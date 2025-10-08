قطع اینترنت فایبر نوری در کندهار؛ نگرانی از تکرار سراسری در افغانستان

شماری از ساکنان کندهار میگویند که از شام سهشنبه ۷ اکتوبر، اینترنت فایبر نوری در این ولایت با اختلال جدی روبهرو شده است.
آنان میگویند که وایفای منازل و شرکتهای تجارتیشان از کار افتاده و تا هنوز علت این مشکل روشن نیست.
اینترنت وایفای قطع شده است و کار نمیکند، این انترنت بعد از شام قطع شد و معلوم نیست که تا چه وقت قطع خواهد بود.باشنده کندهار
یک باشندهٔ شهر کندهار که بهدلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که انترنت وایفای شرکت تجارتیاش قطع شده است.
«بلی ینترنت وایفای قطع شده است و کار نمیکند، این انترنت بعد از شام قطع شد و معلوم نیست که تا چه وقت قطع خواهد بود.»
پیش از این، اینترنت فایبر نوری در ولایت کندز نیز روز دوشنبه قطع شده بود، اما روز سهشنبه دوباره وصل شد.
این در حالی است که هفتهٔ گذشته حکومت طالبان برای ۴۸ ساعت، اینترنت و خدمات مخابراتی را در سراسر افغانستان قطع کرده بود.
بهار نیل، یک باشندهٔ شهر هرات به رادیو آزادی گفت که با شنیدن خبر قطع اینترنت فایبر نوری در ولایت کندهار نگران است که قطع انترنت در سراسر افغانستان دوباره تکرار نشود:
«همه نگرانیم و تشویش داریم. زندگی مردم این روزها خیلی وابسته شده به اینترنت. هر بخشی از زندگی یک ارتباط به آن میگیرد، از کار و وظیفه گرفته تا تحصیلی که ممنوع شده. بالاخره دختران با روشهای مختلف در حال حاضر تلاش میکنند که آنلاین درس بخوانند. تمام اینها به شرایط بدی قرار میگیرند و این وضعیت برای آنان سخت و مشقتبار میشود. انشاءالله که شاهد این روز نباشیم و جلو این کار گرفته شود.»
ادارههای مخابراتی و مسئولان حکومت طالبان تا اکنون در مورد علت این اختلالها ابراز نظر نکردهاند.
این در حالی است که همزمان روز سهشنبه ۱۵ میزان، سیمینار سهروزهٔ تمام والیان و ولسوالان حکومت طالبان که به کندهار فراخوانده شده بودند، در این ولایت پایان یافت.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان با نشر اعلامیهای در شبکهٔ ایکس خود گفته که هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان در سخنرانیاش در این سیمینار تأکید کرده که آنان نمایندگان حکومتشان هستند و باید با تقوا، عدالت و پیروی از شریعت عمل کنند تا رفتار و عملکردشان بر مردم اثرگذار باشد.
گفتنی است که حکومت طالبان از ۷ تا ۹ میزان تمامی خدمات اینترنت و شبکههای مخابراتی را در افغانستان قطع کرده بود که با واکنشهای گسترده از سوی کاربران، فعالان مدنی و نهادهای بینالمللی روبهرو شد.
از جمله سازمان عفو بینالملل، قطع اینترنت در افغانستان را اقدامی ناسنجیده و در تضاد با معیارهای بینالمللی و دارای پیامدهای ناگوار بر زندگی مردم خواند.
شماری از افغانها نیز پس از وصل شدن دوبارهٔ اینترنت و خدمات مخابرات گفتند که در دو روز قطع اینترنت، کار، آموزش آنلاین و فعالیتهای تجارتیشان بهشدت مختل شد.
همچنان مشکلات جدی در بخش تبادلهٔ اسعار، امور گمرکی، فعالیت شرکتهای هوایی، تجارت، صادرات و واردات به میان آمد.
حکومت طالبان بیشتر از یک ماه قبل، اینترنت وایفای را در بیش از ده ولایت بهگونهٔ تدریجی قطع کرد و سپس خدمات تمامی شبکههای انترنتی و مخابراتی را در افغانستان برای دو روز متوقف ساخت.
برخی منابع طالبان به رادیو آزادی گفته بودند که این اقدام به هدف جلوگیری از «منکرات» صورت گرفته است.
مقامهای طالبان تا هنوز هیچ توضیح رسمی دربارهٔ دلیل قطع گستردهٔ اینترنت ارائه نکردهاند.
سحر فطرت، پژوهشگر امور زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر، پیش از این به رادیو آزادی گفت که محرومسازی مردم از دسترسی به اینترنت، راه را برای پنهانکاری، نقض حقوق بشر و سرکوب صدای شهروندان باز میکند.
او تأکید کرد که جامعهٔ جهانی و نهادهای حقوق بشری میتوانند با اعمال فشارهای دیپلوماتیک، حمایت از رسانهها و نهادهای مدنی مستقل و ایجاد چهارچوبهای نظارتی پاسخگویی بینالمللی تضمین کنند که طالبان دوباره دست به چنین اقداماتی نزنند و در صورت وقوع، مسئولان آن مجبور به پاسخگویی شوند.