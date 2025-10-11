آیا حملات منسوب به پاکستان در کابل و پکتیکا با سفر متقی به هند پیامی نهفته داشت؟‌

آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اسلام‌آباد نمی‌خواهد افغانستان به هند و کشورهای دیگر منطقه نزدیک شود، زیرا به گفته‌ی آنان، چنین نزدیکی می‌تواند موقعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان را تقویت کند.

امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، روز پنجشنبه (نهم اکتوبر) در رأس یک هیئت بلندپایه برای سفری پنج‌ روزه وارد هند شد.

متقی بلند‌پایه ترین مقام طالبان است که پس از تسلط آنان بر افغانستان در سال ۲۰۲۱ به هند سفر کرده است.

اسحاق اتمر، یکی از کارشناسان امور سیاسی و امنیتی افغان، در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید که زمان‌بندی این حمله نمی‌تواند تصادفی باشد.

"بعد از آنکه آقای متقی به هند سفر کرد و با استقبال گرم مقام‌های هندی، امضای قراردادها و ارتقای روابط دیپلوماتیک به سطح سفارت روبرو شد، پاکستان این زمان را مناسب دانست تا پیامی روشن به هند، حکومت طالبان و سایر کشور های دیگری بدهد که می خواهند در منازعات منطقوی مساله رقابتی را در نظر بگیرند."

اختر محمد راسخ، کارشناس مسائل امنیتی، نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این رویداد نشان می‌دهد که اسلام‌آباد نمی‌ خواهد افغانستان به هند و کشورهای دیگر منطقه نزدیک شود، زیرا چنین نزدیکی می‌تواند موقعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان را تقویت کند.

او افزود: "می‌توان گفت پاکستان نمی‌خواهد طالبان با هند، چین، روسیه یا دیگر کشورهای منطقه روابط نزدیک برقرار کنند، زیرا در آن صورت توانایی سیاسی، اقتصادی و نظامی طالبان در منطقه و به‌ویژه در کابل تقویت می‌شود و آنان قادر خواهند بود از خاک و فضای خود در برابر پاکستان دفاع کنند."

در جریان این سفر متقی به هند، اس. جی. شنکر، وزیر امور خارجه هند، اعلام کرد که کشورش نمایندگی فنی خود در کابل را به سطح سفارت ارتقا می‌دهد.

در این دیدار همچنین درباره‌ی گسترش روابط سیاسی میان دو کشور و ادامه‌ی کمک‌های بشردوستانه به افغانستان صحبت شد.

از سوی دیگر، امیرخان متقی در گفتگو با رسانه‌های هندی گفت از چگونگی حمله در کابل اطلاعی ندارد، اما حمله‌ی پاکستان بر پکتیکا را محکوم می‌کند.

او تأکید کرده است که با چنین اقدامات، مشکلات میان دو کشور حل نخواهد شد و نباید صبر مردم افغانستان آزموده شود.

اگرچه حکومت پاکستان به‌گونه‌ی رسمی تأیید نکرده که حملات هوایی ناوقت شب پنجشنبه (نهم اکتوبر) بر خاک افغانستان از سوی آن کشور انجام شده است، اما جنرال احمد شریف چودری، سخنگوی اردوی پاکستان، روز جمعه در یک نشست خبری در شهر پیشاور در پاسخ به پرسشی در مورد این حملات گفت، "برای حفاظت از جان و مال پاکستانی ‌ها، هر اقدامی که لازم باشد، انجام خواهند داد."

شماری از رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامه‌ی پاکستان ابزرور، روز نهم اکتوبر به نقل از منابع خود گزارش داده بودند که این حملات هوایی در کابل توسط طیاره‌های بی‌سرنشین پاکستان انجام شده و نور ولی محسود، رهبر تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی)، و دو همکارش، قاری سیف‌الله محسود و خالد محسود، را هدف قرار داده‌اند.

با این حال، یک پیام صوتی منسوب به نور ولی محسود در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن می‌گوید در مناطق قبایلی پاکستان حضور دارد و وضعیتش خوب است.

وزارت دفاع طالبان پیش‌تر در واکنش به این حملات گفته است که پاکستان بار دیگر حریم هوایی افغانستان را نقض کرده و هشدار داده که اگر اوضاع پس از این اقدامات تیره‌تر شود، عواقب آن متوجه پاکستان خواهد بود.

این حملات ناوقت شب پنجشنبه، نهم اکتوبر، انجام شده و با واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج کشور روبرو شده است.

عبدالله عبدالله، رئیس پیشین شورای عالی مصالحه در نظام جمهوری مخلوع، حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل، زلمی خلیل‌زاد، نماینده‌ی ویژه‌ی پیشین امریکا برای صلح افغانستان، و شماری از مقام‌های نظام جمهوری پیشین و فعالان مدنی و حقوق بشر این حملات را نکوهش کرده‌اند.

پاکستان بار ها ادعا کرده که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در آگست سال ۲۰۲۱، حملات گروه‌های مسلح مخالف دولت پاکستان، به‌ویژه تحریک طالبان پاکستان (تی‌ تی‌ پی)، به‌گونه‌ی چشم‌گیر افزایش یافته است.

طالبان اما این ادعاها را رد کرده و گفته‌اند که هیچ گروه تروریستی در افغانستان حضور ندارد و از خاک این کشور علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد.