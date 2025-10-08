شماری از زنان در جلسهٔ «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» در مورد «شکنجه و بدرفتاری» طالبان شهادت دادند

عاطفه حمیدی یکی از این زنان است که در جلسه شهادت داد.

او گفت: "امروز آمدیم تا فقط در پانزده دقیقه واقعیت های چهارسال مبارزه امرا و تعرض های را که من و خانواده‌ام از سوی طالبان در این مدت تجربه کردیم با شما شریک بسازم. من متهم یا مجرم نیستم که چهره خود را پوشانیدیم اما بخاطر امنیت خود که با یک گروه تروریستی طرف استم هراس دارم که مبادا بخاطر من کسی دیگری قربانی شود."

خانم حمیدی گفت که بخاطر اشتراک در اعتراضات از سوی طالبان بازداشت شد و مورد شکنجه قرار گرفت.

نخستین جلسه عمومی «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان»، چهارشنبه ۸ اکتوبر، در مادرید پایتخت اسپانیا آغاز شد.

متخصان حقوق بشر، حقوق دانان، فعالان حقوق زنان و کارشناسان مدنی در این جلسه حضور دارند.

برگزارکنندگان این جلسه، هدف این دادگاه را فراهم کردن فرصتی برای قربانیان از افغانستان، به ویژه زنان و دختران خوانده اند تا در مورد محدودیت های گسترده طالبان، از جمله منع آموزش، کار و مشارکت اجتماعی شهادت دهند.

پروانه ابراهیم خیل، زن دیگر افغان در این جلسه ادعا کرد که در زندان طالبان بارها مورد شکنجه قرار گرفت.

"متاسفانه در ۱۹ جنوری ۲۰۲۲ در کابل از سوی طالبان دستگیر شدم و آنها (طالبان) با سیلی به رویم کوبیدن با قنداق تفنگچه و حتی شاک برقی مرا بارها شکنجه کردند."

خانم ابراهیم خیل گفت که طالبان از او اعتراف اجباری گرفته و پس از دریافت ضمانت او را آزاد کرده است.

قرار است شواهد بدست آمده از این دادگاه پس از بررسی، به محاکم رسمی کشورها سپرده شود.

طالبان تاکنون در این مورد تبصره نکرده اند، اما پیش از این نگرانی‌های بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان را «بی‌اساس» خوانده بودند.

جلسه «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» در حالی آغاز شد که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه ۱۴ میزان قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، موارد گذشته و جاری نقض حقوق بشر در افغانستان به‌گونهٔ مستقل مورد تحقیق قرار می‌گیرد.

به‌گزارش دیده‌بان حقوق بشر، این میکانیزم شواهد مربوط به نقض حقوق بشر از سوی طالبان و سایر طرف‌ها را گردآوری کرده و زمینهٔ پاسخ‌گویی عاملان احتمالی را در آینده فراهم می‌سازد.

ریجارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان نیز در «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» حضور دارد.

«دادگاه مردمی» بیش از پنجاه جلسه در سراسرجهان تا کنون برگزار کرده است.

این نخستین باری نیست که این دادگاه در رابطه به افغانستان جلسه دایر کرده است. پیش از این هم دادگاه دو بار به موضوع افغانستان پرداخته است.

نخست در ۱۹۸۱ میلادی و سپس در ۱۹۸۲ میلادی که در آنها در مورد تهاجم نظامی اتحاد جماهیر سابق شوروی به افغانستان بحث صورت گرفته بود.

«دادگاه مردمی» در جلسات خود به بررسی مواردی چون جنایت جنگی، سرکوب سیستماتیک و نقض حقوق بشر می پردازد.