۲۰ کشور اروپایی از کمیسیون اروپا خواستند برای بازگرداندن افغان‌های بدون مدرک اقدام کند

مردان افغان در یک کمپ غیرقانونی و موقتی در حومه شهر مرزی «ولیکا کلادوشا» در شمال بوسنیا، در اکتبر ۲۰۲۱ در حال پختن غذا استند. (عکس آرشیف)
مردان افغان در یک کمپ غیرقانونی و موقتی در حومه شهر مرزی «ولیکا کلادوشا» در شمال بوسنیا، در اکتبر ۲۰۲۱ در حال پختن غذا استند. (عکس آرشیف)

۲۰ کشور عضو اتحادیه اروپا از کمیسیون اروپا خواسته‌اند که برای بازگرداندن افغان‌هایی که مدارک قانونی اقامت ندارند، به کشور شان، گام‌های عملی بردارد.

آنلین فان بوسوویت وزیر پناهندگی و مهاجرت بلجیم به روز شنبه این موضوع را اعلام کرد.

او گفت: «تمام کشورهای عضو در شمال، جنوب، شرق و غرب با یک مانع جدی روبه‌رو هستند. ما نمی‌توانیم افغان‌هایی را که به‌صورت غیرقانونی در اروپا حضور دارند یا مرتکب جرم شده‌اند، حتی پس از محکومیت، به کشورشان بازگردانیم. این وضعیت اعتماد مردم به سیاست پناهندگی را تضعیف و برای امنیت ما خطر ایجاد می‌کند. اکنون زمان اقدام مشترک است.»

علاوه بر بلجیم، این نامه را بلغاریا، قبرس، آلمان، استونیا، فنلند، یونان، هنگری، ایرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورگ، مالتا، هالند، ناروی، اتریش، پولند، سلواکیا، جمهوری چک و سویدن نیز امضا کرده‌اند.

این کشورها از مگنوس برونر، کمیشنر پناهندگی و مهاجرت کمیسیون اروپا، خواسته‌اند که موضوع توافق‌نامه‌های بازگرداندن با طالبان را در اولویت بالای سیاسی قرار دهد و برای تحقق آن راه‌حل‌های دیپلماتیک و عملی را دنبال کند.

هیئت طالبان به رهبری ملا محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان به دوحه رسید

ملا محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان
ملا محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان

هیئت حکومت طالبان به رهبری ملا محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان برای گفت‌وگو با مقامات پاکستان درباره‌ تنش‌های اخیر میان پاکستان و افغانستان به دوحه، پایتخت قطر رسید.

عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات طالبان نیز در ترکیب هیئت طالبان شامل است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز شنبه ۲۶ میزان در شبکه ایکس نوشت که این گفت‌وگوها امروز در دوحه برگزار می‌شود.

مجاهد افزوده است که حکومت طالبان حملات شب گذشته‌ پاکستان بر پکتیکا را «تجاوز آشکار و تکراری» و «جنایت نظامیان پاکستانی» خوانده و آن را به‌شدت محکوم می‌کند.

او اضافه کرده که طالبان از اقدامات «انتقام‌جویانه» خودداری خواهد کرد و به گفت‌وگوهای «مسالمت‌آمیز» باور دارد.

تلویزیون دولتی پاکستان روز شنبه ۲۶ میزان اعلام کرد که خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، و جنرال عاصم منیر، لوی درستیز اردوی این کشور، برای گفت‌وگو با مقام‌های طالبان به دوحه سفر می‌کنند.

پس از پایان آتش‌بس ۴۸ ساعته، جمعه‌شب، پاکستان حملات هوایی را در ولایت پکتیکا انجام داد.

خبرگزاری فرانس پرس، به نقل از یک مقام شفاخانه‌ ولایتی در پکتیکا گزارش داده که در این حملات، دست‌کم ۱۰ غیرنظامی به‌شمول سه بازیکن کریکت کشته و ۱۲ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

این مقام، که به‌دلیل حساسیت موضوع خواست نامش فاش نشود، گفته است که دو کودک در میان کشته‌شدگان هستند.

مرکز خبرنگاران افغانستان: توقف نشرات «شمشاد» دخالت مستقیم و صریح در امور این رسانه است

لوگوی تلویزیون شمشاد
لوگوی تلویزیون شمشاد

مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که توقف نشرات رادیو و تلویزیون خصوصی شمشاد در کابل دخالت مستقیم و صریح در امور این رسانه است.

این مرکز در بیانیه‌ای به نقل از یک منبع در کابل گفته است که به دستور ادارۀ استخبارات طالبان، نشرات شبکۀ شمشاد به روز جمعه، ۲۵ میزان متوقف شد.

به گفتۀ مرکز خبرنگاران افغانستان، این منبع افزوده است، تلویزیون شمشاد متهم شده است که جنگ اخیر میان طالبان با نظامیان پاکستان و حمله‌های پاکستان به افغانستان را به درستی پوشش نداده است و از موضع حکومت طالبان و اقدامات آن علیه پاکستان، دفاع نکرده است.

