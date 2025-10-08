خبر ها
قیمت طلا با افزایش ۱۷٪ رکورد تازهای ثبت کرد
قیمت طلا در جهان، چهارشنبه ۸ اکتوبر با عبور از مرز چهارهزار دالر در هر اونس، رکورد تازه را ثبت کرد.
براساس خبرگزاری رویترز، قیمت طلا با هفدهم درصد افزایش، به بیش از چهارهزار و یازده دالر در هر اونس رسید.
قیمت طلا از آغاز سال جاری میلادی تا حال، شاهد ۳۵ درصد افزایش بوده است در حالیکه در ۲۰۲۴ میلادی، قیمت طلا ۲۷ درصد افزایش یافته بود.
رویترز به نقل از آگاهان اقتصادی، علت بلند رفتن قیمت طلا در جهان را تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری امن در شرایط بی ثباتیهای فزاینده اقتصادی و جیوپولیتکی جهانی عنوان کرده است.
طالبان یک تن را در محضر عام در غزنی شلاق زدند
طالبان یک تن را در ولسوالی گیلان ولایت غزنی شلاق زدند.
براساس اعلامیهای که چهارشنبه ۸ اکتوبر، از سوی سترهمحکمهٔ طالبان منتشر شده است، این فرد که هویتاش فاش نشده، به اتهام آنچه طالبان فساد اخلاقی خوانده اند، در محضر عام ۲۵ شلاق زده شده است.
در اعلامیه همچنان آمده است که متهم علاوه بر اجرای ۲۵ شلاق، به یک سال حبس تنفیذی نیز محکوم شده است.
پیش از این نیز طالبان در بیش از چهار سال بازگشت به قدرت، صدها زن و مرد را به اتهامات مختلف در محضر عام مجازات کردهاند.
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در ماه اگست سال جاری گفته بود که اجرای اعدامها و مجازات بدنی توسط طالبان در سال جاری دو برابر شده است و خواهان توقف فوری آن شد.
یازده سرباز پاکستانی بهشمول دو افسر ارشد در حملهٔ مهاجمان مسلح کشته شدند
در نتیجه حمله مهاجمان مسلح بر کاروان نیروهای پاکستان، یازده نیروی امنیتی به شمول یک دگروال و یک بریدمن پاکستانی کشته شدند.
براساس اعلامیهای که چهارشنبه ۸ اکتوبر، از سوی دفتر روابط عامه اردوی پاکستان ISPR، منتشر شده، این حمله ناوقت دیشب در منطقه قبایلی کرم ایجنسی در نزدیکی مرز افغانستان رخ داده است.
در اعلامیه آمده است که این حمله در جریان عملیات نیروهای پاکستانی در این منطقه به وقوع پیوست.
یک منبع در محل به شرط فاش نشدن نامش به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که پس از این رویداد پنج سرباز پاکستانی ناپدید شده اند.
گروه تحریک طالبان پاکستان، مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است.
این رویداد یکی از مرگبارترین حملات بر نیروهای امنیتی پاکستان در ماه های اخیر خوانده شده است.
کاربران رسانههای اجتماعی در افغانستان میگویند که دسترسی شان به این رسانهها محدود شده
کاربران رسانههای اجتماعی در داخل افغانستان به رادیو آزادی می گویند که دسترسیشان به شبکههای اجتماعی، از جمله اینستاگرام و فیسبوک محدود شده است.
آنان می افزایند که از عصر روز سهشنبه ۱۵ میزان بدون استفاده از فیلترشکن یا ویپیان نمیتوانند به شبکههای اجتماعی دسترسی پیدا کنند و قادر به باز کردن «اینستاگرام» و «اسنپچت» خود نیستند.
حکومت طالبان تاکنون به گونهٔ رسمی در مورد مسدودسازی شبکههای اجتماعی اظهار نظر نکرده است.
با این حال، پیش از این به مدت دو روز اینترنت در سراسر افغانستان بهطور سراسری قطع شده بود و بهتازگی نیز در ولایت کندهار، اینترنت شبکهٔ فایبر نوری با اختلال مواجه شده است.
