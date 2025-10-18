ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت افغانستان، در شبکهٔ ایکس نوشت: «همان‌گونه که وعده داده شده بود، امروز مذاکرات با جانب پاکستانی در دوحه برگزار می‌شود.»

او افزود که هیئت طالبان به رهبری ملا محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان در این گفت‌وگوها شرکت خواهد کرد.

خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، و جنرال عاصم منیر، لوی درستیز اردوی این کشور، نیز برای گفت‌وگو با مقام‌های طالبان به دوحه سفر کرده‌اند.

پاکستان و افغانستان در اواخر جمعه، ۲۵ میزان توافق کردند که آتش‌بس ۴۸ ساعته را تا پایان مذاکرات دوحه تمدید کنند.

اما پس از آن که به روز جمعه ۱۰ تن بشمول ۳ کریکت‌باز جوان در حملات هوایی تازۀ پاکستان در ولایت پکتیکا کشته شدند، مقام‌های طالبان، پاکستان را به نقض توافق آتش‌بس متهم کردند.

یک مقام ارشد طالبان که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانس پرس گفت: «پاکستان آتش‌بس را نقض کرده و سه محل را در ولایت پکتیکا بمباران کرده است.»

این پس از آنست که در نتیجۀ حمله انتحاری در نزدیکی مرز افغانستان در هفدهم آکتوبر ۷ سرباز پاکستان کشته شدند. تحریک طالبان پاکستان، تی‌تی‌پی، مسئولیت این حمله را پذیرفت.

واکنش‌ها به کشته شدن غیرنظامیان در ولایت پکتیکا

وارد شدن تلفات به غیرنظامیان بشمول کریکت‌بازان جوان در ولایت پکتیکا با واکنش تند کریکت بازان افغان همراه شده است.

راشد خان، کاپیتان تیم ملی کریکت افغانستان در بخش بیست‌اور‌ه، از حمله هوایی تازۀ پاکستان بر افغانستان به شدت انتقاد کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، در این حمله که شب جمعه در ولسوالی اورگون ولایت پکتیکا دست‌کم ۱۰ تن بشمول ۳ بازیکن جوان کریکت جان باختند.

راشد خان همچنان از تصمیم بورد کریکت افغانستان برای لغو اشتراک تیم ملی کریکت افغانستان در رقابت‌های سه‌جانبه بیست‌اور‌ه بین‌المللی میان افغانستان، پاکستان و سریلانکا استقبال کرد.

این رقابت‌ها در ماه نومبر در پاکستان برنامه‌ریزی شده است.

محمد نبی، کاپیتان پیشین تیم ملی کریکت افغانستان نیز گفته است که این رویداد «نه تنها برای پکتیکا، بلکه برای تمام خانواده کریکت افغانستان و ملت، یک فاجعه بزرگ است.»

فضل‌الحق فاروقی، توپ‌انداز تند و سریع تیم ملی، نیز به این حمله پاکستان واکنش تندی نشان داد و آن را «یک جنایت ظالمانه و نابخشودنی» خواند.

بر اساس اعلام بورد کریکت افغانستان، کبیر، صبغت‌الله و هارون برای شرکت در یک بازی دوستانه به مرکز ولایت پکتیکا، شرنه، رفته بودند و پس از پایان مسابقه، در یک گردهمایی در ولسوالی ارگون هدف حمله قرار گرفتند.