هیئت طالبان به رهبری ملا محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان به دوحه رسید

هیئت حکومت طالبان به رهبری ملا محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان برای گفت‌وگو با مقامات پاکستان درباره‌ تنش‌های اخیر میان پاکستان و افغانستان به دوحه، پایتخت قطر رسید.

عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات طالبان نیز در ترکیب هیئت طالبان شامل است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز شنبه ۲۶ میزان در شبکه ایکس نوشت که این گفت‌وگوها امروز در دوحه برگزار می‌شود.

مجاهد افزوده است که حکومت طالبان حملات شب گذشته‌ پاکستان بر پکتیکا را «تجاوز آشکار و تکراری» و «جنایت نظامیان پاکستانی» خوانده و آن را به‌شدت محکوم می‌کند.

او اضافه کرده که طالبان از اقدامات «انتقام‌جویانه» خودداری خواهد کرد و به گفت‌وگوهای «مسالمت‌آمیز» باور دارد.

تلویزیون دولتی پاکستان روز شنبه ۲۶ میزان اعلام کرد که خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، و جنرال عاصم منیر، لوی درستیز اردوی این کشور، برای گفت‌وگو با مقام‌های طالبان به دوحه سفر می‌کنند.

پس از پایان آتش‌بس ۴۸ ساعته، جمعه‌شب، پاکستان حملات هوایی را در ولایت پکتیکا انجام داد.

خبرگزاری فرانس پرس، به نقل از یک مقام شفاخانه‌ ولایتی در پکتیکا گزارش داده که در این حملات، دست‌کم ۱۰ غیرنظامی به‌شمول سه بازیکن کریکت کشته و ۱۲ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

این مقام، که به‌دلیل حساسیت موضوع خواست نامش فاش نشود، گفته است که دو کودک در میان کشته‌شدگان هستند.