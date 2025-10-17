لینک‌های قابل دسترسی

زلزلۀ مناطق مرزی بین افغانستان و تاجیکستان را تکان داد

یکی از مناطق مرزی بین افغانستان و تاجیکستان - تصویر از آرشیف
یکی از مناطق مرزی بین افغانستان و تاجیکستان - تصویر از آرشیف

زلزلۀ به قدرت ۵.۶ درجۀ ریشتر امروز مناطق مرزی بین افغانستان و تاجیکستان را تکان داد

مرکز تحقیقاتی زمین شناسی جرمنی گزارش داده است که این زلزله در عمق ۱۰ کلومتری زمین رخ داده است.

تا هنوز گزارشی در بارۀ تلفات و خسارات احتمالی این زلزله در دست نیست.

صبح امروز یک زلزلۀ دیگر به قدرت ۴.۶ درجه ریشتر در ۳۷ کیلومتری شرق شهر جلال‌آباد، ولایت ننگرهار را نیز تکان داد.

تاکنون گزارشی از تلفات یا خسارات از این زلزله نیز منتشر نشده است.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

مرضیه جعفری از ایران، بهترین سرمربی فوتبال زنان قاره آسیا انتخاب شد

عکس آرشیف: تیم فوتبال زنان ایران در برابر استرالیا
عکس آرشیف: تیم فوتبال زنان ایران در برابر استرالیا

مرضیه جعفری، سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران، از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان بهترین سرمربی فوتبال زنان قاره در سال ۲۰۲۵ انتخاب شد.

این انتخاب روز پنج‌شنبه، ۲۴ میزان، در مراسم معرفی برترین‌های فوتبال آسیا در شهر ریاض عربستان سعودی انجام شد.

در این مراسم علیرضا فغانی، داور مرد ایرانی، نیز به عنوان بهترین داور سال فوتبال آسیا انتخاب شد.

بهترین سرمربی زن آسیا در حالی از ایران در مراسمی در عربستان سعودی انتخاب می شود که زنان در افغانستان در کنار سایر محدودیت ها از ورزش نیز محروم هستند.

ادامه خبر ...

نمایندگان طالبان و پاکستان امروز در دوحه دیدار می‌کنند

طالبان و مقامات پاکستانی در کابل، آرشیف
طالبان و مقامات پاکستانی در کابل، آرشیف

شماری از رسانه‌های افغانستان و پاکستان گزارش داده‌اند که امروز جمعه (۲۵ میزان) نمایندگان حکومت طالبان و پاکستان در دوحه با هم دیدار و گفتگو خواهند کرد.

منابع حکومت طالبان شب گذشته به بی‌بی‌سی و طلوع‌نیوز گفته‌اند که ملا محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان، ریاست هیأت افغان را در این نشست بر عهده دارد.

رسانه‌های پاکستانی نیز به نقل از منابع خود گزارش‌های مشابهی منتشر کرده‌اند.

گزارش‌ها می‌افزایند که محور اصلی گفتگوها کاهش تنش‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان و بررسی راه‌های ادامه آتش‌بس فعلی خواهد بود.

تاکنون منابع رسمی حکومت طالبان و پاکستان در مورد این نشست در قطر اظهار نظری نکرده‌اند، اما شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، گفته است که کشورش از قطر خواسته تا در این زمینه میانجی‌گری کند.

نیروهای سرحدی طالبان و پاکستان در اوایل همین هفته در امتداد مرز درگیر یک نبرد خونین شدند که سرانجام با میانجی‌گری عربستان سعودی و قطر پایان یافت.

در تازه‌ترین تنش‌ها، روز چهارشنبه پاکستان دو حمله هوایی بر کابل انجام داد و همچنین در منطقه اسپین‌بولدک، نیروهای مرزی دو طرف بار دیگر با هم درگیر شدند.

ادامه خبر ...

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اعدام علنی یک فرد در ولایت بادغیس را محکوم کرد

شماری از مردم تماشای اعدام در محضر عام
شماری از مردم تماشای اعدام در محضر عام

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد این دفتر ناوقت پنجشنبه در صفحه ایکس خود به نقل از ولکر تورک، کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل نوشت که اعدام‌های علنی نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.

آقای تورک از حاکمان افغانستان خواسته است تا برای لغو مجازات اعدام، گام‌های عملی بردارند.

مقام‌های محلی طالبان روز پنجشنبه گفتند که فرد اعدام‌شده «قاتل» بود و پس از صدور حکم محکمه و عدم بخشش از سوی خانواده مقتول، «قصاص» شد.