حکومت طالبان تا کنون به گونۀ رسمی در مورد توقف فعالیت شبکۀ رادیو و تلویزیون خصوصی شمشاد تبصره نکرده است.

تا اکنون مسئولان تلویزیون شمشاد در این زمینه ابراز نظر نکرده‌اند.

پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان در پانزدهم آگست سال ۲۰۲۱، طالبان محدودیت‌های شدید بر رسانه‌ها و خبرنگاران در این کشور وضع کرده‌اند.

طالبان و مقام‌های پاکستانی امروز در دوحه درباره‌ تنش‌های اخیر گفتگو می‌کنند

ملا یعقوب وزیردفاع طالبان
ملا یعقوب وزیردفاع طالبان

حکومت طالبان اعلام کرده است که هیأتی به رهبری ملا محمد یعقوب، وزیر دفاع طالبان، و ملا عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات طالبان، برای گفت‌وگو درباره‌ تنش‌های اخیر میان پاکستان و افغانستان به دوحه سفر کرده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز شنبه ۲۶ میزان در صفحه‌ ایکس خود نوشته که این مذاکرات امروز میان نمایندگان طالبان و مقام‌های پاکستانی در دوحه برگزار می‌شود.

مجاهد افزوده است که حکومت طالبان حملات شب گذشته‌ پاکستان بر پکتیکا را «تجاوز آشکار و تکراری» و «جنایت نظامیان پاکستانی» خوانده و آن را به‌شدت محکوم کرده است. او اضافه کرده که طالبان از اقدامات «انتقام‌جویانه» خودداری خواهد کرد و به گفت‌وگوهای «مسالمت‌آمیز» باور دارد.

هم‌زمان، تلویزیون دولتی پاکستان روز شنبه ۲۶ میزان اعلام کرد که خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، و جنرال عاصم منیر، لوی درستیز اردوی این کشور، برای گفت‌وگو با مقام‌های طالبان به دوحه سفر می‌کنند.

این در حالی است که جمعه‌شب، پاکستان پس از پایان آتش‌بس ۴۸ ساعته، حملات هوایی را در ولایت پکتیکا انجام داده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام شفاخانه‌ ولایتی در پکتیکا گزارش داده که در این حملات، دست‌کم ۱۰ غیرنظامی به‌شمول سه بازیکن کریکت کشته و ۱۲ نفر دیگر زخمی شده‌اند. این مقام، که به‌دلیل حساسیت موضوع خواست نامش فاش نشود، گفته است که دو کودک در میان کشته‌شدگان هستند.

طالبان پخش برنامه‌های تلویزیون شمشاد را متوقف کردند

لوگوی تلویزیون شمشاد
لوگوی تلویزیون شمشاد

پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیون شمشاد تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده است.
بر اساس گزارش‌ها مقام‌های استخبارات طالبان ناوقت روز جمعه ۲۵ میزان به دفتر این رسانه خصوصی در کابل رفته و پخش برنامه‌های آن را متوقف کرده‌اند.

هنوز مشخص نیست که طالبان به چه دلیل مانع ادامه پخش برنامه‌های شمشاد شده‌اند.

نسیم پشتون رئیس پیشین نشرات تلویزیون شمشاد در بیانیه‌ای اقدام طالبان را مرتبط با پوشش خبری درگیری‌های اخیر با پاکستان عنوان کرده است.

ترمپ: ارسال راکت‌های توماهاوک به اوکراین هنوز زود است

زلنسکی و ترمپ
زلنسکی و ترمپ

رئیس‌جمهور امریکا دونالد ترمپ اعلام کرده است که تحویل راکت‌های توماهاوک به اوکراین در حال حاضر زود است و ابراز امیدواری کرد که پیش از این اقدام، صلح با روسیه برقرار شود.

ترمپ روز جمعه ۲۵ میزان در قصر با ولودومیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین دیدار کرد و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. او نگرانی‌هایی را در مورد آمادگی نظامی ایالات متحده پذیرفت و گفت که حمایت‌های نظامی مداوم از اوکراین می‌تواند بر توان دفاعی امریکا فشار وارد کند.

در هفته‌های اخیر، اوکراین از واشنگتن خواسته است تا راکت‌های توماهاوک را در اختیارش قرار دهد و استدلال کرده که این اقدام می‌تواند روسیه را وادار به پایان دادن به تهاجم سه‌ونیم‌ساله‌اش کند.

ترمپ که پیش‌تر اعلام کرده بود قصد دارد با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در بوداپست دیدار کند، گفت این دیدار احتمالاً به صورت حضوری و بدون مشارکت مستقیم اوکراین برگزار خواهد شد.

