وزارت امور داخلهٔ طالبان می‌گوید تصمیم گرفته است موترهای رنجر پولیس را با وسایط جدید جایگزین کند.

عبدالمتین قانع، سخنگوی این وزارت، شنبه ۱۲ میزان در پیامی ویدیویی در شبکهٔ ایکس گفت که هدف از این تصمیم، بهبود کارایی و سازگاری بیشتر وسایط با جغرافیای افغانستان است.

قانع در مورد شمار و هزینه وسایط چیزی نگفته است. به اساس گزارش‌ها، پولیس افغانستان زمانی حدود ۲۰ هزار رنجر در اختیار داشت که صدها موتر آن به‌دلیل کمبود پرزه‌جات و ترمیم نادرست از کار افتاده است.

هر موتر حدود ۳۰ هزار دالر قیمت داشت. طبق گزارش ادارهٔ بازرسی ویژهٔ ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار، برای نگهداری و ترمیم حدود از ۵۰ هزار موتر در نیروهای افغان جمهوری مخلوع افغانستان، بیش از ۴۰۰ میلیون دالر هزینه شده بود.