یک مقام کریکت بورد سریلانکا به فرانس پرس روز دوشنبه (۱۸ حوت ، ۹ مارچ) گفت که قرار بود سلسلۀ شش بازی با افغانستان در هفتۀ جاری در امارات متحدۀ عربی آغاز شود.

این مقام افزوده است که بنابر وضعیت پرواز ها و جنگ جاری در منطقه این سلسلۀ از بازی ها لغو شد.

سه بازی بیست اووره بین تیم های کریکت افغانستان و سریلانکا برای ۱۳، ۱۵ و ۱۷ مارچ و سه بازی یک‌روزه برای ۲۰ ،۲۲ و ۲۵ مارچ برنامه‌ریزی شده بود.

به دنبال حملات نظامی امریکا و اسرائیل به ایران، تهران به برخی از کشور ها در منطقه از جمله امارات متحدۀ عربی حملات راکتی انجام داد.