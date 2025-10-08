آنان میگویند که از جمله انستاگرام و سنپچت، با استفاده از انترنت شبکههای مختلف مخابراتی، کار نمیکنند.
از دیشب بدینسو یکتعداد اپلیکیشنهای رسانههای اجتماعی هیچ کار نمیکنند و یا به مشکل کار میکنند.
یکی از باشندگان احمد شاه بابا مینهٔ کابل، که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، صبح روز چهارشنبه، هشتم اکتوبر، به رادیو آزادی گفت: «از دیشب بدینسو یکتعداد اپلیکیشنهای رسانههای اجتماعی هیچ کار نمیکنند و یا به مشکل کار میکنند. از جمله فیسبوک بدون ویپیان کار نمیکند، اگر ویپیان نباشد تنها نوشته معلوم میشود، نه عکس دیده میشود و نه هم ویدیو پَلی میشود.»
یکی از باشندگان ولایت ننگرهار نیز در همین روز گفت که در حال حاضر بدون استفاده از اپلیکیشن «ویپیان» نمیتواند به فیسبوک دسترسی داشته باشد.
این زن، که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که با استفاده از اینترنت تمام شبکههای مخابراتی، از جمله افغانبیسیم، که بهگفتهٔ او حتی بهشکل ۴جی نیز درست کار نمیکند، هیچیک از شبکههای اجتماعی جز واتساپ بهدرستی قابل دسترس نیستند.
اپلیکیشنهای انستاگرام، فیسبوک و سنپچت هم بدون ویپیان کار نمیکند.
«از دیروز بدینسو، انترنت سیمکارت کار نمیکند، تنها ۲جی کار میکند و تنها مسج نوشتاری فرستاده میشود، عکس و ویدیو داونلود نمیشود، همچنان اپلیکیشنهای انستاگرام، فیسبوک و سنپچت هم بدون ویپیان کار نمیکند.»
آنها در این مورد چند ویدیو و تصویر نیز برای رادیو آزادی فرستادهاند که این مشکل را نشان میدهد.
شماری از ساکنان لغمان، کنر و بغلان نیز در گفتوگو با رادیو آزادی از طریق واتساپ گفتهاند که این محدودیت باعث ایجاد مشکلات فراوان برای آنان شده و بر امور روزمرهٔشان تأثیر گذاشته است.
یک باشندهٔ لغمان، بهشرط فاشنشدن نامش به رادیو آزادی گفت:
«مسدودکردن این اپلیکیشنها از نظر اقتصادی و اجتماعی بر همهٔ مردم تأثیر میگذارد، ارتباطات مردم قطع میشود و همچنین کار و بار آنلاین مردم، که از این طریق انجام میدهد، نیز از بین میرود.»
عنایتالله الکوزی، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی حکومت طالبان، به پرسشهای رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما برخی رسانههای داخلی بهنقل از منابع خود گفتهاند که رهبری این وزارت به مسئولان شبکههای مخابراتی هدایت داده است تا دسترسی مردم به برخی شبکههای اجتماعی محدود شود.
با این حال، حکومت طالبان بهطور رسمی در این مورد چیزی نگفته است.
این محدودیت در حالی اعمال شده است که پیشتر، حکومت طالبان از ۷ تا ۹ میزان در سراسر افغانستان تمام خدمات اینترنت و مخابرات را مسدود کرده بود و این موضوع باعث مشکلات فراوان برای مردم شده بود.
همچنین در زمینهٔ تبادلات اسعار، امور گمرکی، فعالیتهای شرکتهای هوایی، تجارت، صادرات و واردات نیز مشکلات جدی ایجاد شده بود.
برخی از منابع طالبان به رادیو آزادی گفته بودند که این اقدام به دستور رهبر طالبان و با هدف «جلوگیری از منکرات» انجام شده است.
هرچند مقامهای طالبان تا کنون در مورد قطع یا محدودسازی اینترنت در سراسر افغانستان هیچ وضاحتی ندادهاند، اما بهتازگی شماری از باشندگان ولایت کندهار، جایی که ملا هبتالله آخندزاده، رهبر حکومت طالبان، زندگی میکند، به رادیو آزادی گفتهاند که از روز سهشنبه، هفتم اکتوبر، نهتنها شبکههای اجتماعی از کار افتادهاند، بلکه اینترنت فایبر نوری نیز بار دیگر قطع شده است.
این در حالی است که حکومت طالبان پیش از این نیز محدودیتهای گستردهای بر رسانهها در افغانستان وضع کرده است.
در رسانههای تصویری نشر تصاویر و ویدیوهای موجودات زنده ممنوع شده است و شماری از خبرنگاران به رادیو آزادی گفتهاند که دسترسی به اطلاعات برای آنان دشوار شده و بدون اجازهٔ طالبان نمیتوانند گزارشهای انتقادی را نشر کنند.