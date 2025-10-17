لینک‌های قابل دسترسی

جمعه ۲۵ ميزان ۱۴۰۴ کابل ۰۷:۱۲

افغانستان

زمین‌لرزه‌ ۴.۶ ریشتری شرق جلال‌آباد را لرزاند؛ گزارشی از تلفات تا کنون منتشر نشده است

افغانستان، آرشیف
افغانستان، آرشیف

صبح امروز پنجشنبه ۲۵ میزان زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴ اعشاریه ۶ درجه ریشتر در ۳۷ کیلومتری شرق شهر جلال‌آباد، ولایت ننگرهار را تکان داد

اداره زلزله شناسی موسوم به ولکینو دیسکوری در ویب سایت خود نوشته که این زمین‌لرزه حوالی ساعت ۴:۲۳ صبح به وقت محلی رخ داد و طبق گزارش‌ها، شماری از ساکنان مناطق نزدیک کانون زلزله آن را احساس کردند.

تاکنون گزارشی از تلفات یا خسارات منتشر نشده است.

این درحالیست که شرق افغانستان در ۳۱ اگست صحنه زلزله ویرانگر بود. بیشترین زیان به مردم در ولایت کنر رسیده است.

براساس آمار رسمی حکومت طالبان، در این زلزله بیش از ۲۲۰۰ نفر کشته و نزدیک به ۴۰۰۰ هزار تن زخمی شدند.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اعدام علنی یک فرد در ولایت بادغیس را محکوم کرد

شماری از مردم تماشای اعدام در محضر عام
شماری از مردم تماشای اعدام در محضر عام

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد این دفتر ناوقت پنجشنبه در صفحه ایکس خود به نقل از ولکر تورک، کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل نوشت که اعدام‌های علنی نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.

آقای تورک از حاکمان افغانستان خواسته است تا برای لغو مجازات اعدام، گام‌های عملی بردارند.

مقام‌های محلی طالبان روز پنجشنبه گفتند که فرد اعدام‌شده «قاتل» بود و پس از صدور حکم محکمه و عدم بخشش از سوی خانواده مقتول، «قصاص» شد.

ستره محکمه طالبان اعلام کرده است که فرد اعدام‌شده باشنده ولسوالی جوند بود و دو نفر را با شلیک گلوله به قتل رسانده بود.

نهادهای مختلف حقوق بشری این‌گونه مجازات‌های علنی از سوی محاکم طالبان را محکوم می‌کنند، اما طالبان این مجازات‌ها را تطبیق شریعت اسلامی می‌دانند.

منابع امنیتی طالبان تأیید کردند؛ حمله‌های روز چهارشنبه در کابل توسط طیارهای بی پیلوت پاکستان انجام شده

قسمتی از خانه های سوخته مردم در اثر حمله و آتش سوزی در کابل
قسمتی از خانه های سوخته مردم در اثر حمله و آتش سوزی در کابل

منابع امنیتی حکومت طالبان تأیید کرده‌اند که پاکستان دو روز پیش با استفاده از طیاره بی‌پیلوت، دو حمله بر کابل انجام داده است.

خالد زدران سخنگوی پولیس کابل شب گذشته به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفته است که یکی از این حملات بر یک خانه مسکونی و دیگری بر یک مارکیت صورت گرفته است.

این حملات بعد از ظهر روز چهارشنبه ۲۳ میزان انجام شد و باعث آتش‌سوزی نیز گردید. در آن زمان حکومت طالبان اعلام کرد که یک تانکر تیل منفجر شده است.

شفاخانه‌های کابل گفته‌اند که پس از این حملات جسد پنج نفر و ده‌ها زخمی به آن‌ها منتقل شده است.

خبرگزاری فرانس‌پرس گزارش داده است که از آغاز تنش‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان تاکنون چهار حمله هوایی بر پایتخت افغانستان انجام شده است.

هرچند تا شام روز پنجشنبه ۲۵ میزان آتش‌بس میان دو کشور برقرار است، اما مقام‌های پاکستانی ادامه آن را مشروط به پایبندی طالبان افغان دانسته‌اند.

هشدار تازه نخست‌وزیر پاکستان به افغانستان و اعلام حمایت دولت هند

شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان - تصویر از آرشیف
شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان - تصویر از آرشیف

شهباز شریف صدر اعظم پاکستان هشدار داده است که اگر طالبان خواهان حل بحران هستند، باید طی ۴۸ ساعت خواسته‌های اسلام‌آباد را بپذیرند.

شهباز شریف امروز در سخنرانی خود در نشست کابینه گفت که برای برقراری آتش‌بس دائمی، اکنون "توپ در زمین افغانستان است".

او تأکید کرد که طالبان پاکستانی باید نابود شوند و نباید اجازه یابند از خاک افغانستان برای فعالیت‌های خود استفاده کنند.