ستره محکمه طالبان اعلام کرده است که فرد اعدام‌شده باشنده ولسوالی جوند بود و دو نفر را با شلیک گلوله به قتل رسانده بود.

نهادهای مختلف حقوق بشری این‌گونه مجازات‌های علنی از سوی محاکم طالبان را محکوم می‌کنند، اما طالبان این مجازات‌ها را تطبیق شریعت اسلامی می‌دانند.

ادامه خبر ...

زمین‌لرزه‌ ۴.۶ ریشتری شرق جلال‌آباد را لرزاند؛ گزارشی از تلفات تا کنون منتشر نشده است

افغانستان، آرشیف
افغانستان، آرشیف

صبح امروز جمعه ۲۵ میزان زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴ اعشاریه ۶ درجه ریشتر در ۳۷ کیلومتری شرق شهر جلال‌آباد، ولایت ننگرهار را تکان داد

اداره زلزله شناسی موسوم به ولکینو دیسکوری در ویب سایت خود نوشته که این زمین‌لرزه حوالی ساعت ۴:۲۳ صبح به وقت محلی رخ داد و طبق گزارش‌ها، شماری از ساکنان مناطق نزدیک کانون زلزله آن را احساس کردند.

تاکنون گزارشی از تلفات یا خسارات منتشر نشده است.

این درحالیست که شرق افغانستان در ۳۱ اگست صحنه زلزله ویرانگر بود. بیشترین زیان به مردم در ولایت کنر رسیده است.

براساس آمار رسمی حکومت طالبان، در این زلزله بیش از ۲۲۰۰ نفر کشته و نزدیک به ۴۰۰۰ هزار تن زخمی شدند.

ادامه خبر ...

منابع امنیتی طالبان تأیید کردند؛ حمله‌های روز چهارشنبه در کابل توسط طیارهای بی پیلوت پاکستان انجام شده

قسمتی از خانه های سوخته مردم در اثر حمله و آتش سوزی در کابل
قسمتی از خانه های سوخته مردم در اثر حمله و آتش سوزی در کابل

منابع امنیتی حکومت طالبان تأیید کرده‌اند که پاکستان دو روز پیش با استفاده از طیاره بی‌پیلوت، دو حمله بر کابل انجام داده است.

خالد زدران سخنگوی پولیس کابل شب گذشته به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفته است که یکی از این حملات بر یک خانه مسکونی و دیگری بر یک مارکیت صورت گرفته است.

این حملات بعد از ظهر روز چهارشنبه ۲۳ میزان انجام شد و باعث آتش‌سوزی نیز گردید. در آن زمان حکومت طالبان اعلام کرد که یک تانکر تیل منفجر شده است.

شفاخانه‌های کابل گفته‌اند که پس از این حملات جسد پنج نفر و ده‌ها زخمی به آن‌ها منتقل شده است.

خبرگزاری فرانس‌پرس گزارش داده است که از آغاز تنش‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان تاکنون چهار حمله هوایی بر پایتخت افغانستان انجام شده است.

هرچند تا شام روز پنجشنبه ۲۵ میزان آتش‌بس میان دو کشور برقرار است، اما مقام‌های پاکستانی ادامه آن را مشروط به پایبندی طالبان افغان دانسته‌اند.

ادامه خبر ...

هشدار تازه نخست‌وزیر پاکستان به افغانستان و اعلام حمایت دولت هند

شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان - تصویر از آرشیف
شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان - تصویر از آرشیف

شهباز شریف صدر اعظم پاکستان هشدار داده است که اگر طالبان خواهان حل بحران هستند، باید طی ۴۸ ساعت خواسته‌های اسلام‌آباد را بپذیرند.

شهباز شریف امروز در سخنرانی خود در نشست کابینه گفت که برای برقراری آتش‌بس دائمی، اکنون "توپ در زمین افغانستان است".

او تأکید کرد که طالبان پاکستانی باید نابود شوند و نباید اجازه یابند از خاک افغانستان برای فعالیت‌های خود استفاده کنند.

اظهارات شریف در حالی مطرح می‌شود که افغانستان و پاکستان شب گذشته به توافق ۴۸ ساعته برای آتش‌بس دست یافتند.

در همین حال، یک روز پس از اعلام آتش‌بس در درگیری‌های خونین میان افغانستان و پاکستان، دهلی نو حمایت خود را از کابل اعلام کرد و پاکستان را به میزبانی از گروه‌های تروریستی متهم کرد.

رندهیر جیسوال، سخنگوی وزارت امور خارجه هند، امروز در واکنش به درگیری‌های اخیر میان دو کشور گفت که هند وضعیت جاری را از نزدیک دنبال می‌کند.

