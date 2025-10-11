داکتر کاخ سفید: ترامپ در سلامت کامل است

داکتر شخصی دونالد ترامپ اعلام کرد رئیس‌جمهور امریکا با وجود ۷۹ سال سن در سلامت عالی است و قلبی مانند فردی ۶۵ ساله دارد.

در گزارش کاخ سفید آمده است ترامپ از نظر قلب، شش و آمادگی جسمی در وضعیت «استثنایی» قرار دارد و توان انجام کامل وظایفش را دارد.

او همچنین واکسین‌های تقویتی، از جمله واکسین کرونا، دریافت کرده است.

در امریکا، انتشار گزارش سلامت رؤسای‌جمهور رسمی نانوشته است که جنبه شفافیت سیاسی دارد.

در ماه‌های اخیر، تصاویری از کبودی دست‌ها و تورم پاهای ترامپ باعث گمانه‌زنی‌هایی درباره سلامت او شده بود، اما ترامپ این کبودی‌ها را ناشی از دست‌دادن‌های مکرر دانست. سخنگوی او هم مصرف داروهای رقیق‌کننده خون را علت آن عنوان کرد.

کاخ سفید پیش‌تر اعلام کرده بود که ترامپ به نارسایی مزمن وریدی، نوعی بیماری خفیف در پاها، مبتلاست.