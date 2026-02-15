لینک‌های قابل دسترسی

جهان

تیم کریکت هند با تفاوت۶۱ دوش پاکستان را شکست داد

جریان بازی هند و پاکستان
جریان بازی هند و پاکستان

هند با شکست پاکستان به مرحلۀ یک چهارم نهایی مسابقات جهانی بیست آورۀ کریکت راه یافت.

در این مسابقه که روز یک‌شنبه در سریلانکا برگزار شد، هند در ۲۰ آور، ۱۷۶ دوش برای پاکستان هدف تعیین کرد.

تیم پاکستان در ۱۸ آور، ۱۱۴ دوش به دست آورد، اما تمام بازیکنان خود را از دست داد.

پس از شکست پاکستان در برابر هند، این تیم اکنون در جایگاه سوم جدول قرار دارد.

از سال ۲۰۲۲ به این سو هند پنج بار در مسابقات بین‌المللی ۲۰ آوره با پاکستان روبرو شده است که در همه آنها پیروز شده است.

بازی بعدی جام جهانی کریکت بیست آوره روز دوشنبه بین افغانستان و امارات متحدۀ عربی برگزار می‌شود. تیم افغانستان در دو دیدار قبلی خود با نیوزیلند و افریقای جنوبی باخته است.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

وزیر خارجۀ امریکا می‌گوید که ویتکاف و کوشنر دیدارهای مهمی دربارۀ ایران خواهند داشت

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده که به سلواکیا سفر کرده، روز یکشنبه، ۲۶ دلو در یک نشست خبری گفت که دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، به‌روشنی اعلام کرده ترجیح می‌دهد مسائل مربوط به ایران از طریق دیپلوماسی و یک توافق بر اساس مذاکرات حل‌وفصل شود.

او می‌گوید که استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان رئیس‌جمهور امریکا "در حال سفر هستند تا دیدارهای مهمی داشته باشند و خواهیم دید نتیجه چه خواهد شد." او اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

خبرگزاری رویترز پیش‌تر گزارش داد که دور دوم مذاکرات ایران و امریکا روز سه‌شنبه این هفته در ژنیو برگزار می‌شود. سوئیس بدون اشاره به زمان گفت‌وگوها اعلام کرد که کشور عمان در شهر ژنیو میزبانی مذاکرات را برعهده خواهد داشت.

این درحالیست که وزارت امور خارجۀ ایران ناوقت روز یکشنبه، ۲۶ دلو اعلام کرد عباس عراقچی، وزیر خارجۀ این کشور تهران را ترک کرد تا برای دومین دور مذاکرات با امریکا و برخی "رایزنی‌های دیپلوماتیک" به شهر ژنیو سوئیس برود.

ادامۀ اعتراضات هواداران عمران خان برای سومین روز

اعتراضات هواداران و اعضای حزب عمران خان، صدر اعظم سابق پاکستان
اعتراضات هواداران و اعضای حزب عمران خان، صدر اعظم سابق پاکستان

اعضای حزب تحریک انصاف پاکستان (PTI) و هواداران عمران خان، راه‌های مواصلاتی میان پشاور و ایالت پنجاب را بستند.

اعضای حزب تحریک انصاف پاکستان از حکومت پاکستان خواسته‌اند که عمران خان، صدر اعظم سابق و بنیانگذار این حزب را که در زندان بیمار است، در شفاخانه بستری کند.

طبق گزارش‌ها، بینایی چشم راست عمران خان به دلیل بیماری‌اش ۸۵ درصد کم شده است.

از سه روز به این سو طرفداران عمران خان راه‌های منتهی به پنجاب را در دیره اسماعیل خان، کوات و اتک مسدود کرده‌اند.

به دلیل این اعتراضات، هزاران وسیله نقلیۀ در جاده‌های این مناطق متوقف مانده اند.

طبق گزارش‌ها، تیمی از داکتران برای درمان چشم عمران خان به زندان رفته‌اند.

این درحالیست که در ۱۲ فبروری ستره محکمۀ پاکستان به حکومت این کشور دستور داد تا پیش از ۱۶ فبروری، زمینۀ ملاقات عمران خان با داکتران چشم و نیز تماس تیلیفونی او با فرزندانش را فراهم سازد.

عمران خان از سال ۲۰۲۳ به این‌سو در چندین قضیه، از جمله اتهامات مربوط به فساد، در زندان ادیاله در شهر راوپلندی زندانی است.

