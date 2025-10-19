این توافق شنبه در جریان گفتوگوها با میانجیگری قطر و ترکیه در دوحه، حاصل شد.
وزارت خارجه قطر در اعلامیهای در ۱۹ اکتبر این خبر را در شبکه ایکس منتشر کرد.
در اعلامیه این وزارت خارجه آمده است: «در جریان مذاکرات، دو جانب بر سر برقراری آتشبس فوری و ایجاد میکانیزمها برای تحکیم صلح و ثبات پایدار میان دو کشور توافق کردند.»
به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، دو طرف همچنان توافق کردند که در روزهای آینده نشستهای پیگیری برگزار کنند تا از پابرجا ماندن آتشبس اطمینان حاصل کنند و «اجرای آن را بهگونه قابل اعتماد و پایدار ارزیابی کنند.»
گفتوگوهای صلح میان طالبان افغان و مقامات پاکستان در ۱۸ اکتبر در پایتخت قطر، آغاز شد.
این در حالی است که پس از درگیریها و حملات مرزی نگرانیها از احتمال آغاز جنگ تمامعیار میان دو کشور بوجود آمده بود.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پیشتر در شبکه ایکس نوشت که گفتوگوها آغاز شده و ملا حسن آخند، رئیس الوزرای حکومت طالبان با انور ابراهیم، صدراعظم مالیزیا بحثهایی را انجام داده است.
شهباز شریف، صدراعظم پاکستان نیز با ابراهیم گفتوگو کرده است.
انور ابراهیم، که ظاهراً میانجی بود، به گفتۀ مجاهد «بر ضرورت حل این مسئله از راههای دیپلماتیک تأکید کرده است.»
در مذاکرات دیروز هیئت طالبان به رهبری ملا محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان و از جانب پاکستان، هیئتی متشکل از خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، و جنرال عاصم ملک، رئیس ادارۀ استخبارات این کشور، اشتراک کردند.
وزارت خارجۀ پاکستان شنبه گفت که بحثها میان هیئتهای حکومت پاکستان و طالبان افغان روی تدابیر فوری برای پایان دادن به تروریزم فرامرزی علیه پاکستان و احیای صلح و ثبات در امتداد مرز افغانستان و پاکستان متمرکز خواهد بود.
این وزارت امروز با پخش بیانیهای مدعی شد که تروریزم فرامرزی از خاک افغانستان سرچشمه میگیرد.
پیش از این حکومت طالبان بارها این ادعای پاکستان را رد کرده و گفته است که به هیچ گروهی اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند.
در بیانیه آمده است که پاکستان دنبال افزایش تنش نیست، اما از مقامات طالبان افغان میخواهد که به تعهدات شان به جامعۀ جهانی پایبند بمانند.
در ادامه آمده است که طالبان افغان با اقدام «قابل اثبات» علیه گروههای هراس افگن بشمول تحریک طالبان پاکستان و اردوی آزادیبخش بلوچستان به نگرانیهای امنیتی پاکستان رسیدگی کنند.
توافق قبلی روی آتشبس موقت ۴۸ ساعته
پاکستان و افغانستان اواخر جمعه توافق کردند که آتشبس ۴۸ ساعته را تا پایان مذاکرات دوحه تمدید کنند.
اما پس از آن که به روز جمعه ۱۰ تن بشمول ۳ کریکتباز در حملات هوایی تازۀ پاکستان در پکتیکا کشته شدند، مقامهای طالبان، پاکستان را به نقض توافق آتشبس متهم کردند.
یک مقام ارشد طالبان که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانس پرس گفت: «پاکستان آتشبس را نقض و سه محل را در ولایت پکتیکا بمباران کرده.»
پس از رویداد پکتیکا، کریکت بورد افغانستان از لغو اشتراک تیم ملی کریکت افغانستان در رقابتهای سهجانبه بیستاوره بینالمللی میان افغانستان، پاکستان و سریلانکا خبر داد.
این رقابتها در ماه نومبر در پاکستان برنامهریزی شده است.
پکتیکا پس از آن هدف بمباران پاکستان قرار گرفت که در حمله انتحاری در نزدیکی مرز افغانستان در هفدهم آکتوبر ۷ سرباز پاکستان کشته شدند. تحریک طالبان پاکستان، تیتیپی، مسئولیت این حمله را پذیرفت.
فیلد مارشال عاصم منیر، لوی درستیز پاکستان روز گذشته در مراسم فارغالتحصیلی دانشجویان نظامی گفت که حکومت طالبان باید گروههای نیابتی را که در افغانستان پناهگاه دارند و از خاک افغانستان برای انجام حملات در داخل پاکستان استفاده میکنند، کنترل کند.
عطاالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان، روز شنبه در بیانیهای در شبکه ایکس گفت که پاکستان اردوگاههای جنگجویان پاکستانی را در امتداد خط دیورند هدف قرار داده و گزارشها درباره هدف قرار گرفتن غیرنظامیان در این حملات را رد کرد.
او افزود که در حملات پاکستان بیش از ۱۰۰ جنگجو کشته شدهاند که به گفته او، بیشترشان اعضای همان گروهی بودند که روز جمعه در حملهی انتحاری به پایگاه نظامی «میرعلی» دست داشتند.
خشونتهای اخیر میان پاکستان و افغانستان شدیدترین درگیریها از زمان به قدرت رسیدن طالبان در کابل در سال ۲۰۲۱ بوده است.
این درگیریها میان دو متحد سابق پس از آن آغاز شد که اسلامآباد از کابل خواست جلو جنگجویان تحریک طالبان پاکستان را بگیرد که حملات خود در پاکستان را افزایش دادهاند و گفته میشود از پناهگاههایی در افغانستان فعالیت میکنند.
حکومت طالبان پناه دادن به جنگجویان برای حمله به پاکستان را رد کرده است.
طالبان افغان همچنان اردوی پاکستان را به پخش اطلاعات نادرست درباره افغانستان و پناه دادن به جنگجویان وابسته به گروه داعش متهم کردهاند، اتهامی که اسلامآباد رد میکند.