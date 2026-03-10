لینک‌های قابل دسترسی

خبر ها

واکنش نماینده دایمی پاکستان در ملل متحد به اتهام‌های افغانستان و هند در پیوند به حمایت اسلام آباد از هراس‌افگنان

عاصم افتخار، نماینده دایمی پاکستان در ملل متحد

عاصم افتخار، نماینده دایمی پاکستان در سازمان ملل متحد، در نشست شورای امنیت اتهام‌های نمایندگان هند و افغانستان را رد کرد که گویا پاکستان از گروه‌های مسلح تندرو در آن‌سوی مرزهای خود حمایت می‌کند.

در نشست دیشب شورای امنیت، نمایندگان هند و افغانستان پاکستان را متهم کردند که از فعالیت‌های مسلحانه در آن سوی مرز پشتیبانی می‌کند.

افغانستان و هند از چندین دهه بدین‌سو چنین اتهام را علیه پاکستان مطرح کرده‌اند.

نماینده پاکستان در پاسخ به اتهام‌های افغانستان و هند گفت که این انتقادها برای پنهان کردن تهدیدهای تروریستی است که به گفته‌اش از خاک افغانستان متوجه پاکستان می‌شود. او تأکید کرد که پاکستان همواره قربانی تروریزم بوده است.

افتخار از اقدام‌های پاکستان که به گفته او در چارچوب مبارزه با تروریزم انجام شده دفاع کرد و گفت که این کشور برای حفظ ثبات منطقه و مقابله با گروه‌های مسلح تلاش‌های جدی انجام داده است.

پاکستان حدود ده روز پیش حملات هوایی را علیه چند شهر بزرگ افغانستان آغاز کرده و می‌گوید این جنگ تا زمانی ادامه خواهد داشت که حکومت طالبان در افغانستان از حمایت تحریک طالبان پاکستان، تی تی پی دست بکشد، اما طالبان هرگونه پشتیبانی از تی تی پی را رد می‌کنند.

گروه بین‌المللی بحران: پاکستان و حکومت طالبان اختلاف‌های خود را از راه گفت‌وگو حل کنند

در گزارش تازۀ گروه بین‌المللی بحران گفته شده است که پاکستان و افغانستان باید اختلاف‌های خود را از راه گفت‌وگو و با میانجیگری کشورهای دوست حل کنند.

اما در این گزارش که زیر عنوان « واکنش به افزایش فعالیت‌های گروه‌های مسلح در مرز افغانستان» امروز منتشر شد، آمده است که برای مهار بهتر درگیری‌ها در ایالت خیبر پختونخوا، اسلام‌آباد باید واکنش کنونی خود را نیز دوباره ارزیابی کند.

در ادامۀ بر مشوره با مردم در مورد راهبردهای ضد شورش و نیز تقویت هرچه بیشتر همکاری میان اردو و نهادهای ایالتی تنفیذ قانون تاکید شده است.

بر اساس این گزارش، هرچند خشم پاکستان قابل درک است، اسلام‌آباد باید سیاست‌هایی را که تجارت میان دو سوی مرز را تضعیف کرده نیز بازنگری کند و همچنان موقف خود را در برابر مهاجران افغان در پاکستان مورد ارزیابی قرار دهد.

پاکستان حدود ده روز پیش حملات هوایی را علیه چند شهر بزرگ افغانستان آغاز کرد و می‌گوید این جنگ تا زمانی ادامه خواهد داشت که حکومت طالبان در افغانستان از حمایت تحریک طالبان پاکستان، تی تی پی دست بکشد، اما طالبان هرگونه پشتیبانی از تی تی پی را رد می‌کنند.

ایالات متحده، افغانستان را «کشور حامی بازداشت‌های ناعادلانه» قلمداد کرد و خواستار رهایی شهروندانش از بند طالبان شد

وزیر خارجۀ خارجۀ ایالات متحده اعلام کرده که افغانستانِ زیر حاکمیت طالبان را به عنوان «کشور حامی بازداشت‌های ناعادلانه» قلمداد کرده است.

مارکو روبیو در پیامی در شبکۀ ایکس شب گذشته نوشت که طالبان با استفاده از «تاکتیک‌های تروریستی» تلاش می‌کنند امتیازاتی به دست آورند، اما این روش تحت ادارۀ فعلی ایالات متحده کار نخواهد کرد.

آقای روبیو افزود: «طالبان باید دنیس کویل، محمود حبیبی و تمام امریکایی های که به ناحق در افغانستان بازداشت شده اند را آزاد کنند.»

از سوی دیگر آدم بوهلر، نمایندۀ ایالات متحده در امور گروگان‌ها در پستی در ایکس گفته است که ایالات متحده دیگر تحمل نخواهد کرد که شهروندان امریکایی در بازداشت باشند.

