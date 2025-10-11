لینک‌های قابل دسترسی

شنبه ۱۹ ميزان ۱۴۰۴ کابل ۰۱:۴۵

جهان

طالبان پاکستانی مسئولیت حملات مرگبار در شمال‌غرب این‌کشور را برعهده گرفتند

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

به گزارش فرانس‌پرس طالبان پاکستانی روز شنبه ۱۹ میزان مسئولیت حملات مرگباری را برعهده گرفتند که در چندین منطقه شمال‌غربی این کشور رخ داد و در نتیجه آن ۲۰ عضو نیروی امنیتی و سه غیرنظامی کشته شدند.

این حملات که شامل یک بمب‌گذاری انتحاری در یک مرکز آموزش پولیس هم بود، روز جمعه در چندین منطقه ایالت خیبر پختونخوا رخ داد.

به گفته مقام‌های امنیتی، یازده عضو نیروی شبه‌نظامی در منطقه مرزی خیبر کشته شدند، در حالی‌که هفت پولیس پس از آن جان باختند که یک بمب‌گذار انتحاری، موتر حامل مواد منفجره را به درِ ورودی مرکز آموزش پولیس کوبید و پس از آن تیراندازی صورت گرفت.

در درگیری جداگانه‌ای در منطقه باجور هم پنج نفر، از جمله سه غیرنظامی، کشته شدند.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

داکتر کاخ سفید: ترامپ در سلامت کامل است

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا
دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا

داکتر شخصی دونالد ترامپ اعلام کرد رئیس‌جمهور امریکا با وجود ۷۹ سال سن در سلامت عالی است و قلبی مانند فردی ۶۵ ساله دارد.

در گزارش کاخ سفید آمده است ترامپ از نظر قلب، شش و آمادگی جسمی در وضعیت «استثنایی» قرار دارد و توان انجام کامل وظایفش را دارد.

او همچنین واکسین‌های تقویتی، از جمله واکسین کرونا، دریافت کرده است.

در امریکا، انتشار گزارش سلامت رؤسای‌جمهور رسمی نانوشته است که جنبه شفافیت سیاسی دارد.

در ماه‌های اخیر، تصاویری از کبودی دست‌ها و تورم پاهای ترامپ باعث گمانه‌زنی‌هایی درباره سلامت او شده بود، اما ترامپ این کبودی‌ها را ناشی از دست‌دادن‌های مکرر دانست. سخنگوی او هم مصرف داروهای رقیق‌کننده خون را علت آن عنوان کرد.

کاخ سفید پیش‌تر اعلام کرده بود که ترامپ به نارسایی مزمن وریدی، نوعی بیماری خفیف در پاها، مبتلاست.

روند اخراج گستردۀ کارمندان دولت امریکا آغاز شده است

تصویر از کانگرس امریکا در واشنگتن دی سی
تصویر از کانگرس امریکا در واشنگتن دی سی

قصر سفید روز جمعه ۱۸ میزان اعلام کرد که روند اخراج‌های گستردۀ کارمندان در سراسر دولت ایالات متحده آغاز شده است.

در پی تعطیلی دولت آمریکا به دلیل تصویب نشدن حدود یک‌چهارم از بودجۀ هفت تریلیون دالری این کشور در کانگرس، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، اعلام کرده بود شمار نیروهای کاری فدرال را کاهش خواهد داد.

سخنگویان چند وزارتخانه از جمله وزارت خزانه‌داری، وزارت صحت، وزارت آموزش، وزارت تجارت و بخش امنیت سایبری وزارت امنیت داخلی امریکا تأیید کردند که اخراج‌ها آغاز شده، اما هنوز میزان دقیق این تعدیل نیرو مشخص نیست.

طبق گزارش‌ها، حدود ۳۰۰ هزار کارمند غیرنظامی فدرال در سال جاری در چارچوب طرح کوچک‌سازی دولت که ترامپ اوایل سال جاری میلادی آغاز کرده بود، شغل خود را از دست خواهند داد.

آقای ترامپ بارها در جریان بن‌بست تعطیلی دولت که روز جمعه وارد دهمین روز خود شد، تهدید کرده بود کارمندان فدرال را اخراج خواهد کرد.

جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس کانگرس اکثریت دارند، اما برای تصویب لایحه بودجه در سنا به دست‌کم هفت رأی دموکرات نیاز دارند.

رئیس‌جمهور فرانسه بار دیگر سباستین لکورنو را به عنوان صدر اعظم معرفی کرد

سباستین لکورنو صدر اعظم فرانسه
سباستین لکورنو صدر اعظم فرانسه

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، روز جمعه ۱۸ میزان سباستین لکرنو، نخست‌وزیر مستعفی خود، را تنها چهار روز پس از کنار‌ه‌گیری او بار دیگر به همان سمت منصوب کرد.

کاخ الیزه در بیانیه‌ای اعلام کرد: "رئیس‌جمهور آقای سباستین لکرنو را به عنوان نخست‌وزیر منصوب کرده و مأمور تشکیل دولت جدید کرده است".

با معرفی دوباره لکرنو، امانوئل مکرون با خطر خشم رقبای سیاسی‌اش روبه‌رو می‌شود؛ رقبایی که معتقدند بهترین راه برای خروج از عمیق‌ترین بحران سیاسی فرانسه در دهه‌های اخیر، برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی یا استعفای خود مکرون است.

وظیفه فوری سباستین لکرنو ارائه بودجه به پارلمان تا پایان روز دوشنبه خواهد بود.

او که ماه گذشته مأمور تشکیل کابینه شد، روز ۱۴ میزان ساعاتی پس از آن‌که گفت ترکیب دولت خود را نهایی کرده است، از مقامش کناره‌گیری کرد.

آقای لکرنو افزود روز جمعه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: "من از سر مسئولیت‌پذیری مأموریتی را که رئیس‌جمهور به من سپرده است می‌پذیرم تا هر کاری در توان دارم انجام دهم تا فرانسه تا پایان سال بودجه‌ای داشته باشد و به مشکلات روزمره هم‌وطنانم رسیدگی شود".

خطوط هوایی الاتحاد پروازهای خود از امارات به کابل را آغاز می‌کند

طیاره خطوط هوایی اتحاد
طیاره خطوط هوایی اتحاد

شرکت هواپیمایی الاتحاد امارات متحدۀ عرب اعلام کرد که از تاریخ ۱۸ دسمبر سال جاری، پروازهای خود به کابل را آغاز می‌کند.

این شرکت روز جمعه در یک بیانیه خبری گفت که با آغاز این پروازها، شبکه منطقه‌ای این شرکت بیش‌ از پیش گسترش خواهد یافت.

هواپیماهای ایربس A320 این شرکت، سه بار در هفته به کابل پرواز خواهند داشت.

پیش از این نیز شرکت هواپیمایی فلای‌دوبی پروازهای خود را به کابل از سر گرفته بود.

بر اساس اطلاعات شورای تجارتی افغانستان در دوبی، حدود ۳۰۰ هزار افغان در امارات متحده عربی زندگی می‌کنند که این امر انگیزه‌ای برای شرکت‌های هواپیمایی جهت آغاز پروازها به افغانستان شده است.

پس از روی کار آمدن طالبان، بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی خارجی پروازهای خود به افغانستان را متوقف کردند، اما طی دو سال گذشته، برخی شرکت‌ها مانند ترکیش ایرلاینز، پروازهایشان به کابل را از سر گرفته‌اند.

اردوی پاکستان: ۳۰ جنگجو در عملیات تلافی‌جویانه در اورکزی کشته شدند

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

اردوی پاکستان می‌گوید نیروهای امنیتی این کشور ۳۰ جنگجو را کشته‌اند که در حملهٔ ۷ اکتوبر به کاروان نظامی پاکستان در نزدیکی خط دیورند دست داشتند.

در آن حمله ۱۱ سرباز پاکستانی، از جمله دو افسر، کشته شدند. گروه طالبان پاکستانی (TTP) مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.


اردو روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «بر اساس اطلاعات استخباراتی، نیروهای امنیتی در عملیات اورکزی پس از درگیری‌های سنگین، ۳۰ جنگجویی را که در حملهٔ اخیر دخیل بودند، از پای درآوردند.»


ادعای اردو تاکنون از سوی منابع مستقل تأیید نشده است.


گروه TTP می‌کوشد حکومت پاکستان را سرنگون و نظامی سخت‌گیرانه مبتنی بر تفسیر خود از شریعت برقرار کند.

