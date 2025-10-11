روند اخراج گستردۀ کارمندان دولت امریکا آغاز شده است

قصر سفید روز جمعه ۱۸ میزان اعلام کرد که روند اخراج‌های گستردۀ کارمندان در سراسر دولت ایالات متحده آغاز شده است.

در پی تعطیلی دولت آمریکا به دلیل تصویب نشدن حدود یک‌چهارم از بودجۀ هفت تریلیون دالری این کشور در کانگرس، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، اعلام کرده بود شمار نیروهای کاری فدرال را کاهش خواهد داد.

سخنگویان چند وزارتخانه از جمله وزارت خزانه‌داری، وزارت صحت، وزارت آموزش، وزارت تجارت و بخش امنیت سایبری وزارت امنیت داخلی امریکا تأیید کردند که اخراج‌ها آغاز شده، اما هنوز میزان دقیق این تعدیل نیرو مشخص نیست.

طبق گزارش‌ها، حدود ۳۰۰ هزار کارمند غیرنظامی فدرال در سال جاری در چارچوب طرح کوچک‌سازی دولت که ترامپ اوایل سال جاری میلادی آغاز کرده بود، شغل خود را از دست خواهند داد.

آقای ترامپ بارها در جریان بن‌بست تعطیلی دولت که روز جمعه وارد دهمین روز خود شد، تهدید کرده بود کارمندان فدرال را اخراج خواهد کرد.

جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس کانگرس اکثریت دارند، اما برای تصویب لایحه بودجه در سنا به دست‌کم هفت رأی دموکرات نیاز دارند.