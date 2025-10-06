الکساندر دوبرینت، در گفت‌وگو با روزنامهٔ (بیلد) جرمنی که روز یک‌شنبه (۵ اکتوبر) منتشر شد گفت: "اخراج مهاجرانی که مجرم شناخته شده‌اند باید به‌صورت سیستماتیک انجام شود، به همین دلیل ما اکنون مستقیماً در کابل صحبت می‌کنیم تا مجرمین و تهدیدهای احتمالی آینده به‌طور پایدار از میان برداشته شوند."

وزارت داخله جرمنی تأیید کرده است که یک هیئت این کشور روز چهارشنبه با مقام‌های طالبان در کابل گفت‌وگو کرده است.

دوبرینت، این گفت‌وگوها را "تخنیکی" خوانده است.

جرمنی هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است و پیش از این از طریق قطر و ازبکستان با طالبان ارتباط برقرار می‌کرد.

این کشور پس از بازگشت طالبان به قدرت، در چهار سال گذشته، ده‌ها افغان متهم به جرایم را در حداقل دو پرواز چارتر جداگانه به افغانستان فرستاده است.

جرمنی تنها کشوری در اروپا است که اعتبارنامهٔ دو نمایندهٔ طالبان را در ماه جولای امسال پذیرفت و به آنها اجازه داد تا در سفارت افغانستان در برلین و قونسلگری در شهر بن کار کنند.

استیفان کورنیلیوس، سخنگوی حکومت جرمنی، روز جمعه توضیح داد که پذیرش این دو نمایندهٔ قونسلی طالبان به گفتۀ او برای هماهنگی در روند اخراج افغان‌های محکوم به جرایم صورت گرفته است.

گفته می‌شود که نمایندگان طالبان به جرمنی رسیده و روز دوشنبه کار خود را آغاز کرده‌اند. در واکنش به این اقدام، دیپلمات‌های قونسلگری افغانستان در شهر بن هفتهٔ گذشته به‌گونهٔ دسته‌جمعی استعفا دادند و این قونسلگری را بستند.

جرمنی، میزبان حدود ۴۵۰ هزار افغان است؛ این شامل کسانی می‌شود که تابعیت این کشور را به‌دست آورده‌اند، اما اکثریت قاطع آنها پناهجویانی اند که بیشترشان درخواست اقامت موقت یا دایمی‌شان تأیید شده است.