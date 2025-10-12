لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
یکشنبه ۲۰ ميزان ۱۴۰۴ کابل ۰۶:۲۹

خبر ها

حکومت طالبان: حملات تلافی‌جویانه علیه نیروهای پاکستان انجام شد

مرز افغانستان و پاکستان (سرباز پاکستانی)
مرز افغانستان و پاکستان (سرباز پاکستانی)

نیروهای حکومت طالبان، شنبه‌شب به‌وقت محلی، در امتداد مرز مشترک، حملات تلافی‌جویانه‌ای را علیه نیروهای نظامی پاکستان انجام داده است.

وزارت دفاع حکومت طالبان در بیانیه‌ای اعلام کرد: در تلافی حملات هوایی انجام‌شده توسط اردوی پاکستان، نیروهای طالبان در مناطق مختلف در امتداد خط دیورند، درگیر نبردهای سنگین با نیروهای امنیتی پاکستان شدند.

در‌این‌بیانیه آمده است که عملیات‌ ۱۲ شب به وقت افغانستان پایان یافته است.

روز پنج‌شنبه، دو انفجار در کابل و انفجار دیگری در جنوب‌شرقی افغانستان شنیده شد.

وزارت دفاع تحت کنترل طالبان، روز بعد حملات را به پاکستان نسبت داد و همسایهٔ خود را به نقض حاکمیت افغانستان متهم کرد.

اسلام‌آباد دخالت خود در این حملات را تأیید نکرد، اما از کابل خواست به پناه‌دادن به طالبان پاکستانی در خاک خود پایان دهد.

مقام‌های طالبان در ولایات کُنَر، نَنگَرهار، پکتیا، خوست و هلمند ــ که همگی در مرز بین پاکستان و افغانستان واقع شده‌اند ــ تأیید کردند که درگیری‌ها رخ داده است.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

بازگشت هزاران آوارهٔ فلسطینی به خانه‌های ویران‌شدهٔ خود پس از برقراری آتش‌بس در غزه

تصاویر منتشر شده ستون عظیمی از آوارگان غزه را از میان گردوغبار و آوار به سمت شمال و شهر غزه نشان می‌دهد
تصاویر منتشر شده ستون عظیمی از آوارگان غزه را از میان گردوغبار و آوار به سمت شمال و شهر غزه نشان می‌دهد

در حالی که آتش‌بس میان اسرائیل و گروه حماس برقرار است، هزاران ساکن غزه روز شنبه ۱۹ میزان با پای پیاده، موتر و قایق به خانه‌های خود در شمال نوار غزه بازگشتند.

امریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسند.

نیروهای اسرائیلی بر اساس توافقی که با میانجیگری ایالات متحده صورت گرفت، از برخی مناطق غزه عقب‌نشینی کرده‌اند، اما هنوز نیمی از نوار غزه تحت کنترل آنان است.

طبق این توافق، حماس طی ۷۲ ساعت گروگان‌های اسرائیلی را آزاد خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود که ۲۰ گروگان اسرائیلی همچنان زنده باشند، ۲۶ نفر دیگر کشته شده‌اند و سرنوشت دو گروگان دیگر نامعلوم است.

در مقابل، اسرائیل ۲۵۰ نفر از مجموع ۱۷۰۰ زندانی فلسطینی را آزاد خواهد کرد. همچنین صدها لاری هر روز غذا و دارو به غزه ارسال می‌کنند.

ادامه خبر ...

راهول گاندی حکومت هند را به‌دلیل «منع خبرنگاران زن از نشست طالبان» به باد انتقاد گرفت

وزیر خارجه طالبان در هند، عکس از آرشیف
وزیر خارجه طالبان در هند، عکس از آرشیف

رهبر حزب کنگرس هند به‌شدت از حکومت نارندرا مودی صدراعظم هند انتقاد کرده است. این واکنش پس از انتشار گزارش‌هایی مطرح شد که به اساس آن به خبرنگاران زن هندی اجازه حضور در نشست خبری امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، در دهلی نو داده نشده است.

راهول گاندی در شبکه ایکس خطاب به مودی نوشت: «زنان هندی حق دارند در هر جا حضور یابند. سکوت شما در برابر این تبعیض، نشان می‌دهد شعارهایتان درباره برابری، پوچ و نمایشی است.»

رسانه‌های هندی گزارش دادند که در سفارت افغانستان در دهلی نو، خبرنگاران زن از ورود به نشست خبری متقی منع شده‌اند.

تا کنون حکومت هند و حکومت طالبان در این باره واکنشی نشان نداده‌اند.

ادامه خبر ...

داکتر کاخ سفید: ترامپ در سلامت کامل است

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا
دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا

داکتر شخصی دونالد ترامپ اعلام کرد رئیس‌جمهور امریکا با وجود ۷۹ سال سن در سلامت عالی است و قلبی مانند فردی ۶۵ ساله دارد.

در گزارش کاخ سفید آمده است ترامپ از نظر قلب، شش و آمادگی جسمی در وضعیت «استثنایی» قرار دارد و توان انجام کامل وظایفش را دارد.

