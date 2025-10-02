احمد ناصر سرمست، رئیس این انستیتوت روز پنج‌شنبه دوم اکتوبر به رادیو آزادی گفت که ارکستر ملی موسیقی جوانان آنان تا چند روز دیگر به کانادا سفر می‌کند و علاوه بر شرکت در یک فستیوال در تورنتو، چند کنسرت دیگر نیز اجرا خواهند کرد.

او افزود: «برای شرکت در یک فستیوال به کانادا می‌روند و علاوه بر کنسرت بزرگی که در تاریخ هفتم داریم، در شماری از پوهنتون‌ها و مکتب‌ها نیز برنامه خواهیم داشت که در مجموع چهار کنسرت در کانادا اجرا می‌کنیم.»

به‌گفته او، در ترکیب این گروه هنری ۵۵ آوازخوان و نوازنده شامل اند که هم دختران و هم پسران را در بر می‌گیرد.

آقای سرمست افزود که هنرمندان انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان در تبعید، امسال علاوه بر برگزاری چندین کنسرت در شهرهای مختلف پرتگال، در یک فستیوال موسیقی در برلین جرمنی نیز شرکت کرده‌اند.

در همین حال، شماری از افغان‌های مقیم کانادا می‌گویند با شور و شوق زیاد در انتظار این برنامه‌ها اند و حتماً در آن اشتراک خواهند کرد.

سوره و دوست محمد، دو تن از افغان‌های مقیم تورنتو به رادیو آزادی گفتند: «بسیار خوشحال هستم که هنرمندان مکتب موسیقی افغانستان به این‌جا برای کنسرت می‌آیند. من و اعضای خانواده‌ام همه برای دیدن این کنسرت خواهیم رفت.»

«از آمدن گروه موسیقی افغانستان خبر شدیم، خیلی در انتظار بودیم. من و دوستانم خبر شدیم، پس تکت‌ها را می‌گیریم و برای دیدن می‌رویم.»

هنرمندان انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، افغانستان را ترک کرده و به پرتگال انتقال یافتند.

آنان در آن‌جا فعالیت‌های خود را در تبعید آغاز کردند.

احمد ناصر سرمست، رئیس این انستیتیوت به رادیو آزادی گفت که در سال‌های گذشته آنان در کشورهای مختلف اروپایی، لندن و ایالات متحده امریکا در برنامه‌های هنری شرکت کرده و کنسرت‌هایی اجرا کرده‌اند.

حکومت طالبان نواختن و حتی شنیدن موسیقی را ممنوع کرده‌است. آنان موسیقی را حرام می‌دانند.

به همین دلیل، علاوه بر هنرمندان انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان، شمار زیادی از آوازخوانان و نوازنده‌گان کشور نیز از کشور بیرون شده و به کشورهای مختلف از جمله ایران و پاکستان پناهنده شده‌اند که اکنون در آن‌جا، با خطر اخراج و مشکلات جدی دیگر روبه‌رو هستند.