به گزارش شبکه خبری «نیوز ۱۸»، آقای جیسوال گفته است که "پاکستان میزبان گروه‌های تروریستی است و از فعالیت‌های تروریستی حمایت می‌کند".

او افزود که پاکستان "همواره تلاش کرده شکست‌های داخلی خود را به گردن همسایگان بیندازد".

تا کنون حکومت طالبان در مورد اظهارات مقامات پاکستانی و هندی واکنشی نشان نداده است.

ادامه خبر ...

مقام طالبان: شمار کشته شده‌های حملات پاکستان در اسپین بولدک به ۴۰ تن افزایش یافت

افغانستان - افراد طالبان در ولسوالی اسپین بولدک
افغانستان - افراد طالبان در ولسوالی اسپین بولدک

کریم الله زبیر، رئیس صحت عامۀ ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار گفته است که شمار کشته شده‌های حملات پاکستان در این ولسوالی به ۴۰ تن افزایش یافته است.

زبیر به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که در این حملات ۱۷۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

اسپین بولدک به روز چهارشنبه صحنه حملات پاکستان بود.

پیش از آمار تازۀ تلفات، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) امروز اعلام کرد که پس از ۱۰ اکتبر، در درگیری‌ها میان نیروهای پاکستان و طالبان افغان دست‌کم ۱۸ نفر کشته و بیش از ۳۶۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

یوناما در اعلامیه‌ای گفت که در ولسوالی اسپین بولدک دست‌کم ۱۷ غیرنظامی کشته و ۳۴۶ تن دیگر زخمی شده‌اند.

یوناما همچنین کشته شدن یک غیرنظامی و زخمی شدن ۱۵ تن دیگر را در مناطق مرزی ولایات پکتیا، پکتیکا، کنر و هلمند تأیید کرده است.

ادامه خبر ...

اسرائیل: گذرگاه رفح تنها برای رفت‌وآمد افراد باز است

لاری های حامل کمک‌های بشردوستانه در سمت مصری گذرگاه رفح در انتظار باز شدن دروازه رفع
لاری های حامل کمک‌های بشردوستانه در سمت مصری گذرگاه رفح در انتظار باز شدن دروازه رفع

اسرائیل اعلام کرده است که تاریخ بازگشایی دروازه رفح در مرز مصر و غزه بعدا اعلام خواهد شد و در حال حاضر این گذرگاه تنها برای رفت‌و‌آمد مردم باز می‌شود.

اداره نظامی اسرائیل که امور غیرنظامیان در مناطق فلسطینی را زیر نظر دارد، امروز در بیانیه‌ای گفت پس از آن‌که اسرائیل و مصر آمادگی‌های لازم را برای بازگشایی رفح تکمیل کنند، این گذرگاه فقط برای عبور و مرور افراد باز خواهد شد.

در این بیانیه تأکید شده که اجازه انتقال کمک‌های بشردوستانه از طریق رفح داده نخواهد شد، زیرا در هیچ مرحله‌ای توافقی در این زمینه صورت نگرفته است.

اسرائیل افزوده که کمک‌های بشردوستانه از مسیرهای دیگر به نوار غزه ارسال خواهد شد.

گذرگاه رفح مهم‌ترین مسیر استراتژیک ورود به غزه برای جامعه بین‌المللی محسوب می‌شود و نهادهای خیریه جهانی امیدوارند که از این مسیر بتوانند کمک‌های بشردوستانه را به ساکنان غزه که در نتیجه عملیات نظامی اسرائیل آسیب دیده‌اند، برسانند.

ادامه خبر ...

طالبان در ولایت بادغیس یک فرد را در محضر عام اعدام کرد

یک عضو طالب در میدان ورزشی؛ آرشیف
یک عضو طالب در میدان ورزشی؛ آرشیف

طالبان در ولایت بادغیس یک فرد را در محضر عام اعدام کرده است.

ستره محکمه طالبان امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد که این فرد به اتهام ارتکاب دو قتل به اعدام محکوم شده بود و در استدیوم مرکزی قلعه نو، در حضور هزاران نفر، یکی از بستگان مقتول او را سه بار با شلیک گلوله هدف قرار داد.

در بیانیه ستره محکمه آمده است که این فرد به دلیل قتل یک مرد و همسرش «قصاص» شده است.

از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ماه اگست ۲۰۲۱، این یازدهمین مورد اعدام در محضر عام در افغانستان است.

در ماه اپریل سال جاری میلادی، گروهی از کارشناسان سازمان ملل از طالبان خواستند که اعدام‌ها و تمامی مجازات‌های بدنی را در افغانستان متوقف کنند.

ادامه خبر ...

