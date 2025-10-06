خبر ها
روبیو: «اسرائیل باید بمباران غزه را متوقف کند تا گروگانها آزاد شوند»
مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ ایالات متحدهٔ امریکا، اعلام کرده است که اسرائیل باید بمباران غزه را متوقف کند تا گروگانهای باقیمانده در اختیار گروه حماس آزاد شوند.
حماس از سوی ایالات متحدهٔ امریکا و اتحادیهٔ اروپا بهعنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود.
روبیو در مصاحبهای با شبکهٔ «سیبیاس نیوز» تأکید کرد که «آزادی گروگانهای باقیمانده در حالی که جنگ ادامه دارد، ممکن نیست.» او افزود که جنگ در غزه هنوز پایان نیافته است.
روبیو رهایی این گروگانها از سوی حماس را «گام نخست» برای پایان دادن به جنگ در غزه خواند و گفت که جزئیات مراحل بعدی بعداً تعیین خواهد شد.
وزیر خارجهٔ امریکا همچنان گفت که حماس بهگونهٔ مؤثر با طرح و چارچوب پیشنهادی رئیسجمهور ترمپ برای رهایی گروگانها موافقت کرده و نشستهایی برای تصمیمگیری دربارهٔ ترتیبات اجرایی آن جریان دارد.
تیم ملی کریکت افغانستان سومین بازی بیستآوره را نیز به بنگلادیش باخت
تیم ملی کریکت افغانستان، در سومین بازی بیست آوره در مقابل تیم بنگلادیش باز هم با شکست مواجه شد.
راشد خان، کپیتان این تیم اعتراف کرد که اعضای تیم اش در سه بازی بیست آوره در برابر بنگلادیش خوب ندرخشیدند و در بتیگ، بالینگ و فلیدنگ مرتکب اشتباه شدند.
بازی روزگذشته در شارجه برگزار شد که تیم افغانستان در آن ۱۴۳ دوش را انجام داد، بازیکنان بنگلادیش در آور ۱۸ توانستند که هدف تعیین شده را تعقیب کنند.
با این بازی، تیم بنگلادیش، سریز بازیهای بیست آوره با افغانستان را سه مقابل صفر برنده شد.
قرار است که تیم ملی کریکت افغانستان، در سه بازی یک روزه نیز با بنگلادیش به میدان برود که در آن حشمت الله شهیدی، کاپیتان تیم افغانستان خواهد بود.
حکومت طالبان تمام والیان و ولسوالان خود را به کندهار فراخواند
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان اعلام کرده است که تمام والیان و ولسوالان حکومت طالبان برای شرکت در یک سمینار سهروزه به کندهار فراخوانده شدهاند.
به گفتهٔ او، در این نشست در مورد بهبود اجرای قوانین، استقامت کاری و نحوهٔ برخورد با مردم آموزش داده میشود.
مجاهد نگفته است که آیا والیان در این سفر با رهبر طالبان، ملا هبتالله آخندزاده، دیدار خواهند کرد یا نه.
این گردهمایی در حالی برگزار میشود که دونالد ترامپ رئیسجمهور امریکا اخیراً چند بار دربارهٔ احتمال بازپسگیری پایگاه بگرام سخن گفته و طالبان هفتهٔ گذشته برای حدود سه روز خدمات اینترنت و مخابرات را در سراسر افغانستان متوقف کرده بودند.
حزب ANO به رهبری صدراعظم پیشین چک در انتخابات پارلمانی پیروز شد
حزب ANO یا «بلی» به رهبری آندری بابیش، صدراعظم پیشین جمهوری چک، در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شده است.
بابیش، میلیاردر و از منتقدان سیاستهای کنونی اتحادیهٔ اروپا و کمکهای گسترده به اوکراین، برای تشکیل حکومت نیاز به ائتلاف با یک حزب دیگر دارد، زیرا بهتنهایی اکثریت کرسیهای پارلمان را بهدست نیاورده است.
پتر فیالا، صدراعظم چک، روز شنبه ۱۲ میزان گفت که پس از پیروزی حزب آنو در انتخابات عمومی، پیروزی آندری بابیش، رهبر این حزب، را تبریک گفته است.
گزارشها حاکی است که او احتمالاً با حزب راستگرای SPD، که مخالف سیاستهای مهاجرتی اتحادیهٔ اروپا است، وارد ائتلاف خواهد شد.
آقای بابیش بارها حمایت و نزدیکی خود را به ویکتور اوربان، صدراعظم هنگری که مانع از تصویب بسیاری از اقدامات اتحادیه اروپا برای تحریم روسیه یا حمایت از اوکراین شده است، ابراز کرده است.
با این حال، ییری پههه، تحلیلگر باسابقه سیاست جمهوری چک، در گفتوگو با رادیو اروپای آزاد گفت که بابیش با وجود منافع اقتصادی گسترده در اروپای غربی، در دوران صدارت خود (۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱) نشان داده بود که فردی عملگراست.
او افزود: «فکر نمیکنم بابیش تا حد (صدراعظم هنگری ویکتور) اوربان یا روبرت فیسکو، صدراعظم سلواکیا، پیش برود، دستکم به این دلیل که جمهوری چک دیگر به نفت و گاز روسیه وابسته نیست.»
طالبان میخواهند موترهای پولیس را جایگزین کنند
وزارت امور داخلهٔ طالبان میگوید تصمیم گرفته است موترهای رنجر پولیس را با وسایط جدید جایگزین کند.
