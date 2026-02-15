مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده که به سلواکیا سفر کرده، روز یکشنبه، ۲۶ دلو در یک نشست خبری گفت که دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، به‌روشنی اعلام کرده ترجیح می‌دهد مسائل مربوط به ایران از طریق دیپلوماسی و یک توافق بر اساس مذاکرات حل‌وفصل شود.

او می‌گوید که استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان رئیس‌جمهور امریکا "در حال سفر هستند تا دیدارهای مهمی داشته باشند و خواهیم دید نتیجه چه خواهد شد." او اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

خبرگزاری رویترز پیش‌تر گزارش داد که دور دوم مذاکرات ایران و امریکا روز سه‌شنبه این هفته در ژنیو برگزار می‌شود. سوئیس بدون اشاره به زمان گفت‌وگوها اعلام کرد که کشور عمان در شهر ژنیو میزبانی مذاکرات را برعهده خواهد داشت.

این درحالیست که وزارت امور خارجۀ ایران ناوقت روز یکشنبه، ۲۶ دلو اعلام کرد عباس عراقچی، وزیر خارجۀ این کشور تهران را ترک کرد تا برای دومین دور مذاکرات با امریکا و برخی "رایزنی‌های دیپلوماتیک" به شهر ژنیو سوئیس برود.