ایران در صورت رفع تحریم هایی امریکا ، برای توافق هسته ای آمادگی نشان داد

این مسابقه در شهر کولمبو، پایتخت سریلانکا، عصر امروز آغاز می‌شود. دیدارهای هند و پاکستان همواره با هیجان و واکنش های زیادی همراه بوده است.

پاکستان در ابتدا اعلام کرده بود که بازی روز یکشنبه در برابر هند را تحریم می‌کند، اما بعداً تصمیم گرفت در این مسابقه شرکت کند.

از سال ۲۰۲۲ به این‌سو، هند پنج بار در رقابت‌های بین‌المللی بیست‌آوره با پاکستان روبه‌رو شده که همه آن‌ها را برده است.

روز شنبه، از گروه دی که افغانستان نیز در آن حضور دارد، تیم افریقای جنوبی توانست نیوزیلند را شکست دهد.

در بازی دیگر روز گذشته، انگلستان اسکاتلند را مغلوب کرد و ایرلند نیز عمان را شکست داد.

بازی افغانستان روز دوشنبه در برابر امارات متحده عربی برگزار می‌شود.

تیم افغانستان دو بازی نخست خود را برابر نیوزیلند و افریقای جنوبی باخته است؛ اما اگر دو دیدار باقی‌مانده را با امتیاز خوب برنده شود و همچنان کانادا روز سه‌شنبه نیوزیلند را شکست دهد، شانس صعود افغانستان به مرحله هشت تیم برتر فراهم خواهد شد.