متقی: حملۀ پاکستان بر قلمرو افغانستان "اشتباه بزرگ" بود

متقی در جریان سفری به دهلی نو، در یک کنفرانس خبری دیروز جمعه گفت: "مناطق دوردست ما مورد حمله قرار گرفته اند. این حملات را محکوم می‌کنیم و باور داریم که این اقدام حکومت پاکستان یک اشتباه بزرگ بود. مشکلات به این شکل حل نمی‌شوند. تاریخ افغانستان نشان داده که چنین مشکلات با زور حل نمی‌شوند. در مذاکره باید باز گذاشته شود و باید تفاهم صورت گیرد".

پیش از این وزارت دفاع حکومت طالبان نیز در واکنش به حملات هوایی پنجشنبه شب در ولایت‌های کابل و پکتیکا گفته بود که پاکستان باری دیگر حریم هوایی افغانستان را نقض کرده‌است.

در اعلامیه که دیروز در صفحه اکس این وزارت منتشر شد آمده است که این عمل "بی‌سابقه، خشونت‌آمیز و مملو از تشدد در تاریخ افغانستان و پاکستان" بوده است.

در این اعلامیه همچنان با هشدار گفته شده که "اگر اوضاع بعد از این اقدامات بدتر شود، عواقب آن به اردوی پاکستان راجع خواهد شد".

در این حال جنرال احمد شریف چاودری سخنگوی اردوی پاکستان در یک کنفرانس خبری در پاسخ به پرسش یک خبرنگار گفت که اسلام آباد هرآنچه نیاز باشد برای حفظ امنیت مردمش انجام خواهد داد.

او افزود: "حفظ جان و مال مردم پاکستان و حفاظت از تمامیت ارضی وظیفه ما است و هرآنچه نیاز باشد در این زمینه انجام می‌دهیم. در این باره شکی و جود ندارد".

ظاهراً در حملات پنجشنبه شب بر کابل و پکتیکا، رهبران تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی هدف گرفته شده اند.

پاکستان در گذشته بارها ادعا کرده که رهبران و جنگجویان تی تی پی در افغانستان فعالیت دارند، ادعای که از سوی حکومت طالبان رد شده است.

مناطق مرزی افغانستان و پاکستان، بارها هدف حملات هوایی پاکستان قرار گرفته اند، اما این نخستین باری بود که چنین حملۀ در کابل، پایتخت افغانستان، انجام شد.