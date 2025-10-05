ترمپ: حماس باید سریع اقدام کند

ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می‌شناسند.

رئیس‌جمهور ترمپ در تازه‌ترین اظهارات خود از گروه حماس خواسته است که «عجله کند»، در غیر آن، به گفتهٔ او، فرصت مهیا شده از دست خواهد رفت.

او در شبکهٔ اجتماعی‌اش، «تروت سوشال»، نوشت که در این زمینه تأخیر پذیرفتنی نیست.

رئیس‌جمهور امریکا روز جمعه گفت که از توقف عملیات نظامی اسرائیل در غزه استقبال می‌کند، اما اسرائیل روز گذشته اعلام کرد که حملات خود را ادامه خواهد داد.

بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، روز گذشته گفت امیدوار است که همهٔ گروگان‌های اسرائیلی در جریان تعطیلاتی زیر نام «سکوت» که از روز دوشنبه آغاز می‌شود، آزاد شوند.

نتانیاهو افزود که او به مذاکره‌کنندگان اسرائیلی دستور داده تا برای نهایی ساختن جزئیات فنی یک توافق احتمالی دربارهٔ غزه به مصر سفر کنند، اما تأکید کرد که گروه حماس یا بر اساس طرح ترمپ از طریق راه‌های دیپلماتیک و یا در نتیجهٔ عملیات نظامی اسرائیل خلع سلاح خواهد شد.

قطر که در جنگ غزه نقش میانجی‌گری داشته است، از موضع مثبت حماس نسبت به طرح ترمپ استقبال کرده است.

مجید الانصاری، سخنگوی وزارت خارجهٔ قطر، گفت کشورش از طرح ترمپ برای برقراری آتش‌بس در غزه حمایت می‌کند.

مصر، یکی دیگر از میانجی‌ها، ابراز امیدواری کرده که این پیشرفت مثبت همهٔ طرف‌ها را به پذیرش بیشتر مسئولیت تشویق کند.

اما حزب‌الله لبنان، که از حماس حمایت می‌کند، اعلام کرده است که طرح ترمپ با خطراتی همراه است.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، گفت باور دارد که گروه حماس طوری ‌که در گذشته نیز نشان داده بار دیگر ثابت کرده که زمینهٔ برقراری آتش‌بس فوری را فراهم کرده است.

اردن نیز از موضع حماس استقبال کرد.

استیفن دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، روز گذشته گفت که انتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد از موضع حماس استقبال کرده و از همهٔ طرف‌ها خواسته است تا از فرصت پایان دادن به جنگ دردناک در غزه استفاده کنند.

ولکر تورک، کمیشنر حقوق بشر ملل متحد ابراز امیدواری کرده است که طرح ترمپ بر اساس قوانین بین‌المللی بشردوستانه زمینه را برای پایان دائمی خصومت‌ها فراهم سازد.

او افزود که این یک فرصت مهم برای همهٔ طرف‌ها و کشورهای درگیر است تا از ادامهٔ کشتار و بحران جاری در غزه جلوگیری کنند.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، نیز همراه با سایر رهبران اروپایی از این تحول استقبال کرد.او در شبکه «ایکس» نوشت که آزادی گروگان‌های اسرائیلی و آتش‌بس در غزه نزدیک شده است.

فریدریش مرتس، صدراعظم جرمنی گفت که طرح ترمپ فرصت خوبی برای تحقق صلح فراهم می‌کند و از پشتیبانی کامل جرمنی برخوردار است.

کایر استارمر، صدراعظم بریتانیا، موضع حماس را «پیشرفت چشمگیر» خواند و از همهٔ طرف‌ها خواست تا برای اجرای این طرح بدون تاخیر اقدام کنند.