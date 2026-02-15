جهان
ایران در صورت رفع تحریم هایی امریکا ، برای توافق هسته ای آمادگی نشان داد
ایران امکان دستیابی به توافق بر سر برنامه هسته ای خود با ایالات متحده را مطرح کرده، مشروط بر اینکه واشنگتن تحریم های وضع شده بر تهران را لغو کند.
مجید تختروانچی، معاون وزارت خارجۀ ایران در مصاحبه با بی بی سی روز یکشنبه (۲۶ دلو) گفت: «اگر آنها آماده باشند دربارهٔ تحریمها گفتوگو کنند، ما آمادهایم دربارهٔ این موضوع و سایر مسائل مرتبط با برنامهٔ {هسته ای}خود گفتوگو کنیم.»
او مشخص نکرد که آیا منظورش ، لغو همهٔ تحریمها است یا بخشی از آنها.
اظهارات این مقام ایرانی در حالی است که دور جدید گفتوگوها میان ایالات متحده و ایران روز سه شنبه این هفته به میزبانی عمان در شهر ژنو سوئیس برگزار خواهد شد.
مارکو روبیو ، وزیر خارجه ایالات متحده از جرمنی به سلواکیا رفت
مارکو روبیو ، وزیر خارجۀ ایالات متحده در سفر به سلواکیا با پیتر پلگرینی رئیس جمهور این کشور در شهر براتیسلاوا دیدار کرد.
روبیو پس از اشتراک در کنفرانس امنیتی مونیخ در جرمنی امروز یکشنبه (۲۶ دلو ) به سلواکیا رسید.
به گزارش خبرگزاری رویترز ، انتظار می رود که وزیر خارجۀ ایالات متحده روز دوشنبه با ویکتور اوربان رئیس جمهور هنگری ملاقات کند.
وزارت خارجۀ ایالات متحده هفتۀ گذشته گفته بود که روبیو در این سفر در مورد همکاری در بخش انرژی و موضوعات دوجانبه به شمول تعهدات ناتو گفتوگو خواهد کرد.
جام جهانی کریکت؛ ویست اندیز در برابر نیپال برنده شد
در ادامۀ رقابت های جام جهانی بیست اوورۀ کریکت ، ویست اندیز با تفاوت ۹ ویکت ، نیپال را امروز یکشنبه (۲۶ دلو ) شکست داد.
قرار است ، تیم های کریکت امریکا و نامیبیا ساعت ۰۲:۰۰ پس از ظهر امروز وقت کابل به مصاف هم بروند.
بازی دیگر بین تیم های کریکت هند و پاکستان ساعت شش شام به وقت کابل در شهر کولمبو ، پایتخت سریلانکا آغاز می شود.
افغانستان در سومین دیدارش در این جام فردا دوشنبه به مصاف امارات متحده عربی می رود.
افغانستان در دو بازی گذشته در برابر افریقای جنوبی و نیوزیلند شکست خورد.
حدود ۲۵۰ هزار نفر در گردهمایی ایرانیان علیه رژیم ایران اشتراک کردند
این بزرگترین گرهمایی علیه رژیم کنونی ایران در اروپا به شمار میرود. این گردهمایی همزمان با برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ و به دعوت رضا پهلوی، فرزند آخرین شاه ایران، در این شهر برگزار شد.
اشتراککنندگان از کشورهای مختلف اروپایی در مونیخ گردهم آمده بودند تا اعتراض خود را نسبت به سرکوب خشونتآمیز و خونین معترضان توسط رژیم ایران ابراز کنند.
رضا پهلوی در سخنرانی خود این تظاهرات را بزرگترین گردهمایی ایرانیان توصیف کرد و گفت هدف این است که صدای مردم داخل ایران به گوش جهان برسد.
او پیشتر نیز از دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، خواسته بود که اقدامات عملی انجام دهد و از مردم ایران حمایت کند.
ترامپ روز جمعه گفته بود که تغییر حکومت در ایران «بهترین چیزی است که میتواند رخ دهد»، آنهم در حالی که او دومین کشتی هواپیمابر را برای افزایش فشار نظامی بر جمهوری اسلامی به خاورمیانه اعزام کرد.
روز یکشنبه در جام جهانی کریکت، هند و پاکستان با هم روبهرو میشوند
این مسابقه در شهر کولمبو، پایتخت سریلانکا، عصر امروز آغاز میشود. دیدارهای هند و پاکستان همواره با هیجان و واکنش های زیادی همراه بوده است.
پاکستان در ابتدا اعلام کرده بود که بازی روز یکشنبه در برابر هند را تحریم میکند، اما بعداً تصمیم گرفت در این مسابقه شرکت کند.
از سال ۲۰۲۲ به اینسو، هند پنج بار در رقابتهای بینالمللی بیستآوره با پاکستان روبهرو شده که همه آنها را برده است.
روز شنبه، از گروه دی که افغانستان نیز در آن حضور دارد، تیم افریقای جنوبی توانست نیوزیلند را شکست دهد.
در بازی دیگر روز گذشته، انگلستان اسکاتلند را مغلوب کرد و ایرلند نیز عمان را شکست داد.
بازی افغانستان روز دوشنبه در برابر امارات متحده عربی برگزار میشود.
