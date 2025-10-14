لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
سه شنبه ۲۲ ميزان ۱۴۰۴ کابل ۰۴:۳۰

افغانستان

نیروهای طالبان و پاکستان در امتداد خط دیورند در ولسوالی شورابک ولایت کندهار باهم درگیر شدند

نیروهای طالبان
نیروهای طالبان

منابع محلی می‌گویند که نیروهای طالبان و پاکستان در امتداد خط دیورند در ولسوالی شورابک ولایت کندهار باهم درگیر شدند.

این منابع می‌گویند این درگیری حوالی ساعت ۱۰ شب گذشته آغاز شده و تا صبح ادامه داشته است.

شماری از خبرنگاران محلی در کندهار به رادیو آزادی گفته‌اند که مقام‌های مسئول تأیید کرده‌اند در این درگیری به طرف پاکستانی تلفات وارد شده است.

این خبرنگاران افزوده‌اند که هزاران نیروی طالبان که از کندهار به سمت خط دیورند اعزام شده‌اند، هنوز به برنگشتند و وضعیت هنوز هم متشنج است.

تا کنون حکومت طالبان و پاکستان به‌طور رسمی در مورد این درگیری تازه واکنشی نشان نداده‌اند.

این رویداد در حالی اتفاق می‌افتد که در ۱۱ اکتبر سال جاری نیز در امتداد خط دیورند درگیری‌های شدیدی میان طالبان و نیروهای پاکستانی رخ داده بود و هر دو طرف ادعا کردند که خسارات سنگینی به طرف مقابل وارد کرده‌اند.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

آغاز کمپاین واکسین پولیو در سه ولایت شرقی افغانستان از هفته آینده

واکسین پولیو
واکسین پولیو

قرار است هفته آینده کمپاین واکسین پولیو درسه ولایت شرقی افغانستان آغاز شود.

نهاد «افغانستان عاری از پولیو» روز سه‌شنبه ۲۲ میزان در صفحه ایکس خود نوشته که مرحله جدید این برنامه در ولسوالی‌های مختلف ولایات کنرُ نورستان و لغمان اجرا خواهد شد.

براساس اعلامیه این نهاد این واکسین به گونه زرقی و قطره‌ای تطبیق خواهد شد.

بر اساس اعلامیه این نهاد در جریان این کمپاین ده‌ها هزار کودک زیر پنج سال واکسین خواهند شد.

به اساس معلومات سازمان جهانی صحت در سال جاری میلادی، تا کنون دو مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان ثبت شده است که یکی آن در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس و مورد دیگر در ولایت هلمند بوده است.

همچنین تاکنون ۱۸ نمونه‌ محیطی مثبت از ویروس پولیو در ولایت‌هایی از جمله کندهار، هلمند، کابل، لغمان، ننگرهار و زابل گزارش شده است.

افغانستان و پاکستان تنها کشورهایی در جهان‌اند که ویروس پولیو هنوز به‌طور کامل در آن‌ها ریشه‌کن نشده است.

ادامه خبر ...

وزارت امور خارجه پاکستان از طالبان خواست تا از اظهارنظر در مورد امور داخلی این کشور خودداری کنند.

وزارت خارجه پاکستان
وزارت خارجه پاکستان

وزارت امور خارجه پاکستان از طالبان خواست در امور داخلی این کشور دخالت نکنند.

این درحالی است که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان نسبت به شلیک نیروهای اردوی پاکستان بر معترضان تحریک لبیک ابراز نگرانی کرد.

وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه خود تأکید کرد طالبان باید بر مسائل داخلی افغانستان تمرکز کند و به اصل عدم مداخله احترام بگذارد.

همچنین از طالبان خواسته شد به تعهدات بین‌المللی و توافق دوحه پایبند باشند و نگذارند خاک افغانستان برای اقدامات تروریستی استفاده شود.

براساس گزارش پولیس پنجاب، روز دوشنبه در لاهور در درگیری میان نیروهای پولیس و هواداران تحریک لبیک پاکستان، یک سرباز پولیس و سه تن از اعضای این گروه کشته شدند.

ادامه خبر ...

افغانستان در سومین بازی یک‌روزه به مصاف بنگلادیش می رود

بازی افغانستان و بنگلادیش
بازی افغانستان و بنگلادیش

تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادیش امروز در سومین دیدار یک‌روزه به مصاف هم می‌روند.

