میانجی میان حماس و اسرائیل را داشته‌اند، گفت‌وگو خواهد کرد.

ادامه خبر ...

منابع طالبان: محمد رحیم الافغانی، «آخرین زندانی افغان» گوانتانامو، به‌زودی به قطر منتقل می‌شود

زندان گوانتانامو، عکس از آرشیف
زندان گوانتانامو، عکس از آرشیف

دو منبع مطلع در حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته‌اند که محمد رحیم الافغانی، «آخرین زندانی افغان» در زندان گوانتانامو، به‌زودی به قطر منتقل خواهد شد.

منابع که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نام‌شان فاش شود، دوشنبه هفتم میزان گفتند خانواده الافغانی در قطر منتظر او هستند.

بر اساس گزارش‌ها، او در سال ۲۰۰۷ میلادی در شهر لاهور پاکستان بازداشت و مدتی بعد به زندان گوانتانامو در کیوبا فرستاده شد.

یکی از منابع افزود که در این مورد خبرنامه‌ای رسمی منتشر خواهد شد.

مسئولان امریکایی در آن زمان گفته‌ بودند که الافغانی شخصی نزدیک به شبکه القاعده است.

این در حالی است که حکومت طالبان دیروز، یک‌شنبه، امیر امیری شهروند امریکایی را از زندان آزاد و به قطر فرستاد.

ادامه خبر ...

