حکومت طالبان اعلام کرده است که هیأتی به رهبری ملا محمد یعقوب، وزیر دفاع طالبان، و ملا عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات طالبان، برای گفت‌وگو درباره‌ تنش‌های اخیر میان پاکستان و افغانستان به دوحه سفر کرده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز شنبه ۲۶ میزان در صفحه‌ ایکس خود نوشته که این مذاکرات امروز میان نمایندگان طالبان و مقام‌های پاکستانی در دوحه برگزار می‌شود.

مجاهد افزوده است که حکومت طالبان حملات شب گذشته‌ پاکستان بر پکتیکا را «تجاوز آشکار و تکراری» و «جنایت نظامیان پاکستانی» خوانده و آن را به‌شدت محکوم کرده است. او اضافه کرده که طالبان از اقدامات «انتقام‌جویانه» خودداری خواهد کرد و به گفت‌وگوهای «مسالمت‌آمیز» باور دارد.

هم‌زمان، تلویزیون دولتی پاکستان روز شنبه ۲۶ میزان اعلام کرد که خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، و جنرال عاصم منیر، لوی درستیز اردوی این کشور، برای گفت‌وگو با مقام‌های طالبان به دوحه سفر می‌کنند.

این در حالی است که جمعه‌شب، پاکستان پس از پایان آتش‌بس ۴۸ ساعته، حملات هوایی را در ولایت پکتیکا انجام داده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام شفاخانه‌ ولایتی در پکتیکا گزارش داده که در این حملات، دست‌کم ۱۰ غیرنظامی به‌شمول سه بازیکن کریکت کشته و ۱۲ نفر دیگر زخمی شده‌اند. این مقام، که به‌دلیل حساسیت موضوع خواست نامش فاش نشود، گفته است که دو کودک در میان کشته‌شدگان هستند.