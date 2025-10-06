حزب ANO یا «بلی» به رهبری آندری بابیش، صدراعظم پیشین جمهوری چک، در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شده است.

بابیش، میلیاردر و از منتقدان سیاست‌های کنونی اتحادیهٔ اروپا و کمک‌های گسترده به اوکراین، برای تشکیل حکومت نیاز به ائتلاف با یک حزب دیگر دارد، زیرا به‌تنهایی اکثریت کرسی‌های پارلمان را به‌دست نیاورده است.

پتر فیالا، صدراعظم چک، روز شنبه ۱۲ میزان گفت که پس از پیروزی حزب آنو در انتخابات عمومی، پیروزی آندری بابیش، رهبر این حزب، را تبریک گفته است.

گزارش‌ها حاکی است که او احتمالاً با حزب راست‌گرای SPD، که مخالف سیاست‌های مهاجرتی اتحادیهٔ اروپا است، وارد ائتلاف خواهد شد.

آقای بابیش بارها حمایت و نزدیکی خود را به ویکتور اوربان، صدراعظم هنگری که مانع از تصویب بسیاری از اقدامات اتحادیه اروپا برای تحریم روسیه یا حمایت از اوکراین شده است، ابراز کرده است.

با این حال، ییری په‌هه، تحلیلگر باسابقه سیاست جمهوری چک، در گفت‌وگو با رادیو اروپای آزاد گفت که بابیش با وجود منافع اقتصادی گسترده در اروپای غربی، در دوران صدارت خود (۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱) نشان داده بود که فردی عمل‌گراست.

او افزود: «فکر نمی‌کنم بابیش تا حد (صدراعظم هنگری ویکتور)‌ اوربان یا روبرت فیسکو، صدراعظم سلواکیا، پیش برود، دست‌کم به این دلیل که جمهوری چک دیگر به نفت و گاز روسیه وابسته نیست.»