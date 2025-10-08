طالبان یک تن را در ولسوالی گیلان ولایت غزنی شلاق زدند.

براساس اعلامیه‌ای که چهارشنبه ۸ اکتوبر، از سوی ستره‌محکمهٔ طالبان منتشر شده است، این فرد که هویت‌اش فاش نشده، به اتهام آنچه طالبان فساد اخلاقی خوانده اند، در محضر عام ۲۵ شلاق زده شده است.

در اعلامیه همچنان آمده است که متهم علاوه بر اجرای ۲۵ شلاق، به یک سال حبس تنفیذی نیز محکوم شده است.

پیش از این نیز طالبان در بیش از چهار سال بازگشت به قدرت، صدها زن و مرد را به اتهامات مختلف در محضر عام مجازات کرده‌اند.

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در ماه اگست سال جاری گفته بود که اجرای اعدام‌ها و مجازات‌ بدنی توسط طالبان در سال جاری دو برابر شده است و خواهان توقف فوری آن شد.