اما او این اتهامات را دسیسۀ سیاسی عنوان کرده است.

آمادگی ایران برای توافق هسته ای مشروط بر رفع تحریم های امریکا

مجید تخت‌روانچی، معاون وزارت خارجۀ ایران
مجید تخت‌روانچی، معاون وزارت خارجۀ ایران

ایران امکان دستیابی به توافق بر سر برنامه هسته ای خود با ایالات متحده را مطرح کرده، مشروط بر اینکه واشنگتن تحریم های وضع شده بر تهران را لغو کند.

مجید تخت‌روانچی، معاون وزارت خارجۀ ایران در مصاحبه با بی بی سی روز یکشنبه (۲۶ دلو) گفت: «اگر آن‌ها آماده باشند دربارهٔ تحریم‌ها گفت‌وگو کنند، ما آماده‌ایم دربارهٔ این موضوع و سایر مسائل مرتبط با برنامهٔ {هسته ای}خود گفت‌وگو کنیم.»

او مشخص نکرد که آیا منظورش ، لغو همهٔ تحریم‌ها است یا بخشی از آن‌ها.

اظهارات این مقام ایرانی در حالی است که دور جدید گفت‌وگوها میان ایالات متحده و ایران روز سه شنبه این هفته به میزبانی عمان در شهر ژنو سوئیس برگزار خواهد شد.

مارکو روبیو ، وزیر خارجه ایالات متحده از جرمنی به سلواکیا رفت

مارکو روبیو ، وزیر خارجه ایالات متحده
مارکو روبیو ، وزیر خارجه ایالات متحده

مارکو روبیو ، وزیر خارجۀ ایالات متحده در سفر به سلواکیا با پیتر پلگرینی رئیس جمهور این کشور در شهر براتیسلاوا  دیدار کرد.

روبیو پس از اشتراک در کنفرانس امنیتی مونیخ در جرمنی امروز یکشنبه (۲۶ دلو ) به سلواکیا رسید.

به گزارش خبرگزاری رویترز ، انتظار می رود که وزیر خارجۀ ایالات متحده روز دوشنبه با ویکتور اوربان رئیس جمهور هنگری ملاقات کند.

وزارت خارجۀ ایالات متحده هفتۀ گذشته گفته بود که روبیو در این سفر در مورد همکاری در بخش انرژی و موضوعات دوجانبه به شمول تعهدات ناتو گفت‌وگو خواهد کرد.

جام جهانی کریکت؛ ویست اندیز در برابر نیپال برنده شد

آرشیف
آرشیف

در ادامۀ رقابت های جام جهانی بیست اوورۀ کریکت ، ویست اندیز با تفاوت ۹ ویکت ، نیپال را امروز یکشنبه (۲۶ دلو ) شکست داد.

قرار است ، تیم های کریکت امریکا و نامیبیا ساعت ۰۲:۰۰ پس از ظهر امروز وقت کابل به مصاف هم بروند.

بازی دیگر بین تیم های کریکت هند و پاکستان ساعت شش شام به وقت کابل در شهر کولمبو ، پایتخت سریلانکا آغاز می شود.

افغانستان در سومین دیدارش در این جام فردا دوشنبه به مصاف امارات متحده عربی می رود.

افغانستان در دو بازی گذشته در برابر افریقای جنوبی و نیوزیلند شکست خورد.

حدود ۲۵۰ هزار نفر در گردهمایی ایرانیان علیه رژیم ایران اشتراک کردند

گردهمایی ایرانیان در مونیخ، ۲۵ دلو
گردهمایی ایرانیان در مونیخ، ۲۵ دلو

این بزرگ‌ترین گرهمایی علیه رژیم کنونی ایران در اروپا به شمار می‌رود. این گردهمایی همزمان با برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ و به دعوت رضا پهلوی، فرزند آخرین شاه ایران، در این شهر برگزار شد.

اشتراک‌کنندگان از کشورهای مختلف اروپایی در مونیخ گردهم آمده بودند تا اعتراض خود را نسبت به سرکوب خشونت‌آمیز و خونین معترضان توسط رژیم ایران ابراز کنند.

رضا پهلوی در سخنرانی خود این تظاهرات را بزرگ‌ترین گردهمایی ایرانیان توصیف کرد و گفت هدف این است که صدای مردم داخل ایران به گوش جهان برسد.

او پیش‌تر نیز از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، خواسته بود که اقدامات عملی انجام دهد و از مردم ایران حمایت کند.

