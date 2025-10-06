جهان
شورای حقوق بشر ملل متحد درباره «نقض جدی» قوانین بینالمللی در افغانستان بحث میکند
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه، ۱۴ میزان، درباره ایجاد سازوکاری برای تحقیق در مورد نقض قوانین بینالمللی در افغانستان تصمیمگیری میکند.
به گزارش خبرگزاری فرانسپرس، این شورای مستقر در ژنو، امروز درباره پیشنویس قطعنامهای گفتوگو خواهد کرد که دنمارک از سوی اتحادیه اروپا آن را پیشنهاد کرده است.
در این پیشنویس، تشکیل هیأتی برای تحقیق نیز پیشبینی شده که مأموریت آن جمعآوری شواهد درباره جدیترین موارد نقض قوانین بینالمللی در افغانستان خواهد بود.
یکی از سخنگویان اتحادیه اروپا که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است: «پس از مشورتهای دقیق، اتحادیه اروپا امسال تصمیم گرفته است قطعنامهای درباره افغانستان صادر کند که شامل سازوکار پاسخگویی و تحقیقات مستقل باشد.»
قرار است گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، ریچارد بنیت، که ورودش به افغانستان ممنوع شده، یافتههای خود را در نشست امروز ارائه کند.
بنیت در گزارشهای خود بارها سیاستهای طالبان را محکوم کرده است؛ سیاستهایی که بر اساس آنها، حقوق اساسی افغانها، بهویژه زنان و دختران، نقض شده است.
روبیو: «اسرائیل باید بمباران غزه را متوقف کند تا گروگانها آزاد شوند»
مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ ایالات متحدهٔ امریکا، اعلام کرده است که اسرائیل باید بمباران غزه را متوقف کند تا گروگانهای باقیمانده در اختیار گروه حماس آزاد شوند.
حماس از سوی ایالات متحدهٔ امریکا و اتحادیهٔ اروپا بهعنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود.
روبیو در مصاحبهای با شبکهٔ «سیبیاس نیوز» تأکید کرد که «آزادی گروگانهای باقیمانده در حالی که جنگ ادامه دارد، ممکن نیست.» او افزود که جنگ در غزه هنوز پایان نیافته است.
روبیو رهایی این گروگانها از سوی حماس را «گام نخست» برای پایان دادن به جنگ در غزه خواند و گفت که جزئیات مراحل بعدی بعداً تعیین خواهد شد.
وزیر خارجهٔ امریکا همچنان گفت که حماس بهگونهٔ مؤثر با طرح و چارچوب پیشنهادی رئیسجمهور ترمپ برای رهایی گروگانها موافقت کرده و نشستهایی برای تصمیمگیری دربارهٔ ترتیبات اجرایی آن جریان دارد.
حزب ANO به رهبری صدراعظم پیشین چک در انتخابات پارلمانی پیروز شد
حزب ANO یا «بلی» به رهبری آندری بابیش، صدراعظم پیشین جمهوری چک، در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شده است.
بابیش، میلیاردر و از منتقدان سیاستهای کنونی اتحادیهٔ اروپا و کمکهای گسترده به اوکراین، برای تشکیل حکومت نیاز به ائتلاف با یک حزب دیگر دارد، زیرا بهتنهایی اکثریت کرسیهای پارلمان را بهدست نیاورده است.
پتر فیالا، صدراعظم چک، روز شنبه ۱۲ میزان گفت که پس از پیروزی حزب آنو در انتخابات عمومی، پیروزی آندری بابیش، رهبر این حزب، را تبریک گفته است.
گزارشها حاکی است که او احتمالاً با حزب راستگرای SPD، که مخالف سیاستهای مهاجرتی اتحادیهٔ اروپا است، وارد ائتلاف خواهد شد.
آقای بابیش بارها حمایت و نزدیکی خود را به ویکتور اوربان، صدراعظم هنگری که مانع از تصویب بسیاری از اقدامات اتحادیه اروپا برای تحریم روسیه یا حمایت از اوکراین شده است، ابراز کرده است.
با این حال، ییری پههه، تحلیلگر باسابقه سیاست جمهوری چک، در گفتوگو با رادیو اروپای آزاد گفت که بابیش با وجود منافع اقتصادی گسترده در اروپای غربی، در دوران صدارت خود (۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱) نشان داده بود که فردی عملگراست.
او افزود: «فکر نمیکنم بابیش تا حد (صدراعظم هنگری ویکتور) اوربان یا روبرت فیسکو، صدراعظم سلواکیا، پیش برود، دستکم به این دلیل که جمهوری چک دیگر به نفت و گاز روسیه وابسته نیست.»