عبدالمتین قانع، سخنگوی این وزارت، شنبه ۱۲ میزان در پیامی ویدیویی در شبکهٔ ایکس گفت که هدف از این تصمیم، بهبود کارایی و سازگاری بیشتر وسایط با جغرافیای افغانستان است.
قانع در مورد شمار و هزینه وسایط چیزی نگفته است. به اساس گزارشها، پولیس افغانستان زمانی حدود ۲۰ هزار رنجر در اختیار داشت که صدها موتر آن بهدلیل کمبود پرزهجات و ترمیم نادرست از کار افتاده است.
هر موتر حدود ۳۰ هزار دالر قیمت داشت. طبق گزارش ادارهٔ بازرسی ویژهٔ ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار، برای نگهداری و ترمیم حدود از ۵۰ هزار موتر در نیروهای افغان جمهوری مخلوع افغانستان، بیش از ۴۰۰ میلیون دالر هزینه شده بود.
سومین بازی ۲۰ اوورۀ کریکت افغانستان و بنگلهدیش امروز برگزار میشود
سومین بازی بیست اوورۀ تیمهای ملی کریکت افغانستان و بنگلهدیش امروز در ورزشگاه کریکت شارجه برگزار خواهد شد.
این مسابقه ۷ شام به وقت کابل آغاز میشود.
در دو بازی قبلی بیست اووره بنگلهدیش در برابر افغانستان برنده شده است.
افغانستان و بنگلهدیش در کنار این رقابتهای بیست اووره، سه دیدار یکروزه نیز برگزار خواهند کرد.
این بازیها ۸ اکتوبر آغاز میشود و تا ۱۴ اکتوبر ادامه مییابد.
پیشبینی بارندگی و سیلاب در ۱۶ ولایت افغانستان
پیشبینی شده است که امروز یکشنبه، ۱۳ میزان ۱۶ ولایت افغانستان شاهد بارندگی و سرازیر شدن سیلاب خواهد بود.
ادارهٔ هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در اعلامیهای از این موضوع خبر داده است.
در بیانیه آمده است که در ولایتهای کابل، بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، کندز، بامیان، میدان وردک، لوگر، خوست و پکتیا احتمال بارندگی، رعد و برق و وقوع سیلاب وجود دارد.
رایگیری برای گزینش اعضای جدید پارلمان سوریه برگزار میشود
اعضای کالجهای انتخاباتی سوریه امروز یکشنبه گردهم میآیند تا برای انتخاب اعضای جدید پارلمان رای دهند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این، نشانۀ از فاصله گرفتن سوریه از رژیم برکنارشدهٔ بشار اسد و آزمون بزرگ برای همهشمول بودن زیر رهبری کنونی اسلامگرایان است.
در این رایگیری غیرمستقیم حدود ۶ هزار تن از ۹ صبح به وقت محلی در کالجهای انتخاباتی منطقهای رای خواهند داد و مراکز رایدهی ۵ شام بسته میشوند.
کمیسیون تعیین شده از سوی احمد شرع، رئیس جمهور سوریه، ۱۵۷۰ نامزد را تایید کرده است.
آنها در طول هفتهٔ جاری دیدگاهها و برنامههای خود را در سمینارها و مناظرهها ارائه کردند.
با رایگیری امروز دو سوم ۲۱۰ کرسی پارلمان تعیین خواهد شد و یک سوم را احمد شرع خواهد برگزید.
سازمان عفو بینالملل خواستار رهایی فوری مهدی انصاری از بند طالبان شد
سازمان عفو بینالملل خواستار رهایی فوری مهدی انصاری، خبرنگار افغان، از بند طالبان شده است.
این سازمان روز گذشته در بیانیهای در شبکۀ ایکس نوشت که در چهار سال گذشته نظام قضایی طالبان به ابزار سرکوب افرادی مبدل شده است که از فرمانها، سیاستها و اقدامات سختگیرانهٔ طالبان انتقاد میکنند.
در بیانیه آمده است که حکومت طالبان از طریق بازداشتهای خودسرانهٔ خبرنگاران، فعالان جامعهٔ مدنی و مدافعان حقوق بشر، زندانی کردن غیرقانونی آنها و گرفتن اعترافات اجباری، تلاش دارد صدای آنان را خاموش کند.
مهدی انصاری نزدیک به یک سال پیش از منطقهٔ دشت برچی کابل بازداشت شد و محکمۀ ابتدایی طالبان او را به اتهام «تبلیغ علیه طالبان» به یکونیم سال زندان محکوم کرد.
طالبان هفتهٔ گذشته ویدیویی از انصاری را منتشر کردند که در آن ادعا شده که او با رسانههای «مغرض» خارجی همکاری داشته است.
اما به گفتۀ مرکز خبرنگاران افغانستان، اعترافها زیر فشار و به زور از مهدی انصاری گرفته شده است.
چهاردهمین پیروزی فرید بشارت؛ در برابر حریف امریکاییاش برنده شد
فرید بشارت، ورزشکار شکست نخورده مبارزات آزاد افغانستان، در برابر حریف امریکاییاش کریس گوتیرز برنده شد.
آنها ناوقت شب به وقت لاس ویگاس در رویداد ۳۲۰ یو اف سی، معتبرترین سازمان هنرهای رزمی ترکیبی وارد قفس شدند.
بشارت، پس از اعلام تصمیم داوران پیروز رقابت دیشب معرفی شد و به این ترتیب او رکورد خود را به ۱۴ برد و هیچ باخت رساند.
فن کشتی و کنترول او نقش اساسی در خنثی کردن ضربات گوتیرز داشت.