اظهارات شریف در حالی مطرح می‌شود که افغانستان و پاکستان شب گذشته به توافق ۴۸ ساعته برای آتش‌بس دست یافتند.

در همین حال، یک روز پس از اعلام آتش‌بس در درگیری‌های خونین میان افغانستان و پاکستان، دهلی نو حمایت خود را از کابل اعلام کرد و پاکستان را به میزبانی از گروه‌های تروریستی متهم کرد.

رندهیر جیسوال، سخنگوی وزارت امور خارجه هند، امروز در واکنش به درگیری‌های اخیر میان دو کشور گفت که هند وضعیت جاری را از نزدیک دنبال می‌کند.

به گزارش شبکه خبری «نیوز ۱۸»، آقای جیسوال گفته است که "پاکستان میزبان گروه‌های تروریستی است و از فعالیت‌های تروریستی حمایت می‌کند".

او افزود که پاکستان "همواره تلاش کرده شکست‌های داخلی خود را به گردن همسایگان بیندازد".

تا کنون حکومت طالبان در مورد اظهارات مقامات پاکستانی و هندی واکنشی نشان نداده است.

مقام طالبان: شمار کشته شده‌های حملات پاکستان در اسپین بولدک به ۴۰ تن افزایش یافت

افغانستان - افراد طالبان در ولسوالی اسپین بولدک
افغانستان - افراد طالبان در ولسوالی اسپین بولدک

کریم الله زبیر، رئیس صحت عامۀ ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار گفته است که شمار کشته شده‌های حملات پاکستان در این ولسوالی به ۴۰ تن افزایش یافته است.

زبیر به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که در این حملات ۱۷۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

اسپین بولدک به روز چهارشنبه صحنه حملات پاکستان بود.

پیش از آمار تازۀ تلفات، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) امروز اعلام کرد که پس از ۱۰ اکتبر، در درگیری‌ها میان نیروهای پاکستان و طالبان افغان دست‌کم ۱۸ نفر کشته و بیش از ۳۶۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

یوناما در اعلامیه‌ای گفت که در ولسوالی اسپین بولدک دست‌کم ۱۷ غیرنظامی کشته و ۳۴۶ تن دیگر زخمی شده‌اند.

یوناما همچنین کشته شدن یک غیرنظامی و زخمی شدن ۱۵ تن دیگر را در مناطق مرزی ولایات پکتیا، پکتیکا، کنر و هلمند تأیید کرده است.

طالبان در ولایت بادغیس یک فرد را در محضر عام اعدام کرد

یک عضو طالب در میدان ورزشی؛ آرشیف
یک عضو طالب در میدان ورزشی؛ آرشیف

طالبان در ولایت بادغیس یک فرد را در محضر عام اعدام کرده است.

ستره محکمه طالبان امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد که این فرد به اتهام ارتکاب دو قتل به اعدام محکوم شده بود و در استدیوم مرکزی قلعه نو، در حضور هزاران نفر، یکی از بستگان مقتول او را سه بار با شلیک گلوله هدف قرار داد.

در بیانیه ستره محکمه آمده است که این فرد به دلیل قتل یک مرد و همسرش «قصاص» شده است.

از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ماه اگست ۲۰۲۱، این یازدهمین مورد اعدام در محضر عام در افغانستان است.

در ماه اپریل سال جاری میلادی، گروهی از کارشناسان سازمان ملل از طالبان خواستند که اعدام‌ها و تمامی مجازات‌های بدنی را در افغانستان متوقف کنند.

یوناما: دست‌کم ۱۸ کشته و بیش از ۳۶۰ زخمی در درگیری‌های اخیر افغانستان و پاکستان ثبت شده

لوگوی یوناما
لوگوی یوناما

هیت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) اعلام کرد که از تاریخ ۱۰ اکتبر تاکنون، در درگیری‌های نظامی میان پاکستان و افغانستان دست‌کم ۱۸ نفر کشته و بیش از ۳۶۰ نفر زخمی شده‌اند.

یوناما در اعلامیه‌ای که امروز به رسانه‌ها فرستاده گفته است در این درگیری‌ها تلفات از غیر نظامیان شامل زنان و کودکان نیز گزارش شده است.

بر اساس این اعلامیه، در ولسوالی اسپین بولدک ولایت کندهار دست‌کم ۱۷ غیرنظامی کشته و ۳۴۶ تن دیگر زخمی شده‌اند که این، بالاترین آمار تلفات غیرنظامیان در جانب افغانستان است.

یوناما همچنین کشته شدن یک غیرنظامی و زخمی شدن ۱۵ تن دیگر را در مناطق مرزی ولایات پکتیا، پکتیکا، کنر و هلمند تأیید کرده است.