طالبان به شرکتهای ازبکستانی اجازه داده تا کار اکتشاف و استخراج تیل را در افغانستان آغاز کنند
جورهبیک میرزامحمودوف، وزیر انرژی ازبکستان، اعلام کرده است که شرکتهای ازبکستانی جواز رسمی برای جستوجو و تولید منابع هایدروکاربنی را از حکومت طالبان دریافت کردهاند.
براساس گزارش رسانههای ازبکستان در روز گذشته، او این سخنان را در گفتوگو با تلویزیون دولتی آن کشور بیان کرده است.
به گفتهٔ میرزامحمودوف مقامات افغان به شرکتهای ازبک اجازه دادهاند تا کار اکتشاف و استخراج منابع تیل و گاز را در داخل خاک افغانستان آغاز کنند.
او افزود که این پروژه از نیمه ماه سپتمبر، بر اساس یک قرارداد ۲۵ ساله در حوزه گازی «توتیمیدان» در شمال ولایت جوزجان با شرکت ازبکی ایریل کام (Eriell KAM) آغاز شده است.
میرزامحمودوف تأکید کرد:
«این مرحلهٔ نخست خواهد بود و پس از بهدستآمدن نتایج، همکاریها به مناطق دیگر نیز گسترش خواهد یافت.»
او افزود که این پروژه یک اقدام ابتکاری است که برای هر دو کشور منافع اقتصادی به همراه دارد.
براساس معلومات وزارت معادن و پترولیم طالبان، حوزهٔ گازی توتیمیدان حدود ۷٬۵۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد و شامل حدود ۳۰ چاه میباشد.
انتظار میرود ازبکستان در دههٔ آینده، هر سال حدود ۱۰۰ میلیون دالر در این پروژه سرمایهگذاری کند و گاز استخراجشده را در خاک خود تصفیه نماید.
تیمهای ملی کریکت افغانستان و بنگلادش امروز رقابتهای پنجاه اووره را آغاز میکنند
تیمهای ملی کریکت افغانستان و بنگلادش امروز چهارشنبه ۱۶ میزان رقابتهای پنجاه اووره را آغاز میکنند.
این بازی عصر امروز در ورزشگاه «شیخ زاید» دوبی وقت افغانستان برگزار میشود.
دومین بازی این سلسله مسابقات در ۱۱ اکتوبر و سومین و آخرین بازی در ۱۴ اکتوبر انجام خواهد شد.
آغاز این سلسله مسابقات در حالی است که تیم ملی افغانستان در رقابتهای بیستاوره (T20) در برابر بنگلادش با نتیجهٔ سه بر صفر شکست خورده بود.
پس از آن، عملکرد تیم ملی افغانستان در جام آسیا و دیدارهای اخیرش با بنگلادش با انتقادهای گستردهٔ هواداران روبهرو شد.
راشد خان، ستارهٔ کریکت افغانستان و کاپیتان تیم در بازیهای بیستاوره، نیز پذیرفت که تیمش در آن مسابقات «نمایش خوبی نداشت».
امیرخان متقی پس از سفر به مسکو، به هند میرود
رسانههای هندی گزارش دادهاند که امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، پس از سفر به مسکو به دهلی نو خواهد رفت.
روزنامه «هندو» سهشنبه ۱۵ میزان به نقل از منابع وزارت خارجه هند گزارش داد که متقی روز پنجشنبه برای یک سفر پنجروزه وارد هند میشود.
این نخستین سفر یک مقام بلندپایه طالبان به هند از زمان به قدرت رسیدن این گروه در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ خواهد بود.
متقی که شورای امنیت سازمان ملل سفرهای خارجی او را ممنوع کرده بود، پس از آن راهی هند میشود که کمیته تحریمهای شورای امنیت به طور موقت مجوز سفر او را صادر کرد.