او همچنین واکسین‌های تقویتی، از جمله واکسین کرونا، دریافت کرده است.

در امریکا، انتشار گزارش سلامت رؤسای‌جمهور رسمی نانوشته است که جنبه شفافیت سیاسی دارد.

در ماه‌های اخیر، تصاویری از کبودی دست‌ها و تورم پاهای ترامپ باعث گمانه‌زنی‌هایی درباره سلامت او شده بود، اما ترامپ این کبودی‌ها را ناشی از دست‌دادن‌های مکرر دانست. سخنگوی او هم مصرف داروهای رقیق‌کننده خون را علت آن عنوان کرد.

کاخ سفید پیش‌تر اعلام کرده بود که ترامپ به نارسایی مزمن وریدی، نوعی بیماری خفیف در پاها، مبتلاست.

ادامه خبر ...

طالبان پاکستانی مسئولیت حملات مرگبار در شمال‌غرب این‌کشور را برعهده گرفتند

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

به گزارش فرانس‌پرس طالبان پاکستانی روز شنبه ۱۹ میزان مسئولیت حملات مرگباری را برعهده گرفتند که در چندین منطقه شمال‌غربی این کشور رخ داد و در نتیجه آن ۲۰ عضو نیروی امنیتی و سه غیرنظامی کشته شدند.

این حملات که شامل یک بمب‌گذاری انتحاری در یک مرکز آموزش پولیس هم بود، روز جمعه در چندین منطقه ایالت خیبر پختونخوا رخ داد.

به گفته مقام‌های امنیتی، یازده عضو نیروی شبه‌نظامی در منطقه مرزی خیبر کشته شدند، در حالی‌که هفت پولیس پس از آن جان باختند که یک بمب‌گذار انتحاری، موتر حامل مواد منفجره را به درِ ورودی مرکز آموزش پولیس کوبید و پس از آن تیراندازی صورت گرفت.

در درگیری جداگانه‌ای در منطقه باجور هم پنج نفر، از جمله سه غیرنظامی، کشته شدند.

ادامه خبر ...

روند اخراج گستردۀ کارمندان دولت امریکا آغاز شده است

تصویر از کانگرس امریکا در واشنگتن دی سی
تصویر از کانگرس امریکا در واشنگتن دی سی

قصر سفید روز جمعه ۱۸ میزان اعلام کرد که روند اخراج‌های گستردۀ کارمندان در سراسر دولت ایالات متحده آغاز شده است.

در پی تعطیلی دولت آمریکا به دلیل تصویب نشدن حدود یک‌چهارم از بودجۀ هفت تریلیون دالری این کشور در کانگرس، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، اعلام کرده بود شمار نیروهای کاری فدرال را کاهش خواهد داد.

سخنگویان چند وزارتخانه از جمله وزارت خزانه‌داری، وزارت صحت، وزارت آموزش، وزارت تجارت و بخش امنیت سایبری وزارت امنیت داخلی امریکا تأیید کردند که اخراج‌ها آغاز شده، اما هنوز میزان دقیق این تعدیل نیرو مشخص نیست.

طبق گزارش‌ها، حدود ۳۰۰ هزار کارمند غیرنظامی فدرال در سال جاری در چارچوب طرح کوچک‌سازی دولت که ترامپ اوایل سال جاری میلادی آغاز کرده بود، شغل خود را از دست خواهند داد.

آقای ترامپ بارها در جریان بن‌بست تعطیلی دولت که روز جمعه وارد دهمین روز خود شد، تهدید کرده بود کارمندان فدرال را اخراج خواهد کرد.

جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس کانگرس اکثریت دارند، اما برای تصویب لایحه بودجه در سنا به دست‌کم هفت رأی دموکرات نیاز دارند.

ادامه خبر ...

رئیس‌جمهور فرانسه بار دیگر سباستین لکورنو را به عنوان صدر اعظم معرفی کرد

سباستین لکورنو صدر اعظم فرانسه
سباستین لکورنو صدر اعظم فرانسه

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، روز جمعه ۱۸ میزان سباستین لکرنو، نخست‌وزیر مستعفی خود، را تنها چهار روز پس از کنار‌ه‌گیری او بار دیگر به همان سمت منصوب کرد.

کاخ الیزه در بیانیه‌ای اعلام کرد: "رئیس‌جمهور آقای سباستین لکرنو را به عنوان نخست‌وزیر منصوب کرده و مأمور تشکیل دولت جدید کرده است".

با معرفی دوباره لکرنو، امانوئل مکرون با خطر خشم رقبای سیاسی‌اش روبه‌رو می‌شود؛ رقبایی که معتقدند بهترین راه برای خروج از عمیق‌ترین بحران سیاسی فرانسه در دهه‌های اخیر، برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی یا استعفای خود مکرون است.

وظیفه فوری سباستین لکرنو ارائه بودجه به پارلمان تا پایان روز دوشنبه خواهد بود.

او که ماه گذشته مأمور تشکیل کابینه شد، روز ۱۴ میزان ساعاتی پس از آن‌که گفت ترکیب دولت خود را نهایی کرده است، از مقامش کناره‌گیری کرد.

