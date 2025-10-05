او شنبه، ۴ اکتوبر، در یک سخنرانی آنلاین در نشست به نام «گفت وگوهای بین الافغانی برای صلح و مردم سالاری» افزود که زنان، جوانان، فعالان مدنی و همه اقشار مختلف مردم افغانستان چه در داخل کشور و چه در تبعید باید در گفت‌وگوها و تصمیم‌ گیری‌های مربوط به آینده افغانستان نقش مؤثر و فعال داشته باشند.

ضروری است که حقوق بشر در مرکز تمام بحث‌ها و تصمیم‌ گیری‌ها قرار گیرد

"زنان، جوانان، فعالان مدنی و تمام اقشار گوناگون مردم افغانستان چه آنان که در داخل کشور زندگی می‌کنند و چه آنان که در تبعید اند باید بخشی از این گفت‌وگوها باشند. ضروری است که حقوق بشر در مرکز تمام بحث‌ ها و تصمیم‌ گیری‌ ها قرار گیرد."

آقای بنیت با تأکید بر ضرورت ایجاد میکانیزم پاسخگویی و حسابدهی در افغانستان افزود که معافیت از مجازات زمانی شکل می‌گیرد که اعمال نادرست بدون پیامد بماند؛ امری که به گفته او زمینه ‌ساز تکرار تخلفات می‌شود و پدیده‌ای که افغانستان در چندین دهه با آن روبه‌رو بوده است.

نشست «گفت و گوهای بین الافغانی برای صلح و مردم سالاری» در جرمنی به میزبانی ائتلاف «چتر بزرگ ملی افغانستان» برگزار شد که تعدادی از نمایندگان احزاب سیاسی، شوراهای اجتماعی، نهادهای مدنی و شخصیت های مستقل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی افغانستان در آن به شکل آنلاین و حضوری اشتراک کرده بودند.

به نقل از معرفی‌ نامه رسمی، «چتر بزرگ ملی افغانستان» ائتلافی مستقل است که از احزاب و جریان ‌های سیاسی، مدنی و اجتماعی داخل و خارج کشور تشکیل شده و به هدف یافتن راه ‌حل فراگیر و مسالمت‌ آمیز برای بحران افغانستان و تأکید بر گفت‌وگوی بین‌ الافغانی و مشارکت همگانی شکل گرفته است.

نجیب الله رحمانی، عضو هیئت رهبری «چتر بزرگ ملی افغانستان» در این نشست گفت: "هدف این کنفرانس تبلیغ یک جریان سیاسی خاص نه، بلکه فراهم سازی زمینه گردهمایی تمام نیروهای است که می‌خواهند افغانستان را از بحران به سوی صلح، ثبات و مردم سالاری رهنمایی نمایند."

ناظمه نوین مومند، یکی از فعالان جامعه مدنی و حقوق زنان و از اشتراک کنندگان، در این نشست به رادیو آزادی گفت که چنین جلساتی زمینه را برای شنیده شدن صدای زنان و دختران افغان فراهم می‌ کند.

این چنین برنامه‌ها برای زنان موقع می‌دهد که بیایند و صحبت کنند. در افغانستان متاسفانه در شرایط فعلی برای شان فرصت مهیا نیست که صدای خود را بلند کنند

"این چنین برنامه‌ها برای زنان موقع می‌دهد که بیایند و صحبت کنند. اگر چه در افغانستان متاسفانه در شرایط فعلی برای شان فرصت مهیا نیست که صدای خود را بلند کنند، ولی ما که اینجا شاهد هستیم و در ممالک خارج زندگی می‌کنیم و از دل خواهرهای خود می‌آییم، می‌خواهیم از طریق همین کنفرانس‌ها صدای آنها را به جهانیان برسانیم."

در قطعنامه نشست «گفت و گوهای بین الافغانی برای صلح و مردم سالاری» بر ضرورت صلح پایدار و مردم سالاری فراگیر، وحدت ملی و مشارکت برابر شهروندان، پاسداری از حقوق بشر و آزادی های اساسی و سیاست متوازن و مسئولانه خارجی در افغانستان تاکید شده است.

اشتراک کنندگان آن ،همچنان از سازمان ملل متحد خواستند تا از نیروهای ملی و مردمی حمایت عملی و علنی سیاسی کند، از هر گونه زمینه سازی برای پذیرش مشروعیت حکومت طالبان پرهیز و حامی روند صلح فراگیر و همه شمول باشد و در دفاع از ارزش های بنیادین حقوق بشری اقدامات عملی اتخاذ کند و به منظور تامین صلح، ثبات و پیشرفت پایدار در افغانستان میانجیگری و همکاری های منطقه ای را گسترش دهد.

حکومت طالبان پیش از این، در مورد نشست های احزاب مخالف حکومت خود که در خارج از کشور برگزار شده، گفته اند که هرگونه نشست مخالف طالبان که در خارج از کشور برگزار شود، هیچ تأثیری بر حکومت و امور آنان نخواهد داشت.

طالبان همچنان فعالیت احزاب سیاسی در داخل افغانستان را ممنوع اعلام کرده و آنان را متهم به تفرقه اندازی میان افغان ها کرده اند، اتهاماتی که از سوی احزاب سیاسی رد شده است.