بل گیتس تلاش دارد قیمت ادویۀ لاغری را در کشور های فقیر کاهش دهد

بل گیتس مالک شرکت مایکروسافت و بنیاد گیتس
بل گیتس مالک شرکت مایکروسافت و بنیاد گیتس

بنیاد بل گیتس و سازمان صحی پان امیریکان می‌گویند که تلاش دارند ادویۀ کاهش وزن انسانها را با بهای کمتر در کشور های نسبتاً فقیر در دسترس مردم قرار دهند.

بل گیتس، مالک شرکت مایکروسافت و بنیاد خیریۀ گیتس، به خبرگزاری رویترز گفته است که تلاش می‌کند بهای این ادویه را برای مردمی با درآمد کم یا متوسط خیلی کاهش دهد زیرا توان خرید آن را ندارند.

نزدیک به ۷۰ در صد کسانی که از چاقی رنج می‌برند و به همین دلیل به بیماری های چون شکر و قلب مبتلا اند در کشور های فقیر یا با درآمد اندک زندگی میکنند.

حملات شب‌هنگام روسیه بر کییف؛ "زیربنا های حساس" شهر هدف گرفته شده اند

تصویر از شهر کییف پس از حملات شب گذشته توسط روسیه
تصویر از شهر کییف پس از حملات شب گذشته توسط روسیه

مقامهای اوکراینی میگویند که روسیه شب گذشته حملات گستردۀ را بر کیف، پیاتخت اوکراین انجام داده است.

خبرگزاری فرانس پریس گزارش داده است که در شهر کییف صدای چندین انفجار شنیده شده و جریان برق در بخشهای از شهر قطع شده است.

ویتالی کلیچکو، شاروال کییف گفته است که روسیه بر زیر بنا های حساس شهر حمله کرده است.

مقامهای کییف از مردم خواسته اند که به پناه گاه ها بروند تا در امان باشند.

وزارت خارجه‌ هند: با متقی در مورد روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای گفت‌وگو می‌شود

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجۀ طالبان (چپ) به هند رفت.
امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجۀ طالبان (چپ) به هند رفت.

وزارت خارجه‌ هند گفته است که قرار است مقام‌های این کشور با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجۀ طالبان در مورد روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای گفت‌وگو کنند.

رندهیر جیسوال، سخنگوی این وزارت به روز پنجشنبه، ۱۷ ماه میزان در شبکه ایکس نوشت که متقی به دهلی‌نو رسیده است.

متقی پس از آن در یک سفر پنج روزه وارد هند شد که شورای امنیت سازمان ملل متحد برایش معافیت از سفر صادر کرد.

امیرخان متقی و چند مقام دیگر حکومت طالبان با تحریم سازمان ملل متحد روبه‌رو استند و برای سفر به خارج از کشور، باید مجوز دریافت کنند.

از زمان حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان، این نخستین سفر متقی به هند است.

منبع: آتش‌بس در غزه امروز پس از امضای توافق اعلام می‌شود

واکنش ها به اعلام توافق بر سر مرحله نخست طرح صلح میان اسرائیل و حماس در تل‌ابیف
واکنش ها به اعلام توافق بر سر مرحله نخست طرح صلح میان اسرائیل و حماس در تل‌ابیف

انتظار می‌رود که توافق بر سر مرحلهٔ نخست طرح صلح برای پایان دادن به جنگ غزه توسط اسرائیل و حماس، روز چهارشنبه، ۹ اکتوبر، ساعت ۱۲ ظهر به وقت اسرائیل امضا شود.

حماس از سوی ایالات متحدهٔ امریکا و اتحادیهٔ اروپا به‌عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود.

خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه از جزئیات این توافق امروز در این باره گزارش داده است.

به گفتهٔ این منبع، پس از امضای توافق، آتش‌بس در غزه برقرار خواهد شد.

پیش از این، دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، اعلام کرده بود که اسرائیل و حماس بر سر اجرای نخستین مرحلهٔ یک طرح صلح به توافق رسیده‌اند.

این پیشرفت مهم در روز سوم مذاکرات میان حماس و اسرائیل در شهر شرم‌الشیخ مصر به دست آمده است.