رایگیری برای گزینش اعضای جدید پارلمان سوریه برگزار میشود
اعضای کالجهای انتخاباتی سوریه امروز یکشنبه گردهم میآیند تا برای انتخاب اعضای جدید پارلمان رای دهند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این، نشانۀ از فاصله گرفتن سوریه از رژیم برکنارشدهٔ بشار اسد و آزمون بزرگ برای همهشمول بودن زیر رهبری کنونی اسلامگرایان است.
در این رایگیری غیرمستقیم حدود ۶ هزار تن از ۹ صبح به وقت محلی در کالجهای انتخاباتی منطقهای رای خواهند داد و مراکز رایدهی ۵ شام بسته میشوند.
کمیسیون تعیین شده از سوی احمد شرع، رئیس جمهور سوریه، ۱۵۷۰ نامزد را تایید کرده است.
آنها در طول هفتهٔ جاری دیدگاهها و برنامههای خود را در سمینارها و مناظرهها ارائه کردند.
با رایگیری امروز دو سوم ۲۱۰ کرسی پارلمان تعیین خواهد شد و یک سوم را احمد شرع خواهد برگزید.
در شهر نیس فرانسه دو تن کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند
مقامهای فرانسوی میگویند دو تن در شهر ساحلی نیس در جنوب فرانسه به ضرب گلوله کشته شده و پنج تن دیگر زخمی شده اند.
وضعیت شماری از آنان وخیم است. این رویداد روز شنبه در حالی گزارش شد که جستوجو برای بازداشت عاملان آن ادامه دارد.
به گفتهٔ مقامها، بررسیها در پیوند به «قتل عمد توسط یک گروه سازمانیافته» آغاز شده است.
کریستیان استروزی، شاروال نیس، گفته است تیراندازی شب جمعه با جرایم مرتبط به مواد مخدر ارتباط داشته و در آن از سلاحهای خودکار استفاده شده است.
او خواستار افزایش دائمی حضور نیروهای پولیس در این منطقه شده است.
بر بنیاد اعلام مقامهای محلی، نیروهای کمکی پس از رویداد برای تأمین امنیت در محل اعزام شدهاند. این منطقه پیش از این نیز از نقاط مشکلدار و مستعد جرایم خشونتبار شناخته میشد.
به گزارش رسانههای فرانسوی، عاملان تیراندازی پس از رویداد از محل گریختهاند و هنوز تحت پیگرد پولیس قرار دارند.
یک زن برای اولین بار در تاریخ جاپان در مسیر صدراعظم شدن قرار گرفت
حزب حاکم جاپان با انتخاب سانائه تاکایچی به عنوان رهبر تازهاش، او را در مسیری قرار داده تا به نخستین صدراعظم زن این کشور مبدل شود.
حزب لیبرال دموکرات جاپان، که تقریباً در تمام دوران پس از جنگ جهانی دوم قدرت را در دست داشته، روز شنبه ۱۲ میزان، تاکایچی ۶۴ ساله را به هدف بازگرداندن اعتماد مردم، که از افزایش قیمتها ناراضاند، به عنوان رهبر جدید خود انتخاب کرد.
سرنوشت نهایی مقام صدراعظمی جاپان در رأیگیری پارلمانی در پانزدهم اکتوبر مشخص خواهد شد.
رهبر حزب حاکم جاپان تنها در صورتی ممکن است به مقام صدراعظمی نرسد که احزاب مخالف بتوانند متحد شده و بر سر نامزد واحدی به توافق برسند؛ اتحادی که رسانههای عمدهٔ جاپان شکلگیری آن را بعید دانستهاند.
بانو تاکایچی یک سیاستمدار ملیگرای محافظهکار است که مارگارت تاچر، صدراعظم پیشین بریتانیا، را از الگوهای خود میداند. او همچنان از نزدیکان شینزو آبه، صدراعظم پیشین جاپان، است که ترور شد و طولانیترین دورهٔ رهبری را در تاریخ معاصر این کشور داشت.
تاکایچی، که پیشتر وزیر امنیت اقتصادی و امور داخلی بوده و طرحهای اقتصادی توسعهطلبانهای برای چهارمین اقتصاد بزرگ جهان دارد، در یکی از دشوارترین دورههای سیاسی رهبری این حزب را به عهده گرفته است.