آقای لکرنو افزود روز جمعه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: "من از سر مسئولیت‌پذیری مأموریتی را که رئیس‌جمهور به من سپرده است می‌پذیرم تا هر کاری در توان دارم انجام دهم تا فرانسه تا پایان سال بودجه‌ای داشته باشد و به مشکلات روزمره هم‌وطنانم رسیدگی شود".

ادامه خبر ...

خطوط هوایی الاتحاد پروازهای خود از امارات به کابل را آغاز می‌کند

طیاره خطوط هوایی اتحاد
طیاره خطوط هوایی اتحاد

شرکت هواپیمایی الاتحاد امارات متحدۀ عرب اعلام کرد که از تاریخ ۱۸ دسمبر سال جاری، پروازهای خود به کابل را آغاز می‌کند.

این شرکت روز جمعه در یک بیانیه خبری گفت که با آغاز این پروازها، شبکه منطقه‌ای این شرکت بیش‌ از پیش گسترش خواهد یافت.

هواپیماهای ایربس A320 این شرکت، سه بار در هفته به کابل پرواز خواهند داشت.

پیش از این نیز شرکت هواپیمایی فلای‌دوبی پروازهای خود را به کابل از سر گرفته بود.

بر اساس اطلاعات شورای تجارتی افغانستان در دوبی، حدود ۳۰۰ هزار افغان در امارات متحده عربی زندگی می‌کنند که این امر انگیزه‌ای برای شرکت‌های هواپیمایی جهت آغاز پروازها به افغانستان شده است.

پس از روی کار آمدن طالبان، بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی خارجی پروازهای خود به افغانستان را متوقف کردند، اما طی دو سال گذشته، برخی شرکت‌ها مانند ترکیش ایرلاینز، پروازهایشان به کابل را از سر گرفته‌اند.

ادامه خبر ...

وزارت دفاع طالبان: پاکستان حریم هوایی افغانستان را نقض کرده

عکس آرشیف: یک جنگنده نیروهای هوایی پاکستان
عکس آرشیف: یک جنگنده نیروهای هوایی پاکستان

وزارت دفاع طالبان روز جمعه پاکستان را به بمباران یک بازار سرحدی و «نقض حاکمیت ارضی کابل» متهم کرد، یک روز پس از آن‌که دو انفجار نیمه‌شب در پایتخت شنیده شد.

وزارت دفاع در پیامی در شبکه‌ اجتماعی اکس گفت: «پاکستان حریم هوایی افغانستان را نقض کرده، یک بازار غیرنظامی را در منطقه مرغی ولایت پکتیکا، نزدیک به خط دیورند، بمباران کرده و همچنان حاکمیت ارضی کابل را زیر پا گذاشته است. »

در ادامه آمده است: «این یک عمل بی‌سابقه، خشونت‌آمیز و شنیع در تاریخ افغانستان و پاکستان است. »

بیانیه افزود:«اگر پس از این اقدامات، وضعیت متشنج‌تر شود، پیامدهای آن متوجه اردوی پاکستان خواهد بود. »

پنجشنبه شب دو انفجار قدرتمند مرکز شهر کابل را لرزاند،

سخنگوی اردوی پاکستان در یک کنفرانس خبری تلویزیونی در روز جمعه، هنگام پرسش در مورد مسئولیت پاکستان در این حملات، به‌طور مستقیم پاسخ نداد.

جنرال احمد شریف چودری در شهر پشاور به خبرنگاران گفت: «برای حفاظت از جان و دارایی‌های پاکستانی‌ها، هر اقدامی که لازم باشد، انجام خواهد شد.»

یکی از روزنامه‌های انگلیسی‌زبان پاکستان به نام Pakistan Observer به نقل از منابع خود نوشته که در حمله هوایی پاکستان در کابل، موتر حامل نور ولی محسود، یکی از رهبران ارشد طالبان پاکستانی، هدف قرار گرفته است.

بر اساس اطلاعات این روزنامه، منابع به آن‌ها گفته‌اند که نور ولی محسود در این حمله زخمی شده، اما کشته‌شدن او تاکنون تأیید نشده است.

ادامه خبر ...

هند نمایندگی فنی خود در کابل را به سطح سفارت ارتقا می‌دهد

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

اس. جی. شنکر وزیر امور خارجه هند، در دیدار با امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان، در دهلی‌نو اعلام کرد که کشورش نمایندگی فنی خود در کابل را به سطح سفارت ارتقا می‌دهد.

هند پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، دیپلمات‌هایش را از افغانستان خارج کرده بود، اما بعدتر یک تیم فنی برای نظارت بر کمک‌های بشردوستانه به کابل اعزام کرد.


شنکر در حساب ایکس خود روز جمعه ۱۸ میزان نوشت: «خوشحالم که اعلام می‌کنم مأموریت فنی ما در کابل به سطح سفارت ارتقا می‌یابد.»


متقی روز پنجشنبه در رأس یک هیئت بلندپایه برای سفری پنج‌روزه وارد هند شد. این نخستین سفر مقام ارشد طالبان به هند از زمان تسلط دوباره این گروه بر افغانستان است.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG