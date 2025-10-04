در اعلامیه پارلمان اروپا که روز جمعه ۳ اکتوبر نشر شده آمده که این نشست سه شنبه ۷ اکتوبر برگزار خواهد شد.

در ادامه آمده که دو روز پس از برگزاری این نشست قطعنامه‌ ای نیز به رأی گیری گذاشته خواهد شد.

در اعلامیه پارلمان اروپا آمده است که وضع محدودیت ‌های طالبان بر زنان و اقلیت ‌های قومی و مذهبی در افغانستان و سیاست‌ های سختگیرانه آنان سبب شده است که طالبان حتی پس از گذشت بیش از چهار سال مشروعیت بین ‌المللی به دست نیاورند.

اعلامیه با اشاره به درخواست فوری حکومت طالبان برای کمک های بین المللی پس از زلزله اخیر در شرق افغانستان افزوده که این سیاست‌ ها همچنین به کاهش قابل توجه حمایت‌ های بین ‌المللی کمک‌کنندگان منجر شده و چالش ‌های بشردوستانه پیش روی این کشور را تشدید کرده است.

این در حالیست که زلزله ۳۱ اگست در شرق افغانستان به ویژه در کنر ویرانی های گسترده ای را در پی داشت که در نتیجه آن بیش از ۲۲۰۰ نفر کشته ،نزدیک به ۴۰۰۰ نفر دیگر زخمی شدند .

بر اساس گزارش ‌های رسمی، حدود هفت هزار خانه نیز در نتیجه این زلزله فروریخت که صد ها خانواده را بی سرپناه ساخته و آنان در حال حاضر در خیمه ‌ها به سر می ‌برند.

شماری از آسیب دیدگان این زلزله می گویند، هرچند در ابتدا به آنها توجه صورت می گرفت، اما به مرور زمان توجه به آنها کاهش یافته و می گویند که با آغاز زمستان، زندگی در خیمه ها برای شان دشوار خواهد بود.

آنها از سازمان های امداد رسان بین المللی برای فراهم ساختن سرپناه های دایمی کمک می خواهند.

یک آسیب دیده از زلزله از ولسوالی چوکی ولایت کنر به شرط نگرفتن نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:

«خانه ما در زلزله کاملاً ویران شد حالا در یک خیمه زندگی می کنیم، ولی حالا که زمستان فرا می رسد فرزندانم مریض اند و زندگی در خیمه ها دشوار است، باید برای ما سرپناه های دایمی بسازند تا بتوانیم زندگی خود را از نو آغاز کنیم.»

شماری دیگر از آسیب دیدگان از زلزله نیز شکایات مشابه را به رادیو آزادی مطرح کرده می‌گویند که به دلیل نبود شفاخانه و مکتب در این منطقه با مشکلات شدیدی مواجه هستند.

آنان می‌ گویند که کودکان و زنان شان نیز به امراض مختلف مبتلا شده ‌اند.

هرچند پیش از این حکومت طالبان وعده داده است که با همکاری کشور های مختلف برای آسیب ‌دیدگان از زلزله کنر سرپناه دایمی می ‌سازد، اما آسیب‌ دیدگان زلزله می‌ گویند که تا کنون اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است.

فعالان: سیاست‌های طالبان مانع مشروعیت و کمک‌رسانی بین‌المللی شده

این در حالیست که پیش از این به شمول سازمان ملل متحد، نهادهای مختلف امدادرسان از بحران گسترده بشری در مناطق زلزله زده کنر هشدار داده گفته اند که اگر کمک ها در فصل زمستان به این افراد نرسد، آنان با تهدید مرگ مواجه خواهند شد.

شماری از فعالان حقوق بشر نیز با اشاره به اعلامیه تازه پارلمان اروپا تاکید می کنند که موضع‌ گیری سخت‌ گیرانه طالبان سبب شده است که روند کمک‌ های بشری با افغان ها در سطح جهان با مشکل مواجه شود.

یاسمین نبی زاده فعال حقوق زن در صحبت با رادیو آزادی از پارلمان اروپا خواست که طالبان را در این زمینه تحت فشار قرار دهد تا آنان متعهد به تامین حقوق زنان شوند.

ممنوعیت کار و آموزش زنان و وضع محدودیت‌ های شدید طالبان سبب عدم به رسمیت شناخته شدن آنان شده

«ممنوعیت کار و آموزش زنان و وضع محدودیت‌ های شدید طالبان سبب عدم به رسمیت شناخته شدن آنان شده است و این موضوع به شدت جریان کمک ‌های بشردوستانه به افغان‌ ها را با مشکل مواجه کرده است. به‌ ویژه، به دلیل موضع‌ گیری سخت‌ گیرانه طالبان کمک ها به آسیب دیدگان زلزله اخیر نرسیده است و این حتی باعث افزایش میزان مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان شده است.»

هرچند ذبیح ‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان به پرسش ‌های رادیو آزادی در باره اعلامیه تازه پارلمان اروپا پاسخ نداد، اما او بار ها گفته است که حقوق همه مردم در افغانستان به ویژه زنان، در چوکات شریعت اسلامی تامین شده است.

این در حالیست که در بیش از چهار سال گذشته بر هرگونه آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و کار زنان در اداره های دولتی و غیر دولتی از سوی حکومت طالبان ممنوعیت وضع شده است.

با آنکه این موضع سخت‌ گیرانه طالبان در سطح ملی و بین‌ المللی مورد محکومیت گسترده قرار گرفته است، اما طالبان نه تنها در این زمینه نرمش نشان نداده اند، بلکه محدودیت ‌ها را نیز تشدید کرده کرده اند.

هفته گذشته، طالبان خدمات انترنت و تیلفون را در سراسر افغانستان حداقل برای ۴۸ ساعت قطع کردند که باعث مشکلات زیادی برای افغان‌ ها شد.

پارلمان اروپا با اشاره به این قطع موقتی انترنت، گفته است که این اقدام طالبان بر زندگی مردم تأثیر منفی گذاشته است.