میدان هوایی مونیخ جرمنی صبح روز جمعه ۱۱ میزان اعلام کرد که مشاهدهٔ طیاره های بی سرنشین در شام پنجشنبه ۱۰ میزان باعث اختلال کنترول ترافیک هوایی شده و در نتیجه ۱۷ پرواز لغو و سفر نزدیک به ۳ هزار مسافر مختل شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز براساس اعلامیهٔ میدان هوایی مونیخ ، ۱۵ پرواز ورودی دیگر نیز به شهرهای اشتوتگارت، نورنبرگ، ویانا و فرانکفورت هدایت شدند.
این رویداد تازهترین مورد از اختلال در هوانوردی اروپا بر اثر پرواز طیاره های بی سرنشین است؛ هفتهٔ گذشته نیز مشاهدات مشابه باعث تعطیلی موقت میدانهای هوایی در دنمارک و ناروی شده بود.
مسؤولان کنترول ترافیک هوایی جرمنی ساعت ۱۰:۱۸ شب (به وقت محلی) پروازها را در مونیخ محدود کردند و پس از مشاهدهٔ چندین طیاره، فعالیتها را بهطور کامل متوقف ساختند.
این رویداد در حالی رخ داده که فضای شهر مونیخ همین هفته بهدلیل تهدید بمبگذاری و کشف مواد منفجره در یک ساختمان مسکونی در شمال شهر، متاثیر شده بود و جشن اکتوبرفست نیز بهطور موقت تعطیل شده بود.
دنمارک هنوز مشخص نکرده است چه کسی مسئول پرواز طیاره های بی سرنشین در حریم هواییاش در هفتهٔ گذشته بوده، اما میتی فریدریکسن صدراعظم این کشور احتمال داده است که روسیه در این ماجرا دخیل باشد.
رهبران اتحادیهٔ اروپا روز چهارشنبه، ۱۰ میزان از طرحهایی برای تقویت دفاع این اتحادیه در برابر طیاره های بی سرنشین روسی حمایت کردند.
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه روز پنجشنبه بهطور طنزآمیز گفت که دیگر بر فراز دنمارک طیاره های بی سرنشین را پرواز نخواهد داد، اما مسکو هرگونه دخالت در این رویدادها را رد کرده است.
در همین حال رییسجمهور اوکراین روز پنجشنبه ۱۰ میزان به رهبران اروپایی هشدار داد که روسیه توانایی زیر پا گذاشتن حریم هوایی هر کشور در این قاره را دارد.
ولودیمیر زیلینسکی در سخنرانی خود در نشست سران اتحادیه اروپا در کوپنهاگن گفت که کارشناسان اوکراینی آمادهاند تا در جلوگیری از نقضهای احتمالی روسیه با کشورهای اروپایی همکاری کنند.
زیلینسکي اضافه کرد که اگر روسیه جرات کند علیه پولند حمله موشکی کند یا وارد حریم هوایی کشورهای شمال اروپا شود، میتواند همین کار را علیه هر کشور دیگری هم انجام دهد.
رییسجمهور اوکراین گفت که رهبران اروپا در غرب و در جنوب قاره به یک واکنش سریع و مؤثر و نیروی دفاعی نیاز دارند که توانایی مقابله با حملات طیاره های بی پیلوت را داشته باشد.