او افزوده است که در حال حاضر سه شهروند «بی‌گناه» امریکا در افغانستان در بند اند و زمان آن رسیده است که آن‌ها آزاد شوند.

طالبان در بارۀ این اظهارات مقام های امریکایی هنوز تبصره نکرده اند.

سریلانکا سلسلۀ از رقابت های کریکت با افغانستان را به دلیل جنگ در منطقه به تعویق انداخت

یک مقام کریکت بورد سریلانکا به فرانس پرس روز دوشنبه (۱۸ حوت ، ۹ مارچ) گفت که قرار بود سلسلۀ شش بازی با افغانستان در هفتۀ جاری در امارات متحدۀ عربی آغاز شود.

این مقام افزوده است که بنابر وضعیت پرواز ها و جنگ جاری در منطقه این سلسلۀ از بازی ها لغو شد.

سه بازی بیست اووره بین تیم های کریکت افغانستان و سریلانکا برای ۱۳، ۱۵ و ۱۷ مارچ و سه بازی یک‌روزه برای ۲۰ ،۲۲ و ۲۵ مارچ برنامه‌ریزی شده بود.

به دنبال حملات نظامی امریکا و اسرائیل به ایران، تهران به برخی از کشور ها در منطقه از جمله امارات متحدۀ عربی حملات راکتی انجام داد.

احتمال بارش برف و باران روز سه‌شنبه در ۲۳ ولایت افغانستان

ادارۀ هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارش برف و باران در ۲۳ ولایت افغانستان هشدار داده است.

این اداره گفته است که هرات، بادغیس، غور، فاریاب، سرپل، بلخ، بغلان، سمنگان، تخار، بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل، لوگر، میدان وردک، غزنی، بامیان و دایکندی امروز سه‌شنبه (۱۸حوت) شاهد برفباری و باران شدید خواهند بود.

مقدار باران در نقاط مختلف بین ۱۰ تا ۳۰ میلی‌متر و میزان بارش برف بین ۱۰ تا ۳۰ سانتی‌متر پیشبینی شده است.

یونیسف: در سال ۲۰۲۶ به ۱.۳ کودک مبتلا به سوء تغذیۀ حاد در افغانستان رسیدگی می‌کند

صندوق حمایت از کودکان ملل متحد ،یونیسف، می گوید که در سال جاری میلادی در نظر دارد که یک میلیون و سه صد هزار کودک دچار سوء تغذیۀ حاد را در افغانستان تحت پوشش قرار بدهد.

این نهاد در پستی در شبکۀ ایکس روز دوشنبه (۱۸ حوت، ۹ مارچ ) گفت که با شرکایش در سال ۲۰۲۵ میلادی ۶۱۰ هزار کودک مبتلا به سوء تغذیۀ حاد را در افغانستان درمان کرد.

یونیسف هشدار داده که سوءتغذیه جان کودکان را در افغانستان در معرض خطر قرار می‌دهد.

بر اساس ارقام برنامۀ جهانی غذا ، دبلیو ایف پی ، در افغانستان ۳.۷ میلیون کودک و ۱.۲ میلیون زن از سوءتغذیه حاد رنج می‌برند.

قیمت نفت در بازارهای جهانی بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته است

این نخستین بار از سال ۲۰۲۲ به این‌سو است که قیمت یک بشکه نفت به ۱۱۷ دالر می‌رسد.

بر اساس گزارش خبرگزاری های بین المللی، کشورهای تولیدکننده نفت عرضه نفت به بازارهای جهانی را کاهش داده‌اند.

عراق، کویت و قطر پیش از این چنین اقدامی را روی دست گرفته اند.

گزارش‌ها می رسانند که امارات متحده عربی و عربستان سعودی نیز در نظر دارند اقدام مشابهی انجام دهند.

گسترش جنگ امریکا و اسرائیل با ایران بازار نفت را تحت تأثیر قرار داده است.

تشدید بحران در اطراف تنگه هرمز بازارها را به شدت آشفته کرده است؛ از این مسیر معمولاً حدود یک‌پنجم نفت صادراتی جهان عبور می‌کند.

روزنامه فایننشیال تایمز روز دوشنبه گزارش داد که هفت کشور صنعتی عضو «گروه ۷» شامل امریکا، احتمال آزادسازی بخشی از ذخایر نفتی را برای مقابله با افزایش قیمت‌ها بررسی می‌کنند.

امسو: ۷۰ درصد از خبرنگاران زن مجبور به خودسانسوری شده اند

بر اساس یک نظرسنجی سال ۲۰۲۵ از سوی سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان امسو، شماری از خبرنگاران زن در افغانستان با وجود محدودیت‌ها و تهدیدها همچنان به گونه پنهانی به کار رسانه‌ای ادامه می‌دهند.

