یک زن برای اولین بار در تاریخ جاپان در مسیر صدراعظم شدن قرار گرفت

حزب حاکم جاپان با انتخاب سانائه تاکایچی به عنوان رهبر تازه‌اش، او را در مسیری قرار داده تا به نخستین صدراعظم زن این کشور مبدل شود.

حزب لیبرال دموکرات جاپان، که تقریباً در تمام دوران پس از جنگ جهانی دوم قدرت را در دست داشته، روز شنبه ۱۲ میزان، تاکایچی ۶۴ ساله را به هدف بازگرداندن اعتماد مردم، که از افزایش قیمت‌ها ناراض‌اند، به عنوان رهبر جدید خود انتخاب کرد.

سرنوشت نهایی مقام صدراعظمی جاپان در رأی‌گیری پارلمانی در پانزدهم اکتوبر مشخص خواهد شد.

رهبر حزب حاکم جاپان تنها در صورتی ممکن است به مقام صدراعظمی نرسد که احزاب مخالف بتوانند متحد شده و بر سر نامزد واحدی به توافق برسند؛ اتحادی که رسانه‌های عمدهٔ جاپان شکل‌گیری آن را بعید دانسته‌اند.

بانو تاکایچی یک سیاست‌مدار ملی‌گرای محافظه‌کار است که مارگارت تاچر، صدراعظم پیشین بریتانیا، را از الگوهای خود می‌داند. او همچنان از نزدیکان شینزو آبه، صدراعظم پیشین جاپان، است که ترور شد و طولانی‌ترین دورهٔ رهبری را در تاریخ معاصر این کشور داشت.

تاکایچی، که پیش‌تر وزیر امنیت اقتصادی و امور داخلی بوده و طرح‌های اقتصادی توسعه‌طلبانه‌ای برای چهارمین اقتصاد بزرگ جهان دارد، در یکی از دشوارترین دوره‌های سیاسی رهبری این حزب را به عهده گرفته است.