افزایش تلفات در پکتیکا؛ ۱۰ غیرنظامی کشته و ۱۲ نفر دیگر زخمی شدند

حملات هوایی پاکستان در پکتیکا
حملات هوایی پاکستان در پکتیکا

بر اساس گزارش‌ها، در نتیجه حملات هوایی پاکستان در شب جمعه ۲۵ میزان در پکتیکا، دست‌کم ده غیرنظامی افغان کشته شده و ۱۲ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

در میان کشته‌شدگان، سه بازیکن کرکت نیز شامل‌اند.

اردوی پاکستان پس از آن برخی مناطق افغانستان، از جمله پکتیکا را بمباران کرد که آتش‌بس ۴۸ ساعته میان این کشور و طالبان شام جمعه به پایان رسید.

بر اساس گزارش‌ها، پس از حملات هوایی پاکستان در پکتیکا، نیروهای مسلح طالبان از خط دیورند عبور کرده و پوسته‌های نظامی پاکستان را هدف قرار داده‌اند.

ویدیوهایی از این حملات طالبان در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود که رادیو آزادی نمی‌تواند صحت آن‌ها را تأیید کند، اما نیروهای طالبان گفته‌اند این حملات را به تلافی حملات پاکستان در پکتیکا انجام داده‌اند.

آنان ادعا دارند که در این حملات به شمار زیادی از سربازان پاکستانی تلفات وارد کرده‌اند.

لغو مسابقات کرکت افغانستان و پاکستان پس از حملات در پکتیکا

آرشیف
آرشیف

کرکت بورد افغانستان مسابقات بیست‌اوره‌ای پیش‌رو با پاکستان را لغو کرده است.

کرکت بورد افغانستان در صفحه رسمی خود نوشته که این تصمیم را در واکنش به حملات پاکستان در پکتیکا گرفته است.

در حملات شام جمعه در ارگون پکتیکا، ۱۰ نفر از جمله سه بازیکن ولایتی کرکت کشته شده و ۱۲ تن دیگر زخمی شده‌اند.
بیانیه کرکت بورد افغانستان می‌افزاید که بازیکنان کشته‌شده هارون، صبغت‌الله و کبیرآغا نام داشتند. آنان پس از پایان بازی در مرکز پکتیکا (شهر شرنه) به ارگون برگشته بودند، اما هنگام استراحت هدف حمله هوایی اردوی پاکستان قرار گرفتند.

بسیاری از بازیکنان ملی کرکت افغانستان نیز نسبت به کشته شدن این سه بازیکن ولایتی در پکتیکا ابراز اندوه کرده و بمباران اردوی پاکستان را محکوم نموده‌اند.

قرار بود پاکستان از ۱۷ تا ۲۹ نوامبر میزبان تورنمنت سه‌جانبه بین افغانستان، پاکستان و سریلانکا باشد، اما حالا به نظر می‌رسد این مسابقات برگزار نخواهد شد.

زلزلۀ مناطق مرزی بین افغانستان و تاجیکستان را تکان داد

یکی از مناطق مرزی بین افغانستان و تاجیکستان - تصویر از آرشیف
یکی از مناطق مرزی بین افغانستان و تاجیکستان - تصویر از آرشیف

زلزلۀ به قدرت ۵.۶ درجۀ ریشتر امروز مناطق مرزی بین افغانستان و تاجیکستان را تکان داد

مرکز تحقیقاتی زمین شناسی جرمنی گزارش داده است که این زلزله در عمق ۱۰ کلومتری زمین رخ داده است.

تا هنوز گزارشی در بارۀ تلفات و خسارات احتمالی این زلزله در دست نیست.

صبح امروز یک زلزلۀ دیگر به قدرت ۴.۶ درجه ریشتر در ۳۷ کیلومتری شرق شهر جلال‌آباد، ولایت ننگرهار را نیز تکان داد.

تاکنون گزارشی از تلفات یا خسارات از این زلزله نیز منتشر نشده است.

مرضیه جعفری از ایران، بهترین سرمربی فوتبال زنان قاره آسیا انتخاب شد

عکس آرشیف: تیم فوتبال زنان ایران در برابر استرالیا
عکس آرشیف: تیم فوتبال زنان ایران در برابر استرالیا

مرضیه جعفری، سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران، از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان بهترین سرمربی فوتبال زنان قاره در سال ۲۰۲۵ انتخاب شد.

این انتخاب روز پنج‌شنبه، ۲۴ میزان، در مراسم معرفی برترین‌های فوتبال آسیا در شهر ریاض عربستان سعودی انجام شد.

در این مراسم علیرضا فغانی، داور مرد ایرانی، نیز به عنوان بهترین داور سال فوتبال آسیا انتخاب شد.

بهترین سرمربی زن آسیا در حالی از ایران در مراسمی در عربستان سعودی انتخاب می شود که زنان در افغانستان در کنار سایر محدودیت ها از ورزش نیز محروم هستند.

