منابع امنیتی پاکستان در نزدیکی منطقه مرزی، اوایل ۱۲ آکتوبر به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی تایید کردند که در جریان درگیری و پاسخ متقابل اردوی پاکستان، سه سرباز پاکستای و یک غیرنظامی کشته و پنج سرباز دیگر زخمی شده‌اند.

به گفته منابع امنیتی، شماری از غیرنظامیان در آن سوی مرز، در خاک پاکستان، برای یافتن مناطق امن‌تر از منطقه خارج شده‌اند.

منابع پاکستان گفتند در جریان اقدامات تلافی‌جویانه، چندین پوسته مرزی طالبان در داخل خاک افغانستان تخریب شده است. آمار تلفات احتمالی در جانب افغانستان هنوز مشخص نیست.

مقام‌های امنیتی به روزنامه Dawn گفتند: «در پاسخ فوری و شدید، نیروهای پاکستانی چندین پوسته مرزی افغان را به‌طور مؤثر هدف قرار دادند.»

منابع امنیتی همچنان به روزنامۀ Dawn پاکستان گفتند که این کشور در این عملیات از توپخانه، تانک و سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کرده است.

اطلاعات از افغانستان چیست؟

وزارت دفاع حکومت طالبان اعلام کرد که طالبان در پاسخ به حملات اخیر پاکستان و تکرار نقض حریم هوایی و تمامیت ارضی افغانستان عملیات «موفق» تلافی‌جویانه در امتداد خط دیورند را علیه مراکز نیروهای امنیتی پاکستان، انجام داده‌اند.

این وزارت در بیانیه‌ای گفت که این عملیات نیمه‌شب به وقت محلی پایان یافت.

در بیانیه هشدار داده شده است که در صورت تهاجم دوباره بر خاک افغانستان، نیروهای نظامی طالبان برای دفاع از مردم آماده‌اند و پاسخ قاطع خواهند داد.

فعالان حامی طالبان گزارش داده‌اند که از ولایت جنوبی هلمند گرفته تا ولایت‌های شرقی کنر و ننگرهار و نیز در ولایت‌های جنوب‌شرقی پکتیکا، خوست و پکتیا، درگیری‌هایی میان نیروهای طالبان و نیروهای پاکستانی رخ داده است.

آنان همچنان ویدیوهای این درگیری‌ها را در شبکه‌های اجتماعی نشر کرده‌اند.

با این حال، مقام‌های طالبان در ولایت‌های کنر، ننگرهار، پکتیا، خوست و هلمند که در نزدیکی مرز پاکستان قرار دارند، گفتند که در برخی مناطق درگیری‌ها هنوز ادامه دارد.

یک مقام بلندپایه پاکستان در ایالت خیبرپختونخوا به خبرگزاری فرانسه گفت: «امشب، نیروهای طالبان شروع به استفاده از سلاح کردند. ما نخست از سلاح‌های سبک و سپس از توپخانه سنگین در چهار نقطه در امتداد مرز استفاده کردیم.»

او افزود که نیروهای پاکستان «سه طیاره بی‌پیلوت (کوادکوپتر) طالبان را که مظنون به حمل مواد انفجاری بودند، سرنگون کردند. درگیری شدید همچنان ادامه دارد.»

گزارش‌ها از منطقه مرزی تاکنون به‌طور مستقل تأیید نشده است.

اختلاف میان دو طرف پس از آن شدت گرفته است که پاکستان طالبان افغان را متهم به پناه دادن به تحریک طالبان پاکستان، تی تی پی کرده است.

طالبان که در آگست ۲۰۲۱ پس از خروج نیروهای خارجی دوباره به قدرت بازگشتند، این اتهام را که از تی تی پی در داخل افغانستان حمایت می‌کنند، رد کرده‌اند.

در ۹ اکتوبر، دو عضو ارشد این گروه افراطی در پی حملات بی‌سابقه طیاره‌های بی‌پیلوت پاکستان در کابل کشته شدند، امری که به گفته منابع رادیو مشال نشانه افزایش چشمگیر تنش میان دو طرف است.

به گفته یک مقام امنیتی پاکستان و یکی از اعضای تی تی پی، هدف این حملات در اواخر شب ۹ اکتوبر، نور ولی محسود، رهبر تحریک طالبان پاکستان بود.

اما هنوز روشن نیست که محسود در این حملات کشته شده یا نه.

یک منبع در تی تی پی گفت که رهبر این گروه زنده است، اما دو عضو «مهم» گروه کشته شده‌اند، بی‌آن‌که نام‌های شان را افشا کند.

پس از حمله هوایی پاکستان، رسانه‌های آن کشور به نقل از شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گزارش دادند که اسلام‌آباد به تمامیت ارضی و حاکمیت افغانستان احترام دارد و آماده است درباره چالش‌های مرتبط با تروریزم گفت‌وگو و همکاری کند.

او افزود که پاکستان متعهد است که برای تأمین امنیت و آسایش شهروندانش همه گام‌های لازم را بردارد.

درگیری‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان هم‌زمان است با سفر امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، به هند.

این سفر پنج روزه ۹ اکتوبر آغاز شد.