این بازی در استدیوم ابوظبی، ساعت چهار و‌ نیم عصر به وقت افغانستان برگزار می‌ شود.

افغانستان پیش از این در دو بازی نخست این سری مسابقات پیروز شده است.

افغانستان روز پنج‌شنبه در نخستین دیدار یک‌روزه یا پنجاه‌اوره، بنگلادیش را با تفاوت ۵ ویکت شکست داد و روز شنبه دومین مسابقه یک‌روزه را با تفاوت بیشتر، یعنی ۸۱ دوش پیروز شد.

ادامه خبر ...

چین و روسیه نسبت به درگیری اخیر میان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کردند

وزارت‌های امور خارجهٔ چین و روسیه از درگیری‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرده و از هر دو طرف خواستار خویشتن‌داری شدند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجهٔ روسیه روز دوشنبه ۲۱ میزان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «بر اساس اطلاعات موجود، در حال حاضر وضعیت آرام است و ما از این روند استقبال می‌کنیم.»

درگیری‌ها ناوقت شنبه، زمانی آغاز شد که نیروهای طالبان گفتند حملات تلافی‌جویانه‌ای را علیه پاکستان انجام دادند. این درگیری چند ساعت ادامه یافت و با پاسخ متقابل پاکستان همراه بود.

حکومت طالبان کشته شدن ۹ نیروی امنیتی خود را تأیید کرده است، در حالی که پاکستان می‌گوید در این درگیری‌ها ۲۳ سرباز این کشور کشته و ۲۹ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

طالبان پس از آن دست به حمله زدند که گفتند پاکستان پنج‌شنبه‌شب گذشته مناطقی در قلب کابل و ولایت پکتیکا را هدف قرار داده بودند.

ادامه خبر ...

دونالد ترمپ گفت برای حل مناقشه میان افغانستان و پاکستان اقدام کرده می‌تواند

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده در حال سفر به اسرائیل
دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده در حال سفر به اسرائیل

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، گفته است که می‌تواند برای حل مناقشه میان افغانستان و پاکستان اقدام کند، زیرا به گفته‌اش «در پایان دادن به جنگ‌ها مهارت دارد.»

ترمپ این سخنان را روز یک‌شنبه پیش از سفرش به اسرائیل و مصر، در گفت‌وگو با خبرنگاران ابراز کرد و افزود که پس از بازگشت از این سفر ممکن است به این موضوع بپردازد.

او گفت: «این هشتمین جنگی خواهد بود که من آن را حل می‌کنم.»

ترمپ اضافه کرد که شنیده است میان افغانستان و پاکستان در حال حاضر جنگ جریان دارد.

وی گفت: «باید صبر کنم تا برگردم. یک مورد دیگر را هم حل خواهم کرد، چون من در حل جنگ‌ها خوب هستم.»

رئیس‌جمهور ترمپ بار دیگر ادعای خود را درباره پایان دادن به مناقشه‌های طولانی‌مدت، از جمله جنگ میان هند و پاکستان، تکرار کرد و گفت که افتخار می‌کند که از راه تلاش‌های صلح‌آمیز به پایان جنگ‌ها و نجات جان انسان‌ها کمک کرده است.

قرار است رئیس‌جمهور ترمپ برای پیشبرد طرح پیشنهادی‌اش درباره غزه از اسرائیل و مصر دیدار کند.

ادامه خبر ...

فیلیپو گراندی: برای کمک به مردم آسیب‌دیده خشونت‌ها در مرز افغانستان و پاکستان کاهش یابد

فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، روز یکشنبه با اشاره به درگیری‌ها در مرز میان پاکستان و افغانستان، خواستار کاهش فوری خشونت‌ها شد.

او در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «از درگیری‌ها و خشونت‌های تازه در مرز افغانستان و پاکستان هیچ چیز خوبی به‌دست نمی‌آید. مرزی حساس که در گذشته نیز صحنه منازعات، بی‌جاشدن‌های اجباری و بحران‌های انسانی چند دهه‌ای بوده است.»

گراندی ابراز امیدواری کرد که برای کمک به مردم آسیب‌دیده و حفظ ثبات منطقه‌ای، خشونت‌ها هرچه زودتر کاهش یابد.

