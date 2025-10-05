لینک‌های قابل دسترسی

یکشنبه ۱۳ ميزان ۱۴۰۴ کابل ۰۵:۰۱

افغانستان

حکومت طالبان تمام والیان و ولسوالان خود را به کندهار فراخواند

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان اعلام کرده است که تمام والیان و ولسوالان حکومت طالبان برای شرکت در یک سمینار سه‌روزه به کندهار فراخوانده شده‌اند.

به گفتهٔ او، در این نشست در مورد بهبود اجرای قوانین، استقامت کاری و نحوهٔ برخورد با مردم آموزش داده می‌شود.

مجاهد نگفته است که آیا والیان در این سفر با رهبر طالبان، ملا هبت‌الله آخندزاده، دیدار خواهند کرد یا نه.

این گردهمایی در حالی برگزار می‌شود که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا اخیراً چند بار دربارهٔ احتمال بازپس‌گیری پایگاه بگرام سخن گفته و طالبان هفتهٔ گذشته برای حدود سه روز خدمات اینترنت و مخابرات را در سراسر افغانستان متوقف کرده بودند.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

طالبان می‌خواهند موترهای پولیس را جایگزین کنند

عکس از آرشیف

وزارت امور داخلهٔ طالبان می‌گوید تصمیم گرفته است موترهای رنجر پولیس را با وسایط جدید جایگزین کند.

عبدالمتین قانع، سخنگوی این وزارت، شنبه ۱۲ میزان در پیامی ویدیویی در شبکهٔ ایکس گفت که هدف از این تصمیم، بهبود کارایی و سازگاری بیشتر وسایط با جغرافیای افغانستان است.

قانع در مورد شمار و هزینه وسایط چیزی نگفته است. به اساس گزارش‌ها، پولیس افغانستان زمانی حدود ۲۰ هزار رنجر در اختیار داشت که صدها موتر آن به‌دلیل کمبود پرزه‌جات و ترمیم نادرست از کار افتاده است.

هر موتر حدود ۳۰ هزار دالر قیمت داشت. طبق گزارش ادارهٔ بازرسی ویژهٔ ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار، برای نگهداری و ترمیم حدود از ۵۰ هزار موتر در نیروهای افغان جمهوری مخلوع افغانستان، بیش از ۴۰۰ میلیون دالر هزینه شده بود.

سومین بازی ۲۰ اوورۀ کریکت افغانستان و بنگله‌دیش امروز برگزار می‌شود

جریان بازی افغانستان و بنگله‌دیش - تصویر از مسابقات آسیایی

سومین بازی بیست اوورۀ تیم‌های ملی کریکت افغانستان و بنگله‌دیش امروز در ورزشگاه کریکت شارجه برگزار خواهد شد.

این مسابقه ۷ شام به وقت کابل آغاز می‌شود.

در دو بازی قبلی بیست اووره بنگله‌دیش در برابر افغانستان برنده شده است.

افغانستان و بنگله‌دیش در کنار این رقابت‌های بیست اووره، سه دیدار یک‌روزه نیز برگزار خواهند کرد.

این بازی‌ها ۸ اکتوبر آغاز می‌شود و تا ۱۴ اکتوبر ادامه می‌یابد.

پیش‌بینی بارندگی و سیلاب در ۱۶ ولایت افغانستان

افغانستان

پیش‌بینی شده است که امروز یکشنبه، ۱۳ میزان ۱۶ ولایت افغانستان شاهد بارندگی و سرازیر شدن سیلاب خواهد بود.

ادارهٔ هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در اعلامیه‌ای از این موضوع خبر داده است.

در بیانیه آمده است که در ولایت‌های کابل، بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، کندز، بامیان، میدان وردک، لوگر، خوست و پکتیا احتمال بارندگی، رعد و برق و وقوع سیلاب وجود دارد.

سازمان عفو بین‌الملل خواستار رهایی فوری مهدی انصاری از بند طالبان شد

مهدی انصاری، خبرنگار افغان

سازمان عفو بین‌الملل خواستار رهایی فوری مهدی انصاری، خبرنگار افغان، از بند طالبان شده است.

این سازمان روز گذشته در بیانیه‌ای در شبکۀ ایکس نوشت که در چهار سال گذشته نظام قضایی طالبان به ابزار سرکوب افرادی مبدل شده است که از فرمان‌ها، سیاست‌ها و اقدامات سخت‌گیرانهٔ طالبان انتقاد می‌کنند.

در بیانیه آمده است که حکومت طالبان از طریق بازداشت‌های خودسرانهٔ خبرنگاران، فعالان جامعهٔ مدنی و مدافعان حقوق بشر، زندانی‌ کردن غیرقانونی آن‌ها و گرفتن اعترافات اجباری، تلاش دارد صدای آنان را خاموش کند.

مهدی انصاری نزدیک به یک سال پیش از منطقهٔ دشت برچی کابل بازداشت شد و محکمۀ ابتدایی طالبان او را به اتهام «تبلیغ علیه طالبان» به یک‌ونیم سال زندان محکوم کرد.

طالبان هفتهٔ گذشته ویدیویی از انصاری را منتشر کردند که در آن ادعا شده که او با رسانه‌های «مغرض» خارجی همکاری داشته است.

اما به گفتۀ مرکز خبرنگاران افغانستان، اعتراف‌ها زیر فشار و به زور از مهدی انصاری گرفته شده است.

چهاردهمین پیروزی فرید بشارت؛ در برابر حریف امریکایی‌اش برنده شد

فرید بشارت، ورزشکار شکست نخورده مبارزات آزاد افغانستان

فرید بشارت، ورزشکار شکست نخورده مبارزات آزاد افغانستان، در برابر حریف امریکایی‌اش کریس گوتیرز برنده شد.

آن‌ها ناوقت شب به وقت لاس ویگاس در رویداد ۳۲۰ یو اف سی، معتبرترین سازمان هنرهای رزمی ترکیبی وارد قفس شدند.

بشارت، پس از اعلام تصمیم داوران پیروز رقابت دیشب معرفی شد و به این ترتیب او رکورد خود را به ۱۴ برد و هیچ باخت رساند.

فن کشتی و کنترول او نقش اساسی در خنثی کردن ضربات گوتیرز داشت.

متقی روز پنجشنبه به دهلی نو می‌رود: وزارت خارجه هند

امیر خان متقی، وزیر خارجۀ حکومت طالبان

وزارت خارجۀ هند اعلان کرده است که قرار است روز پنجشنبه، نهم ماه اکتوبر، امیر خان متقی وزیر خارجۀ حکومت طالبان به دهلی نو سفر کند.

راندهیر جیسوال، سخنگوی وزارت خارجۀ هند یروز در یک کنفرانس خبری همچنان گفت که مقامهای این کشور با حکومت طالبان در تماس است و به کمکهای بشری خود با افغانها ادامه میدهد.

پیش از این شورای امنیت سازمان ملل متحد ممنوعیت سفر بر امیر خان متقی را به خاطر سفر به هند لغو کرد.

متقی و شماری دیگر از مقامهای برجستۀ طالبان در فهرست تحریمهای سازمان ملل متحد قرار دارند.

دومین شکست پی هم مقابل بنگله دیش

جریان بازی افغانستان و بنگله دیش - تصویر از مسابقات آسیایی

تیم کریکت افغانستان در دومین بازی بیست آوره در برابر بنگله دیش شکست خورد.

این بازی دیروز در امارات متحدۀ عرب برگزار شد.

تیم افغانستان برای حریف ۱۴۷ رنز هدف تعیین کرد و بنگله دیش توانست در آخرین آور به این هدف برسد و پیروز شود.

به این ترتیب افغانستان با تفاوت ۲ ویکیت در این بازی شکست خورد.

بازی نخست این سلسله بین افغانستان و بنگله دیش روز پنجشنبه برگزار شده بود.

انتظار میرود سومین بازی بیست آورۀ این سلسله روز یکشنبه برگزار شود.

فرید بشارت، ورزشکار شکست نخورده مبارزات آزاد افغانستان، برای مبارزۀ یک‌شنبه در سازمان یو اف سی آماده می‌شود

فرید بشارت، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان

فرید بشارت، ورزشکار شکست نخورده مبارزات آزاد افغانستان، صبح یک‌شنبه در رویداد ۳۲۰ یو اف سی مبارزه خواهد کرد.

بشارت، که در معتبرترین سازمان هنرهای رزمی ترکیبی جهان یو اف سی رقابت می‌کند، رکورد حرفه‌ای ۱۳ بُرد دارد و هیچگاهی نباخته است.

انتظار می‌رود او با کریس گویتیرز، که رکورد ۲۲ برد و ۶ باخت دارد، روبه‌رو شود.

بشارت چندین هفته است که برای این مبارزه پیش رو همراه با برادرش جاوید بشارت، که او نیز در UFC مبارزه می‌کند، تمرینات فشرده‌ انجام داده است.

بشارت و کریس در ورزشگاه تی-موبایل در لاس ویگاس مبارزه خواهند کرد.

دو مسابقه اصلی در این رویداد UFC، مبارزه بر روی کمربند قهرمانی نیمه سنگین وزن جهان بین ماگومدوف انکالف، مبارز روسی-داغستانی و الکس پریرای برازیلی است.

در دومین مسابقه مهم، میراب دالیشویلی گرجستانی از کمربند قهرمانی خود در برابر کارنی ساندیگان دفاع خواهد کرد.

حکومت جرمنی: نمایندگان قنسولی طالبان را برای هماهنگی در روند اخراج پذیرفته‌ایم

افغان‌ها در برلین جرمنی در ۱۰ اپریل ۲۰۲۲ علیه ممنوعیت تحصیل دختران اعتراض کردند، آرشیف

استیفن کورنیلیوس سخنگوی حکومت جرمنی می‌گوید این کشور دو نماینده قنسولی طالبان را برای هماهنگی در روند اخراج افغان‌های محکوم به جرم پذیرفته است.

او روز پنج‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفت این اظهارات پس از آن مطرح شد که دیپلمات‌های قونسلگری افغانستان در بن روز دوشنبه ۷ میزان در واکنش به معرفی نماینده طالبان به‌طور دسته‌جمعی استعفا دادند.

حکومت جرمنی در ماه جولای گذشته اعتبارنامه‌های دو نماینده قنسولی طالبان را صادر کرد؛ بر اساس برنامه، یکی در سفارت افغانستان در برلین و دیگری در قونسلگری بن مأموریت انجام می‌دهد.

جرمنی از ماه آگست ۲۰۲۴ روند اخراج پناهجویان افغان محکوم به جرم را از سر گرفت و تاکنون دو گروه را با پروازهای ویژه به کابل بازگردانده است.

به گفته رویترز هم‌اکنون حدود ۴۵۰ هزار افغان در جرمنی زندگی می‌کنند.