دولت سوریه با نیروهای کرد آتشبس را اعلام کرد
این آتشبس پس از دیدار وزیر دفاع سوریه مرحَف ابو قصره با مظلوم عبدي قومندان نیروهای دموکراتیک سوریه انجام شد.
این دیدار پس از درگیریهای خونین در شهر شمالی حلب صورت گرفت.
مقامات سوری که پس از سرنگونی بشار اسد در سال گذشته قدرت را به دست گرفتهاند، درخواست کردها را برای تشکیل یک حکومت غیرمتمرکز و بهدستآوردن خودمختاری بیشتر رد کردهاند.
این مسئله موجب افزایش تنش با اداره خودگردان کردها در شمال و شمالشرق سوریه شده و اختلافات دو طرف اجرای توافق ۱۰ مارچ را که هدف آن ادغام نهادهای نظامی و غیرنظامی کردها در ساختار دولتی سوریه بود، به تعویق انداخته است.
وزیر دفاع سوریه، مرحف ابو قصره، روز سهشنبه (۱۵ میزان) در بیانیهای در ایکس (توییتر سابق) اعلام کرد که در دمشق با مظلوم عبدي دیدار کرده است.
او گفت دو طرف بر سر آتشبس سراسری به توافق رسیدهاند که شامل همه جبههها و مناطق استقرار نیروهای نظامی در شمال و شمالشرق سوریه میشود.
یک منبع دولتی به خبرگزاری فرانسه گفته است که این نشست پس از دیدار مظلوم عبدي با احمد الشرع برگزار شده است.
شرکتکنندگان در نشست مسکو در یک بیانیه مشترک بر حمایت خود از یک افغانستان مستقل و باثبات تأکید کردند
نمایندگان ده کشور که در هفتمین دور نشست مشورتی «فارمت مسکو» درباره افغانستان شرکت کرده بودند، شرکتکنندگان در نشست مسکو حمایت خود را از افغانستان مستقل و باثبات اعلام کردند و مخالفت خود را با استقرار پایگاههای نظامی خارجی در داخل افغانستان یا کشورهای همسایه اعلام نمودند.
این نشست روزسه شنبه (۱۵ میزان / ۷ اکتبر) در مسکو برگزار شد. در آن مقامهای ارشد و نمایندگان ویژه از کشورهای افغانستان، هند، ایران، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت کردند. نمایندگان بلاروس نیز بهعنوان مهمان حضور داشتند.
برای نخستینبار هیئت طالبان به ریاست امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان به طور رسمی در این نشست شرکت کرد.
شرکتکنندگان تأکید کردند که حضور نیروهای خارجی در افغانستان یا کشورهای همسایه «قابل قبول نیست» و تصریح کردند که چنین اقداماتی «به نفع صلح و ثبات منطقه نخواهد بود».
این اظهارات در حالی بیان میشود که دونالد ترمپ رئیسجمهور امریکا چندینبار گفته که میخواهد پایگاه هوایی بگرام را که در سال ۲۰۲۱ نیروهای امریکایی آن را ترک کردند، دوباره تحت بگیرد.
مقامات ایران میگویند تلاش افغانها برای عبور از مرز ایران افزایش یافته است
قوماندان نیروهای سرحدی ولایت خراسان رضوی ایران گفته است که در شش ماه گذشته، تلاش اتباع افغان برای ورود غیرقانونی به ایران دو برابر نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
مجید شجاع به رسانههای ایرانی گفته است که در نیمه نخست سال جاری، حدود ۴۰ هزار تبعه افغان هنگام عبور از مرزهای ولایت خراسان رضوی بازداشت شدهاند، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۴ حدود ۱۹ هزار نفر بوده است.
به گفته او، تمام افراد بازداشتشده شناسایی و بلافاصله از مرز بازگردانده شدهاند.
این در حالی است که یک روز پیش از این، مقامات ولایت خراسان رضوی اعلام کرده بودند که در سال جاری تاکنون، ۸۰ درصد مهاجران غیرقانونی افغان از این ولایت به افغانستان بازگردانده شدهاند.