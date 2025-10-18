۲۰ کشور عضو اتحادیه اروپا از کمیسیون اروپا خواسته‌اند که برای بازگرداندن افغان‌هایی که مدارک قانونی اقامت ندارند، به کشور شان، گام‌های عملی بردارد.

آنلین فان بوسوویت وزیر پناهندگی و مهاجرت بلجیم به روز شنبه این موضوع را اعلام کرد.

او گفت: «تمام کشورهای عضو در شمال، جنوب، شرق و غرب با یک مانع جدی روبه‌رو هستند. ما نمی‌توانیم افغان‌هایی را که به‌صورت غیرقانونی در اروپا حضور دارند یا مرتکب جرم شده‌اند، حتی پس از محکومیت، به کشورشان بازگردانیم. این وضعیت اعتماد مردم به سیاست پناهندگی را تضعیف و برای امنیت ما خطر ایجاد می‌کند. اکنون زمان اقدام مشترک است.»

علاوه بر بلجیم، بلغاریا، قبرس، آلمان، استونیا، فنلند، یونان، هنگری، ایرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورگ، مالتا، هالند، ناروی، اتریش، پولند، سلواکیا، جمهوری چک و سویدن نامه‌ای را در این مورد امضا کرده‌اند.

این کشورها از مگنوس برونر، کمیشنر پناهندگی و مهاجرت کمیسیون اروپا، خواسته‌اند که موضوع توافق‌نامه‌های بازگرداندن با طالبان را در اولویت بالای سیاسی قرار دهد و برای تحقق آن راه‌حل‌های دیپلماتیک و عملی را دنبال کند.