هیئت ماموریت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) از آتش‌بس میان افغانستان و پاکستان استقبال کرده و در عین حال خواستار تأمین امنیت غیرنظامیان شده است.

این نهاد از هر دو طرف خواسته است که برای حفاظت از غیرنظامیان و جلوگیری از تلفات بیشتر، به درگیری‌ها برای همیشه پایان دهند

پناهجوی افغان متهم به حمله با چاقو به کودکان در جرمنی امروز در محکمه حاضر می‌شود

حمله در شهر بایرن جرمن
حمله در شهر بایرن جرمن

قرار است امروز یک پناهجوی افغان که در جرمنی، به دلیل حمله با چاقو به چند کودک خردسال درمحکمه حاضر شود.

این حمله سبب افزایش واکنش‌ها و حساسیت‌ها در نسبت به پناهجویان در جرمنی شد.

حادثه در ۲۲ جنوری در یکی از شهرک‌های ایالت بایرن رخ داد؛ زمانی که متهم در یک پارک و در حضور دو معلم، با چاقو به پنج کودک یک کودکستان حمله کرد.

نیروهای پولیس او را در همان محل بازداشت کردند.

طبق قوانین جرمنی هویت کامل این مرد ۲۸ ساله فاش نشده و تنها او با نام انعام‌الله یاد شده است.

گزارش‌ها حاکی است که وی سابقه طولانی بیماری روانی دارد و ارزیابی داکتران نشان می‌دهد که به دلیل وضعیت روانی‌اش از نظر حقوقی نمی‌توان او را مسئول جنایی دانست.

وولکر تورک از آتش‌بس میان افغانستان و پاکستان استقبال کرد

وولکر تورک
وولکر تورک

وولکر تورک کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل از برقراری آتش‌بس در درگیری‌های خونین میان افغانستان و پاکستان استقبال کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، تا اکنون دو طرف به آتش‌بس اعلام شده شب گذشته پایبند مانده اند.

آقای تورک از طرف‌های درگیر خواسته است تا از آسیب رساندن به غیرنظامیان خودداری کنند و به تداوم آتش‌بس پایبند بمانند.

روز چهارشنبه همزمان با اعلام آتش‌بس صدای چندین انفجار در کابل شنیده شد اما مقامات حکومت طالبان مسئولیت آن را به پاکستان نسبت ندادند.

در همین حال، وزارت خارجه چین اعلام کرده است که پکن آماده است در بازسازی روابط میان کابل و اسلام‌آباد نقش مثبتی ایفا کند.

براساس گزارش‌ها درگیری میان دو کشور زمانی آغاز شد، طیاره‌های بی‌پیلوت پاکستانی به کابل و ولایت پکتیکا حمله کردند. پس از آن، نیروهای طالبان مواضع اردوی پاکستان را در امتداد خط دیورند هدف قرار دادند.

یونیسف: بیش از ۲۱۲ هزار کودک در شرق افغانستان در خطر بیماری‌های کشنده قرار دارند

آرشیف: شماری از بازماندگان زلزله اخیر در شرق افغانستان
آرشیف: شماری از بازماندگان زلزله اخیر در شرق افغانستان

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) روز پنج‌شنبه، ۱۶ اکتوبر، هشدار داد که پس از زلزلهٔ نیرومند در شرق افغانستان، بیش از ۲۱۲ هزار کودک در معرض خطر جدی ابتلا به بیماری‌های کشنده قرار دارند.

یونیسف گفته است که به دلیل آسیب گسترده به منابع آب، سیستم حفظ‌الصحه و تأسیسات صحی در این مناطق، جان هزاران کودک در خطر قرار گرفته است.

در گزارشی که به نقل از یونیسف در وب‌سایت «ریلیف‌وب» منتشر شده، آمده است که در زلزلهٔ شش‌اعشاریه‌یک درجهٔ ریشتری در شرق افغانستان، ۱۳۲ منبع آب تخریب شده و بسیاری از خانواده‌ها به آب پاک و امکانات شست‌وشوی دست دسترسی ندارند.

بر اساس این گزارش، بسیاری از بازماندگان هنوز به مواد اولیهٔ حفظ‌الصحه مانند صابون دسترسی ندارند و شرایط برای گسترش بیماری‌های ساری فراهم است، مراکز صحی از افزایش موارد بیماری‌های جلدی، کم‌آبی بدن و اسهالات حاد گزارش داده‌اند.

یونیسف تأکید کرده است که برای جلوگیری از بروز یک وضعیت اضطراری صحی در مناطق آسیب‌دیده، اقدامات فوری و هماهنگ مورد نیاز است.

این نهاد افزوده که تاکنون تنها نیمی از ۲۲ میلیون دالر درخواستی‌اش را دریافت کرده و از تمویل‌کنندگان بین‌المللی خواسته است تا بودجهٔ لازم را برای رسیدگی به این وضعیت فراهم سازند.