این سازمان اعلام کرده است که ۳۲.۷ درصد از خبرنگاران زن به صورت مخفیانه به کار گزارش دهی ادامه می‌دهند، در حالی که تنها ۶.۹ درصد می‌توانند به طور علنی کار کنند.

در این نظرسنجی آمده است که بسیاری از خبرنگاران زن برای ادامه کار خود از نام‌های مستعار استفاده می‌کنند و از طریق کانال‌های ارتباطی رمزگذاری‌شده با رسانه‌ها در تماس هستند.

خبرنگاران زن در افغانستان نیز پیش از این در صحبت با رادیوازادی گفته بودند که با وجود محدودیت های فراوان هنوز به کارشان ادامه می دهند،اما تعدادی دیگر آنان مدعی شده بودند که محدودیت های طالبان سبب شده تا آنان وظایف شان را از دست بدهند.

ممنوعیت برنامه‌های مشترک بین مجریان زن و مرد و یا دعوت از مهمانان مرد در برنامه نطاقان زن و پوشاندن چهره خبرنگاران زن با ماسک از دیگر محدودیت‌ های طالبان بر زنان در رسانه ها است.

یافته‌های امسو نیز نشان می دهد که نزدیک به ۷۰ درصد از خبرنگاران زن برای حفظ امنیت خود مجبور به خودسانسوری شده اند، زیرا تهدیدها، نظارت و انزوا به بخشی از واقعیت روزمره زندگی آنان تبدیل شده است.

طالبان: یک طیاره بی سرنشین پاکستان را سرنگون کرده ایم

تنش‌ها میان حکومت طالبان در افغانستان و حکومت پاکستان در روزهای اخیر تا حدی کاهش یافته است، اما هنوز هم در برخی مناطق در امتداد خط مرزی درگیری‌های پراکنده گزارش می‌شود.

منابع محلی می‌گویند که در بخش‌هایی از امتداد خط دیورند تبادل آتش رخ داده است.

در همین حال، وزارت دفاع طالبان اعلام کرده است که نیروهای آنها یک طیاره بی‌سرنشین پاکستانی را در ولایت ننگرهار شناسایی و سرنگون کرده‌اند.

در خبرنامه‌ای که از سوی این وزارت منتشر شده آمده است که نیروهای طالبان روز یک‌شنبه یک طیاره بی‌سرنشین پاکستان را در نزدیکی خط دیورند در ولسوالی لعل‌پور سرنگون کردند.

مقام‌های پاکستانی تاکنون این ادعا را تأیید نکرده‌اند.

از سوی دیگر، عطاالله ترار، وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان، گفته است که از زمان آغاز درگیری‌ها با طالبان دست‌کم ۵۸۳ عضو این گروه کشته شده‌اند، ۷۹۵ جنگجوی طالبان زخمی و ۲۴۲ پوسته مربوط به این گروه در جریان درگیری‌ها تخریب شده است.

درگیری‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان وارد دوازدهمین روز خود شده است و هر دو طرف همواره ادعای وارد کردن تلفات سنگین به یکدیگر را می‌کنند.

این درحالیست که امیرخان متقی وزیر خارجۀ طالبان بار دیگر بر حل مشکلات‌ شان با پاکستان از طریق گفت‌وگو تأکید کرده است.

مقام‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نیز از هر دو طرف خواسته‌اند که از تشدید بیشتر تنش‌ها خودداری کرده و اختلافات خود را از راه گفت‌وگو حل کنند.

تعیین مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید ایران واکنش‌هایی را در پی داشته است

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، گفته است: «خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد.»

او این سخن را شام روز یکشنبه، پس از تعیین مجتبی خامنه‌ای، در گفت‌وگو با یک رسانه اسرائیلی مطرح کرده است.

ترمپ پیش از این هشدار داده بود که اگر ایران در تعیین رهبر جدید نخست تأیید او را به دست نیاورد، رهبر جدید «مدت زیادی دوام نخواهد آورد.»

از سوی دیگر، چین با هرگونه مداخله امریکا و اسرائیل در امور ایران مخالفت کرده است.

گایو جیاکون، سخنگوی وزارت خارجه چین، امروز دوشنبه ۱۸ حوت گفت که «پکن با هر نوع مداخله کشورهای دیگر در امور داخلی ایران، به هر بهانه‌ای که باشد، مخالف است و باید به امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی ایران احترام گذاشته شود.»

در ویدیوهایی که از ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است دیده می‌شود که پس از اعلام تعیین رهبر جدید، حامیان حکومت شعار «الله اکبر» سر می‌دهند؛ در حالی که در برخی مناطق تهران مردم شعار «مرگ بر مجتبی» سر داده اند.

مجلس خبرگان ایران روز یکشنبه مجتبی خامنه‌ای را به عنوان رهبر جدید ایران انتخاب کرد.