ترامپ روز جمعه گفته بود که تغییر حکومت در ایران «بهترین چیزی است که می‌تواند رخ دهد»، آن‌هم در حالی که او دومین کشتی هواپیمابر را برای افزایش فشار نظامی بر جمهوری اسلامی به خاورمیانه اعزام کرد.

روز یکشنبه در جام جهانی کریکت، هند و پاکستان با هم روبه‌رو می‌شوند

جام جهانی ۲۰ آوره کریکت ۲۰۲۶
جام جهانی ۲۰ آوره کریکت ۲۰۲۶

این مسابقه در شهر کولمبو، پایتخت سریلانکا، عصر امروز آغاز می‌شود. دیدارهای هند و پاکستان همواره با هیجان و واکنش های زیادی همراه بوده است.

پاکستان در ابتدا اعلام کرده بود که بازی روز یکشنبه در برابر هند را تحریم می‌کند، اما بعداً تصمیم گرفت در این مسابقه شرکت کند.

از سال ۲۰۲۲ به این‌سو، هند پنج بار در رقابت‌های بین‌المللی بیست‌آوره با پاکستان روبه‌رو شده که همه آن‌ها را برده است.

روز شنبه، از گروه دی که افغانستان نیز در آن حضور دارد، تیم افریقای جنوبی توانست نیوزیلند را شکست دهد.

در بازی دیگر روز گذشته، انگلستان اسکاتلند را مغلوب کرد و ایرلند نیز عمان را شکست داد.

بازی افغانستان روز دوشنبه در برابر امارات متحده عربی برگزار می‌شود.

تیم افغانستان دو بازی نخست خود را برابر نیوزیلند و افریقای جنوبی باخته است؛ اما اگر دو دیدار باقی‌مانده را با امتیاز خوب برنده شود و همچنان کانادا روز سه‌شنبه نیوزیلند را شکست دهد، شانس صعود افغانستان به مرحله هشت تیم برتر فراهم خواهد شد.

پسر آخرین شاه ایران از رئیس جمهور امریکا خواست که به مردم ایران کمک کند.

آرشیف
آرشیف

پسر آخرین شاه ایران که در تبعید بسر میبرد روز شنبه از رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، خواست تا به مردم ایران کمک کند.

این درخواست یک روز پس از آن مطرح شد که رهبر امریکا گفته بود تغییر قدرت در ایران «بهترین اتفاق» خواهد بود.

رضا پهلوی، که در ایالات متحده زندگی می‌کند و از پیش از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ به ایران بازنگشته است، هنگام گفت‌وگو با خبرنگاران در کنفرانس امنیتی مونیخ افزود که «زمان پایان دادن به جمهوری اسلامی فرا رسیده است.»

ترامپ روز جمعه گفته بود که تغییر حکومت در ایران «بهترین چیزی است که می‌تواند رخ دهد»، آن‌هم در حالی که او دومین کشتی هواپیمابر را برای افزایش فشار نظامی بر جمهوری اسلامی به خاورمیانه اعزام کرد.

او پیش‌تر نیز برای حمایت از موج اعتراض‌های خیابانی در ایران که در ماه جنوری به اوج خود رسید و با سرکوب خشونت‌آمیز مواجه شد ، تهدید به مداخله نظامی کرده بود.

فون‌درلاین: اروپا باید مسئولیت بیشتری امنیتی خود را به عهده بگیرد

آرشیف
آرشیف

اورزولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، می‌گوید که اروپا باید مسئولیت بیشتری در قبال امنیت خود بر عهده بگیرد.
او امروز شنبه (۲۵ دلو) در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: «اروپا باید گام بردارد و مسئولیت خود را بر عهده بگیرد.»

وی تأکید کرده است که باید یک چتر اروپاییِ توانمندی‌های استراتیژیک ایجاد شود که کنترل فضا، اطلاعات استخباراتی و ظرفیت حملات عمیق را در بر داشته باشد.

در همین کنفرانس مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده امریکا، ، نیز گفته است که امریکا و اروپا «به یکدیگر پیوند خورده‌اند.»
روبیو افزوده است که عمل‌کردن مشترک با اروپا «به بازسازی یک سیاست خارجی سالم کمک خواهد کرد.»

کنفرانس سه‌روزه امنیتی مونیخ روز جمعه توسط صدر اعظم آلمان، فردریش مرز، افتتاح شد که صدها رهبر اروپایی، قانون‌گذاران و مقامات امنیتی در آن شرکت دارند.