حملۀ گستردهای روسیه بر زیربناهای انرژی اوکراین
روسیه حملۀ گستردهای را بر زیربناهای انرژی در بخشهای مختلف اوکراین در طول شب انجام داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت انرژی اوکراین امروز گفت که روسیه برای هدف قرار دادن تاسیسات انرژی در مناطق خارکیف و پولتاوا ۳۸۱ طیارۀ بیسرنشین و ۳۵ راکت پرتاب کرد.
در این مناطق واقع در شرق اوکراین مراکز اصلی تولید گاز اوکراین موقعیت دارد.
مقامات در بارۀ این حمله یا میزان خسارات وارد شده هیچ جزئیاتی ارائه نکردهاند.
اوکراین بخاطر ترس از اختلال در تدارکات داخلی، پیشاپیش واردات گاز را افزایش داده است.
حکومت اوکراین تصمیم دارد تا نیمۀ ماه اکتوبر ۱۳.۲ میلیارد متر مکعب گاز را ذخیره کند.
همزمان با نزدیک شدن زمستان مسکو حملاتش را بر بخش انرژی اوکراین افزایش داده است.
پنج افسر پولیس سویس در ژینو زخمی شدند
پولیس سویس امروز گفت در این درگیریها پولیس بر معترضانی که در حمایت از کاروان بحری غزه راهپیمایی میکردند، گاز اشکآور و آبپاش شلیک کرد.
این کاروان از سوی اسرائیل متوقف شده است.
به گزارش رویترز، تظاهرات در آغاز بهگونۀ مسالمتآمیز با حضور حدود سه هزار نفر آغاز شد.
اما تظاهرات در حالی که رفتوآمد را در مرکز شهر ژینو متوقف ساخته بود، شام پنجشنبه هنگام نزدیک شدن معترضان به یک پل، به خشونت گرایید.
پولیس روز جمعه در بیانیهای گفت که برای مهار تظاهرات به گاز اشکآور و آبپاش نیاز بود، زیرا تظاهرکنندگان اشیا پرتاب میکردند و به ملکیتها آسیب میرساندند.
نیروهای اسرائیل در این هفته حدود ۴۰ کشتی را که هدفش شکستن محاصره غزه و ارسال کمکها به آنجا بود، را متوقف کردند.
بیش از ۴۵۰ فعال خارجی بشمول شهروندان سویس و گرتا تونبرگ، فعال سویدنی توسط این کشتیها منتقل میشدند.
در نتیجه انفجار یک بمب کنار جاده در شهر پشاور ۹ نفر بهشمول ۴ سرباز پولیس زخمی شدند
در شهر پشاور روز پنجشنبه در نتیجهٔ انفجار یک بمب کنار جاده بر موتر پولیس ۹ نفر بهشمول ۴ سرباز پولیس زخمی شدند.
پولیس پشاور در یک اعلامیه گفته است که این انفجار ناشی از یک ماین کارگذاریشده در کنار جاده بود که در نتیجهٔ آن ۴ پولیس و ۵ غیرنظامی زخمی شدهاند.
روزنامه انگلیسیزبان «دان» پاکستان به نقل از داکتر میا سعید رئیس پولیس پشاور نوشته که هدف انفجار ماین موتر پولیس بوده که در منطقه در حال گزمه است.
او در گفتوگو با این روزنامه افزوده که وضعیت یکی از زخمیان وخیم است.
این مقام پولیس گفته است که تحقیقات در مورد این حمله آغاز شده است.
تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است.
در روزهای اخیر، سلسلهای از انفجارهای بمبی در پاکستان رخ داده است.
بازداشت دو مظنون پس از حمله تروریستی در منچستر توسط پولیس بریتانیا
پولیس بریتانیا اعلام کرده است که مهاجم حمله روز پنجشبه در شهر منچستر شهروند بریتانیا و با اصل سوری بوده که هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد و سه نفر دیگر در اتباط به این رویداد بازداشت شدند.
روز پنجشنبه در شهر منچستر بریتانیا و همزمان با تعطیلات یهودیان، یک مهاجم ابتدا با موتر به جمعیتی مقابل یک کنیسه که مردم برای مراسم مذهبی گردهم آمده بودند، زیر گرفت سپس با چاقو به آنان حمله کرد؛ در این حادثه دو نفر کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند.
مأموران ضدتروریسم این حادثه را «حمله تروریستی» اعلام کردهاند.
صدراعظم بریتانیا، کی یر استارمر، از افزایش تدابیر امنیتی در کنیسههای سراسر کشور خبر داده و گفته است که همه تلاش خود را برای تضمین امنیت جامعه یهودی به کار خواهد گرفت.