امیرخان متقی، وزیر خارجه‌ حکومت طالبان، در هفتمین نشست فارمت مسکو در سخنرانی‌اش به شرکت‌کنندگان، هرچند از کشور خاصی نام نگرفت، اما گفت که شماری از طرف‌ها تلاش می‌کنند که افغانستان را به‌عنوان تهدید برای منطقه معرفی کنند.

او در سخنرانی خود که حافظ ضیا احمد، رئیس روابط عامه‌ وزارت خارجه‌ طالبان، آن را روز سه‌شنبه ۷ اکتوبر در صفحه‌ یوتیوب خود منتشر کرده، گفته است که به‌شمول داعش، در حال حاضر هیچ گروه تروریستی خارجی که خاک افغانستان را علیه کشور دیگر استفاده کند، در این کشور وجود ندارد.

او افزوده است هر کشوری که از ناامنی‌ها شکایت دارد، باید مسئولیت خود را در این بخش انجام دهد.

اطلاعات ما این است که اخیراً گروه داعش و شماری از گروه‌ها در کشورهای دیگر منطقه مراکز تجهیز و آموزش را ایجاد کرده‌اند که این برای افغانستان قابل نگرانی است.

«من با بسیار تأسف می‌گویم که شماری از طرف‌ها فعالانه تلاش می‌کنند که به‌جای ستایش از آمدن امن و امنیت، افغانستان را برای منطقه به‌عنوان یک تهدید معرفی کنند. اطلاعات ما این است که اخیراً گروه داعش و شماری از گروه‌ها در کشورهای دیگر منطقه مراکز تجهیز و آموزش را ایجاد کرده‌اند که این برای افغانستان قابل نگرانی است.»

او همچنان ادعا کرد که در حال حاضر کشت کوکنار و قاچاق آن در افغانستان به صفر نزدیک شده است، اما بدون آن‌که مشخص بسازد، افزود که تولید مواد مخدر و قاچاق آن در دیگر کشورها افزایش یافته است.

امیرخان متقی از کشورهای منطقه خواست که در این زمینه تحقیقات مستقل‌شان را انجام دهند.

این در حالی است که حکومت طالبان پیش از این، پاکستان را به حمایت از داعش متهم کرده و گفته بود که در برخی از مناطق این کشور مراکز فعال جنگجویان داعش وجود دارد و در این مراکز برای آن‌ها آموزش داده می‌شود، اما پاکستان این ادعا را رد کرده است.

نشست هفتم فارمت مسکو سه‌شنبه، ۷ اکتوبر برگزار شده است. آقای متقی پس از این نشست به رسانه‌ها گفت که همه‌ شرکت‌کنندگان یک‌صدا بر یک افغانستان صلح‌آمیز و باثبات تأکید کردند.

برای ما به هیچ صورت، یک‌بار دیگر، تاسیسات نظامی کشورهای سومی در افغانستان و کشورهای همسایه قابل پذیرش نیست.

از سوی دیگر سرگی لاورف وزیر خارجه‌ روسیه در سخنرانی افتتاحیه‌ این نشست گفت که مسکو تاسیسات نظامی کشور سومی در خاک افغانستان یا دیگر کشورهای همسایه را به هیچ دلیل قابل پذیرش نمی‌داند.

«برای ما به هیچ صورت، یک‌بار دیگر، تاسیسات نظامی کشورهای سومی در افغانستان و کشورهای همسایه قابل پذیرش نیست. آن اگر به هر بهانه باشد، حضور نظامی خارجی می‌تواند سبب بی‌ثباتی در منطقه و جنگ‌های جدی گردد. تاریخ افغانستان مملو از حضور نظامی خارجی است و هرکس باید از تجربه‌های گذشته آموخته باشد.»

این هشدار در حالی داده شده است که اخیراً دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بارها بر پس‌گیری پایگاه هوایی بگرام در افغانستان تأکید کرده است.

او حتی هشدار داده است که اگر طالبان این پایگاه را دوباره به آمریکا تسلیم ندهند، «اتفاقات بدی» رخ خواهد داد؛ اما در مورد این اتفاقات جزئیاتی ارائه نکرده است. حکومت طالبان نیز پذیرفتن هر نوع حضور نظامی خارجی در بگرام را رد کرده است.

سرگی لاورف، وزیر خارجه‌ روسیه، همچنان گفت که کشورش خواهان یک افغانستان مستقل و باثبات است که با همسایه‌های خود در صلح و تفاهم زندگی کند.

او کشورهای غربی را متهم کرد که به دلیل سیاست‌های دشمنانه با افغانستان، این کشور را با مشکل روبه‌رو کرده‌اند.

در کنار روسیه، نماینده‌های ویژه و مقام‌های بلندپایه‌ هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در این نشست شرکت کرده‌اند.

رسانه‌های روسی گزارش داده‌اند که شرکت‌کنندگان نشست روی وضعیت سیاسی و اقتصادی در افغانستان و همچنان راه‌های مبارزه با تروریزم و مواد مخدر بحث کردند.

هفتمین نشست فارمت مسکو در حالی برگزار شده است که از گذشته تاکنون نگرانی‌هایی درباره‌ موجودیت گروه‌های تروریستی و تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان وجود داشته است.

به‌شمول کشورهای آسیای میانه، روسیه و پاکستان بارها از موجودیت تحریک طالبان پاکستانی «تی‌تی‌پی» و گروه‌های مختلف تروریستی، از جمله داعش، در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند؛ اما حکومت طالبان موجودیت هر نوع گروه خارجی تروریستی در این کشور را رد کرده است.

فارمت مسکو، نشست کشورهای منطقه به رهبری روسیه درباره‌ افغانستان است که ششمین نشست آن سال گذشته بدون حضور طالبان برگزار شد.

این فارمت در دسامبر سال ۲۰۱۶ آغاز شده است.

هرچند در ابتدا اعضای آن اندک بود، اما اخیراً تعداد اعضای آن به‌صورت تدریجی به یازده کشور افزایش یافته است.