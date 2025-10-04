تعطیلی حکومت امریکا به هفته دوم کشید

در سومین روز تعطیلی حکومت، دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، فشارها بر دموکراتها را افزایش داد تا به بنبست پایان دهند و با طرح جمهوریخواهان برای بازگرداندن بودجه دولت موافقت کنند، اما این طرح در رأیگیری سنا با نتیجه ۵۴ به ۴۴ شکست خورد.
دولت آقای ترامپ روز جمعه ۲.۱ میلیارد دالر از بودجه حملونقل عمومی شیکاگو را مسدود و یک شهر دموکرات دیگر را از منابع مالی محروم کرد.
این در حالی است که از روز چهارشنبه نهم میزان آژانسهای فدرال با کمبود بودجه مواجه شدهاند و طیف وسیعی از خدمات عمومی بهدلیل بنبست مذاکرات کنگرس دربارهٔ چگونگی تأمین بودجه متوقف یا فلج شدهاند.
مکانهای گردشگری مانند بنای یادبود واشنگتن تعطیل شدهاند، انتشار دادههای کلیدی مربوط به اشتغال به تعویق افتاده و برخی وبسایتهای رسمی از کار بازایستادهاند، هرچند سایر بخشهای دولت هنوز تحت تأثیر قرار نگرفتهاند.
با تشدید بحران مالی، احتمالاً حدود ۷۵۰ هزار کارمند دولتی به مرخصی اجباری، با امکان پرداخت حقوق معوق پس از پایان تعطیلی، فرستاده خواهند شد و پیامدهای اقتصادی و اداری این اقدام سنگین خواهد بود.
مجلس سنا برنامهای برای برگزاری جلسه در صحن طی تعطیلات آخر هفته ندارد و رأیگیری روز جمعه برای یافتن یک راهحل کوتاهمدت آخرین فرصت این هفته برای پایان دادن به بحران بود.
در مرکز این بنبست، خواستهای از سوی دموکراتها قرار دارد مبنی بر تمدید سبسایدی مراقبتهای صحی که قرار است منقضی شوند و اگر این اتفاق رخ ندهد، هزینههای بسیار بالاتری را برای میلیونها امریکایی کمدرآمد به دنبال خواهد داشت.
از سوی دیگر، جمهوریخواهان که کنگرس و کاخ سفید را در اختیار دارند ولی برای تصویب لوایح تأمین مالی به آراء دموکراتها نیازمندند، برنامهای برای رفع این موضوع اعلام نکردهاند.
دموکراتها تلاش میکنند با مسدود کردن قطعنامه تأمین مالی مورد حمایت ترامپ که به آرای اندکی از آنها نیاز دارد، جمهوریخواهان را به عقبنشینی وادارند.
کاخ سفید گفت این موضعگیری دموکراتها در واقع «یک خرابکاری عمدی علیه کشور ما» است.
کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، به خبرنگاران گفت: «این جنون باید پایان یابد... رئیسجمهور ترامپ و جمهوریخواهان از دموکراتها میخواهند فوراً به درخواست مردم امریکا دولت را بازگشایی کنند.»
در حالی که خوشبینی کمی برای حل سریع بحران وجود دارد، جمهوریخواهان در کنگرس ابراز امیدواری کردند که ناکامی اخیر ممکن است برخی از اعضای میانهروی حزب مقابل را وادار کند تا در تصمیم خود تجدیدنظر کنند.
جان تون، رهبر جمهوریخواه سنا، به خبرنگاران گفت: «امیدواریم طی آخر هفته فرصت فکر کردن برای آنها پیش بیاید»،
او افزود: «شاید برخی از این گفتگوها منجر به اتفاقی شود که بتوانیم رأیها را جمع کرده و بالاخره این موضوع را تصویب کنیم.»