تیم افغانستان دو بازی نخست خود را برابر نیوزیلند و افریقای جنوبی باخته است؛ اما اگر دو دیدار باقیمانده را با امتیاز خوب برنده شود و همچنان کانادا روز سهشنبه نیوزیلند را شکست دهد، شانس صعود افغانستان به مرحله هشت تیم برتر فراهم خواهد شد.
پسر آخرین شاه ایران از رئیس جمهور امریکا خواست که به مردم ایران کمک کند.
پسر آخرین شاه ایران که در تبعید بسر میبرد روز شنبه از رئیسجمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، خواست تا به مردم ایران کمک کند.
این درخواست یک روز پس از آن مطرح شد که رهبر امریکا گفته بود تغییر قدرت در ایران «بهترین اتفاق» خواهد بود.
رضا پهلوی، که در ایالات متحده زندگی میکند و از پیش از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ به ایران بازنگشته است، هنگام گفتوگو با خبرنگاران در کنفرانس امنیتی مونیخ افزود که «زمان پایان دادن به جمهوری اسلامی فرا رسیده است.»
ترامپ روز جمعه گفته بود که تغییر حکومت در ایران «بهترین چیزی است که میتواند رخ دهد»، آنهم در حالی که او دومین کشتی هواپیمابر را برای افزایش فشار نظامی بر جمهوری اسلامی به خاورمیانه اعزام کرد.
او پیشتر نیز برای حمایت از موج اعتراضهای خیابانی در ایران که در ماه جنوری به اوج خود رسید و با سرکوب خشونتآمیز مواجه شد ، تهدید به مداخله نظامی کرده بود.
فوندرلاین: اروپا باید مسئولیت بیشتری امنیتی خود را به عهده بگیرد
اورزولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، میگوید که اروپا باید مسئولیت بیشتری در قبال امنیت خود بر عهده بگیرد.
او امروز شنبه (۲۵ دلو) در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: «اروپا باید گام بردارد و مسئولیت خود را بر عهده بگیرد.»
وی تأکید کرده است که باید یک چتر اروپاییِ توانمندیهای استراتیژیک ایجاد شود که کنترل فضا، اطلاعات استخباراتی و ظرفیت حملات عمیق را در بر داشته باشد.
در همین کنفرانس مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده امریکا، ، نیز گفته است که امریکا و اروپا «به یکدیگر پیوند خوردهاند.»
روبیو افزوده است که عملکردن مشترک با اروپا «به بازسازی یک سیاست خارجی سالم کمک خواهد کرد.»
کنفرانس سهروزه امنیتی مونیخ روز جمعه توسط صدر اعظم آلمان، فردریش مرز، افتتاح شد که صدها رهبر اروپایی، قانونگذاران و مقامات امنیتی در آن شرکت دارند.
ترکیدن لولههای آب در موزیم لوور پاریس؛ «مونالیزا» در امان ماند
موزیم لوور پاریس روز جمعه اعلام کرد که پس از ترکیدن یک لوله، در بخش پربازدید این موزیم آب جاری شده؛ این دومین ترکیدن لوله آب در سه ماه گذشته. به گفته مدیریت لوور، آتشنشانان بهسرعت مداخله کردند و آثار مهم از جمله تابلو «مونالیزا» آسیبی ندیدهاند.
ترکیدن لولههای آب در اتاق شماره ۷۰۷ رخ داده؛ جایی که آثاری از شارل مِینیه، هنرمند فرانسوی قرن نوزدهم، و برناردینو لوئینی، نقاش ایتالیایی قرن شانزدهم، به نمایش گذاشته شده است. آب به بخشی از سقفی که توسط مِینیه نقاشی شده بود، آسیب رسانده است.
این رویداد در حالی رخ میدهد که لوور در ماههای اخیر با چالشهای متعددی چون سرقت، اعتصابها و فروش تکتهای جعلی و تاریخ گذشته روبهرو بوده است.
هند هفته آینده میزبان «نشست تأثیر هوش مصنوعی» است
دولت هند اعلام کرد که هفته آینده «نشست تأثیر هوش مصنوعی» در دهلی نو با حضور رهبران دستکم۱۷ کشور، سرمنشی سازمان ملل متحد و شماری از مدیران ارشد شرکتهای بزرگ فناوری برگزار میشود.
به گفته وزارت خارجه هند، این نشست به بررسی فرصتها و چالشهای گسترش سریع هوش مصنوعی میپردازد.
قرار است برنامههای تخصصی از روز دوشنبه هفته آینده آغاز شود و نارندرا مودی، صدراعظم هند، روز پنجشنبه این نشست را بهگونه رسمی افتتاح کند.
یک محکمه در بریتانیا دو مرد را بهدلیل طراحی یک حمله مسلحانه به حبس ابد محکوم کرد
دو مرد در بریتانیا بهدلیل برنامهریزی حمله مسلحانه الهامگرفته از داعش علیه یهودیان منچستر، به حبس ابد محکوم شدند.
یک محکمه انگلستان روز جمعه اعلام کرده ولید سعداوی ۳۸ ساله و عمار حسین ۵۲ ساله قصد داشتند یک راهپیمایی یهودیان در شهر منچستر را هدف قرار دهند و سپس یهودیان بیشتری را در شمال این شهر به قتل برسانند.
این طرح زمانی ناکام ماند که آنها نقشه خود را با مأمور مخفی افشا کردند.