حکومت پاکستان روند اخراج پناهندگان افغان از آن کشور را شدت بخشیده است.

به باور ناظران امور، هرگاه روابط میان کابل و اسلام‌آباد تیره شود، فشارهای پاکستان بر پناهندگان افغان در آن کشور افزایش می‌یابد.

ادامه خبر ...

سومین بازی یک‌روزه کریکت‌بازان افغانستان و بنگله‌دیش سه‌شنبه برگزار می‌شود

کریکت‌بازان افغانستان و بنگله‌دیش پس از مسابقۀ ۱۲ آکتوبر
کریکت‌بازان افغانستان و بنگله‌دیش پس از مسابقۀ ۱۲ آکتوبر

قرار است تیم‌های ملی کریکت افغانستان و بنگله‌دیش روز سه‌شنبه (۲۲ میزان) در سومین بازی یک‌روزه به میدان بروند.

این بازی ساعت ۴:۳۰ پس از چاشت به وقت کابل در ورزشگاه ابوظبی آغاز می‌شود.

افغانستان در دو بازی قبلی یک روزه بنگله‌دیش را شکست داده است.

در بازی دیشب، تیم افغانستان بنگله‌دیش را با تفاوت ۸۱ دوش شکست داد و در بازی نخست به روز چهارشنبه گذشته، با تفاوت پنج ویکت پیروز شد.

پیش از این، در سه بازی بیست اووره (T20) میان دو تیم، بنگله‌دیش برنده شده است.

ادامه خبر ...

وزارت دفاع طالبان: حملات تلافی‌جویانه علیه نیروهای پاکستان انجام شد

مرز افغانستان و پاکستان (سرباز پاکستانی)
مرز افغانستان و پاکستان (سرباز پاکستانی)

به دنبال درگیری‌های شدید در مرز پرتنش افغانستان و پاکستان، منابع امنیتی پاکستان کشته شدن ۳ سرباز پاکستان را تایید کرده‌اند.

این منابع در نزدیکی منطقه مرزی، اوایل ۱۲ آکتوبر به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی تایید کردند که در جریان درگیری و پاسخ متقابل اردوی پاکستان، افزون بر سه سرباز، یک غیرنظامی کشته و پنج سرباز دیگر زخمی شده‌اند.

هنوز آمار تلفات احتمالی در جانب افغانستان مشخص نیست.

وزارت دفاع حکومت طالبان اعلام کرد که طالبان در پاسخ به حملات اخیر پاکستان و تکرار نقض حریم هوایی و تمامیت ارضی افغانستان عملیات «موفق» تلافی‌جویانه در امتداد خط دیورند را علیه مراکز نیروهای امنیتی پاکستان، انجام داده‌اند.

این وزارت در بیانیه‌ای گفت که این عملیات نیمه‌شب به وقت محلی پایان یافت.

ادامه خبر ...

خطوط هوایی الاتحاد پروازهای خود از امارات به کابل را آغاز می‌کند

طیاره خطوط هوایی اتحاد
طیاره خطوط هوایی اتحاد

شرکت هواپیمایی الاتحاد امارات متحدۀ عرب اعلام کرد که از تاریخ ۱۸ دسمبر سال جاری، پروازهای خود به کابل را آغاز می‌کند.

این شرکت روز جمعه در یک بیانیه خبری گفت که با آغاز این پروازها، شبکه منطقه‌ای این شرکت بیش‌ از پیش گسترش خواهد یافت.

هواپیماهای ایربس A320 این شرکت، سه بار در هفته به کابل پرواز خواهند داشت.

پیش از این نیز شرکت هواپیمایی فلای‌دوبی پروازهای خود را به کابل از سر گرفته بود.

بر اساس اطلاعات شورای تجارتی افغانستان در دوبی، حدود ۳۰۰ هزار افغان در امارات متحده عربی زندگی می‌کنند که این امر انگیزه‌ای برای شرکت‌های هواپیمایی جهت آغاز پروازها به افغانستان شده است.

پس از روی کار آمدن طالبان، بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی خارجی پروازهای خود به افغانستان را متوقف کردند، اما طی دو سال گذشته، برخی شرکت‌ها مانند ترکیش ایرلاینز، پروازهایشان به کابل را از سر گرفته‌اند.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG