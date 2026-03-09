لینک‌های قابل دسترسی

افغانستان

یونیسف: در سال ۲۰۲۶ به ۳.۱ کودک مبتلا به سوء تغذیۀ حاد در افغانستان رسیدگی می‌کند

صندوق حمایت از کودکان ملل متحد ،یونیسف، می گوید که در سال جاری میلادی در نظر دارد که یک میلیون و سه صد هزار کودک دچار سوء تغذیۀ حاد را در افغانستان تحت پوشش قرار بدهد.

این نهاد در پستی در شبکۀ ایکس روز دوشنبه (۱۸ حوت، ۹ مارچ ) گفت که با شرکایش در سال ۲۰۲۵ میلادی ۶۱۰ هزار کودک مبتلا به سوء تغذیۀ حاد را در افغانستان درمان کرد.

یونیسف هشدار داده که سوءتغذیه جان کودکان را در افغانستان در معرض خطر قرار می‌دهد.

بر اساس ارقام برنامۀ جهانی غذا ، دبلیو ایف پی ، در افغانستان ۳.۷ میلیون کودک و ۱.۲ میلیون زن از سوءتغذیه حاد رنج می‌برند.

سریلانکا سلسلۀ از رقابت های کریکت را با افغانستان به تعویق انداخت

یک مقام کریکت بورد سریلانکا به فرانس پرس روز دوشنبه (۱۸ حوت ، ۹ مارچ) گفت که قرار بود سلسلۀ شش بازی با افغانستان در هفتۀ جاری در امارات متحدۀ عربی آغاز شود.

این مقام افزوده است که بنابر وضعیت پرواز ها و جنگ جاری در منطقه این سلسلۀ از بازی ها لغو شد.

سه بازی بیست اووره بین تیم های کریکت افغانستان و سریلانکا برای ۱۳، ۱۵ و ۱۷ مارچ و سه بازی یک‌روزه برای ۲۰،۲۲ و ۲۵ مارچ برنامه‌ریزی شده بود.

به دنبال حملات نظامی امریکا و اسرائیل به ایران، تهران به برخی از کشور ها در منطقه از جمله امارات متحدۀ عربی حملات راکتی انجام داد.

احتمال بارش برف و باران روز سه‌شنبه در ۲۳ ولایت افغانستان

ادارۀ هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارش برف و باران در ۲۳ ولایت افغانستان هشدار داده است.

این اداره گفته است که هرات، بادغیس، غور، فاریاب، سرپل، بلخ، بغلان، سمنگان، تخار، بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل، لوگر، میدان وردک، غزنی، بامیان و دایکندی امروز سه‌شنبه (۱۸حوت) شاهد برفباری و باران شدید خواهند بود.

مقدار باران در نقاط مختلف بین ۱۰ تا ۳۰ میلی‌متر و میزان بارش برف بین ۱۰ تا ۳۰ سانتی‌متر پیشبینی شده است.

امسو: ۷۰ درصد از خبرنگاران زن مجبور به خودسانسوری شده اند

بر اساس یک نظرسنجی سال ۲۰۲۵ از سوی سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان امسو، شماری از خبرنگاران زن در افغانستان با وجود محدودیت‌ها و تهدیدها همچنان به گونه پنهانی به کار رسانه‌ای ادامه می‌دهند.

این سازمان اعلام کرده است که ۳۲.۷ درصد از خبرنگاران زن به صورت مخفیانه به کار گزارش دهی ادامه می‌دهند، در حالی که تنها ۶.۹ درصد می‌توانند به طور علنی کار کنند.

در این نظرسنجی آمده است که بسیاری از خبرنگاران زن برای ادامه کار خود از نام‌های مستعار استفاده می‌کنند و از طریق کانال‌های ارتباطی رمزگذاری‌شده با رسانه‌ها در تماس هستند.

خبرنگاران زن در افغانستان نیز پیش از این در صحبت با رادیوازادی گفته بودند که با وجود محدودیت های فراوان هنوز به کارشان ادامه می دهند،اما تعدادی دیگر آنان مدعی شده بودند که محدودیت های طالبان سبب شده تا آنان وظایف شان را از دست بدهند.

ممنوعیت برنامه‌های مشترک بین مجریان زن و مرد و یا دعوت از مهمانان مرد در برنامه نطاقان زن و پوشاندن چهره خبرنگاران زن با ماسک از دیگر محدودیت‌ های طالبان بر زنان در رسانه ها است.

یافته‌های امسو نیز نشان می دهد که نزدیک به ۷۰ درصد از خبرنگاران زن برای حفظ امنیت خود مجبور به خودسانسوری شده اند، زیرا تهدیدها، نظارت و انزوا به بخشی از واقعیت روزمره زندگی آنان تبدیل شده است.

طالبان: یک طیاره بی سرنشین پاکستان را سرنگون کرده ایم

نیروهای طالبان در روزهای درگیری آنان با پاکستان
نیروهای طالبان در روزهای درگیری آنان با پاکستان

تنش‌ها میان حکومت طالبان در افغانستان و حکومت پاکستان در روزهای اخیر تا حدی کاهش یافته است، اما هنوز هم در برخی مناطق در امتداد خط مرزی درگیری‌های پراکنده گزارش می‌شود.

منابع محلی می‌گویند که در بخش‌هایی از امتداد خط دیورند تبادل آتش رخ داده است.

در همین حال، وزارت دفاع طالبان اعلام کرده است که نیروهای آنها یک طیاره بی‌سرنشین پاکستانی را در ولایت ننگرهار شناسایی و سرنگون کرده‌اند.

در خبرنامه‌ای که از سوی این وزارت منتشر شده آمده است که نیروهای طالبان روز یک‌شنبه یک طیاره بی‌سرنشین پاکستان را در نزدیکی خط دیورند در ولسوالی لعل‌پور سرنگون کردند.

مقام‌های پاکستانی تاکنون این ادعا را تأیید نکرده‌اند.

از سوی دیگر، عطاالله ترار، وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان، گفته است که از زمان آغاز درگیری‌ها با طالبان دست‌کم ۵۸۳ عضو این گروه کشته شده‌اند، ۷۹۵ جنگجوی طالبان زخمی و ۲۴۲ پوسته مربوط به این گروه در جریان درگیری‌ها تخریب شده است.

درگیری‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان وارد دوازدهمین روز خود شده است و هر دو طرف همواره ادعای وارد کردن تلفات سنگین به یکدیگر را می‌کنند.

این درحالیست که امیرخان متقی وزیر خارجۀ طالبان بار دیگر بر حل مشکلات‌ شان با پاکستان از طریق گفت‌وگو تأکید کرده است.

مقام‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نیز از هر دو طرف خواسته‌اند که از تشدید بیشتر تنش‌ها خودداری کرده و اختلافات خود را از راه گفت‌وگو حل کنند.

وزیر خارجۀ حکومت طالبان بار دیگر بر حل مشکلات‌شان با پاکستان از طریق گفت‌وگو تأکید کرده است

امیرخان متقی، وزیر خارجۀ حکومت طالبان
امیرخان متقی، وزیر خارجۀ حکومت طالبان

وزارت خارجۀ حکومت طالبان روز یک‌شنبه، ۱۷ حوت گفته که امیرخان متقی این موضوع را در دیدار با یو شیایونگ، نمایندۀ ویژۀ چین مطرح کرده است.

متقی افزوده که آنان به حل مسالمت‌آمیز مشکلات اولویت می‌دهند و تلاش می‌کنند که سطح درگیری‌ها را تشدید نکنند، اما حق "دفاع از مردم و وطن" را برای خود محفوظ نگه می‌دارند.

به نقل از اعلامیۀ وزارت خارجۀ طالبان، نمایندۀ چین هم گفته که چین با پاکستان هم در تماس است و خواستار کاهش تنش‌ها و حل مشکلات از طریق گفت‌وگوها هستند.

درگیری‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان پس از آن تشدید شد که پاکستان شب دوم حوت در برخی مناطق پکتیکا و ننگرهار حملات هوایی انجام داد.

در مقابل هم حکومت طالبان حملاتی را در امتداد خط دیورند بر پاسگاه‌های مرزی حکومت پاکستان آغاز کرد که پس از آن این درگیری‌ها وارد صفحۀ تازه‌ای شد و به گونۀ پراگنده دوام یافت.

طالبان در روز جهانی زن ۳ زن را در غور شلاق زدند

زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان (تصویر آرشیف)
زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان (تصویر آرشیف)

ستره محکمۀ حکومت طالبان اعلام کرده که روز یک‌شنبه، ۱۷ حوت ۶ نفر از جمله ۳ زن در ولایت غور به اتهام "فساد اخلاقی" هر کدام ۳۹ شلاق زده شدند.

این محکمه در یک اعلامیۀ دیگر گفته که بر اساس فیصلۀ محکمۀ جلوگیری از مواد مخدر و مسکرات حکومت طالبان در کابل ۱۸ تن جزای تعزیری دریافت کردند.

بر اساس اعلامیه، این افراد ۱۰ تا ۳۹ شلاق زده شدند و همچنان به ۷ ماه تا ۳ سال زندان محکوم شده اند.

مجازات بدنی متهمان در افغانستان از سوی حکومت طالبان همواره با انتقادات سازمان‌های حقوق بشری به ویژه ملل متحد همراه بوده است.

اخیراً کارشناسان ملل متحد هشدار داد‌ه‌اند که افزایش مجازات‌های بدنی در محضر عام بر اساس فیصلۀ طالبان، نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر در افغانستان است.

اما مقام‌های طالبان مجازات بدنی متهمان را تطبیق شریعت اسلامی عنوان می‌کنند و بر ادامۀ آن تأکید دارند.

حامد کرزی در روز جهانی زن از طالبان خواست که مکتب ها و پوهنتون ها را به روی دختران بگشایند

حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان
حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان

حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان باردیگر خواستار بازگشایی مکاتب و پوهنتون ها به روی دختران در این کشور شده است.

آقای کرزی در پیامی به مناسبت روز جهانی زن در شبکۀ ایکس امروز یکشنبه (۱۷ حوت ، ۸ مارچ) همچنان خواسته است که زمینۀ بازگشت زنان به کار و حضور فعال آنان در جامعه فراهم شود.

او در پیامش از زحمات و مبارزات «تاریخی» زنان افغان برای ترقی و شکوفایی کشور قدردانی می کند.

طالبان پس از حاکم شدن دوباره بر افغانستان در تابستان ۱۴۰۰ خورشیدی ، دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند. این گروه سپس پوهنتون ها را نیز به روی دختران و زنان مسدود کرد.

طالبان همچنان زنان را از کار در بسیاری از ادارات دولتی ، دفاتر ملل متحد و موسسات داخلی و خارجی غیردولتی در افغانستان منع کرده اند.

یوناما: زنان در افغانستان تقریباً چهار برابر کم‌تر نسبت به مردان به مکانیسم‌های رسمی عدلی دسترسی دارند

آرشیف
آرشیف

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) می گوید، یافته های این سازمان نشان می دهد که زنان در این کشور تقریباً چهار برابر کم‌تر نسبت به مردان به مکانیسم‌های رسمی عدلی دسترسی دارند.

یوناما در اعلامیه ای امروز یکشنبه به مناسبت ۸ مارچ روز جهانی زن گفت که این یافته‌ها شکاف گسترده در خصوص دسترسی به عدالت را برجسته می‌کند که شمار زیادی زنان را از دسترسی به مجراهای مصون برای احقاق حقوق‌شان، حفاظت و رویارویی با موارد سوءاستفاده محروم می‌سازد.

بر اساس اعلامیه ،جورجیت گانیون، سرپرست یوناما گفته است: «زمانی‌که بخش بزرگ جامعه با ممانعت‌ها برای حل دعاوی خویش و دریافت مصونیت مواجه‌اند، اعتماد به نهادها تضعیف گردیده و افراد بیشتر در معرض آسیب‌پذیری قرار می‌گیرند.»

در اعلامیه به نقل از سوزان فرگوسن، مسئول دفتر بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان آمده است که دسترسی به عدالت حق اساسی و بنیادی برای تأمین مصونیت و کرامت زنان است.

طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از چهارسال گذشته محدودیت‌های گسترده‌ را بر تحصیل ، کار و آزادی‌های اساسی زنان در این کشور وضع کرده اند.

با وصف درخواست های مکرر برای برداشتن این محدودیت ها ، طالبان پالیسی های خود را در مورد زنان تغییر نداده و مدعی اند که حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است.

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در پیامی به مناسبت روز جهانی زن گفته است که طالبان یک سیستم تبعیض بر اساس جنسیت را ایجاد کرده‌اند ، سیستمی که به گفتۀ او در جهان امروز بی‌جوره است و بر حذف، جداسازی و سلطه بر زنان استوار است.

وزیر دفاع طالبان: اگر کابل هدف قرار گیرد، اسلام‌آباد نیز هدف قرار خواهد گرفت

محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع حکومت طالبان
محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع حکومت طالبان

در ادامهٔ درگیری‌های نیروهای طالبان با نیروهای پاکستانی، محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع حکومت طالبان در گفت‌وگو با تلویزیون طلوع به پاکستان هشدار داده است.

او در بخشی از سخنانش می گوید:

"اگر کابل ناامن شود، اسلام‌آباد نیز ناامن خواهد بود. اگر کابل هدف قرار گیرد، اسلام‌آباد نیز هدف قرار خواهد گرفت.آنان نباید فکر کنند که در کابل مردم را شهید می‌کنند، مردم را می‌ترسانند و امنیت کابل را خراب می‌کنند، اما خودشان در اسلام‌آباد آرام می‌نشینند."

پاکستان تاکنون دربارهٔ این اظهارات ملا یعقوب واکنشی نشان نداده است، اما پیش‌تر هشدار داده بود که در هر نقطهٔ افغانستان، هر زمان که بخواهد، به گفتهٔ آنها گروه‌های مسلحی را هدف قرار می‌دهد که حملاتی را در پاکستان انجام می‌دهند.

این در حالیست که درگیری‌ها میان افغانستان و پاکستان وارد یازدهمین روز آن شده و هر دو طرف ادعای وارد کردن تلفات سنگین به یکدیگر را می‌کنند.

پاکستان در این مدت در پایتخت افغانستان کابل، و چند شهر دیگر نیز حملات هوایی انجام داده است که بر اساس گزارش‌ها در آن‌ها به غیرنظامیان تلفات وارد شده است.

