زلزلۀ مناطق مرزی بین افغانستان و تاجیکستان را تکان داد

شماری از رسانه‌های افغانستان و پاکستان گزارش داده‌اند که امروز جمعه (۲۵ میزان) نمایندگان حکومت طالبان و پاکستان در دوحه با هم دیدار و گفتگو خواهند کرد.

منابع حکومت طالبان شب گذشته به بی‌بی‌سی و طلوع‌نیوز گفته‌اند که ملا محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان، ریاست هیأت افغان را در این نشست بر عهده دارد.

رسانه‌های پاکستانی نیز به نقل از منابع خود گزارش‌های مشابهی منتشر کرده‌اند.

گزارش‌ها می‌افزایند که محور اصلی گفتگوها کاهش تنش‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان و بررسی راه‌های ادامه آتش‌بس فعلی خواهد بود.

تاکنون منابع رسمی حکومت طالبان و پاکستان در مورد این نشست در قطر اظهار نظری نکرده‌اند، اما شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، گفته است که کشورش از قطر خواسته تا در این زمینه میانجی‌گری کند.

نیروهای سرحدی طالبان و پاکستان در اوایل همین هفته در امتداد مرز درگیر یک نبرد خونین شدند که سرانجام با میانجی‌گری عربستان سعودی و قطر پایان یافت.

در تازه‌ترین تنش‌ها، روز چهارشنبه پاکستان دو حمله هوایی بر کابل انجام داد و همچنین در منطقه اسپین‌بولدک، نیروهای مرزی دو طرف بار دیگر با هم درگیر شدند.