به دنبال درگیری‌های شدید در مرز پرتنش افغانستان و پاکستان، منابع امنیتی پاکستان کشته شدن ۳ سرباز پاکستان را تایید کرده‌اند.

این منابع در نزدیکی منطقه مرزی، اوایل ۱۲ آکتوبر به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی تایید کردند که در جریان درگیری و پاسخ متقابل اردوی پاکستان، افزون بر سه سرباز، یک غیرنظامی کشته و پنج سرباز دیگر زخمی شده‌اند.

هنوز آمار تلفات احتمالی در جانب افغانستان مشخص نیست.

وزارت دفاع حکومت طالبان اعلام کرد که طالبان در پاسخ به حملات اخیر پاکستان و تکرار نقض حریم هوایی و تمامیت ارضی افغانستان عملیات «موفق» تلافی‌جویانه در امتداد خط دیورند را علیه مراکز نیروهای امنیتی پاکستان، انجام داده‌اند.

این وزارت در بیانیه‌ای گفت که این عملیات نیمه‌شب به وقت محلی پایان یافت.