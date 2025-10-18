لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
شنبه ۲۶ ميزان ۱۴۰۴ کابل ۰۷:۵۵

خبر ها

وزارت خارجهٔ پاکستان: گفت‌وگو با طالبان بر پایان تروریزم فرامرزی و برقراری ثبات در مرز متمرکز خواهد بود

نشست مقامات طالبان و پاکستان (عکس آرشیف)
نشست مقامات طالبان و پاکستان (عکس آرشیف)

وزارت خارجۀ پاکستان گفته است که بحث‌ها میان هیئت‌های حکومت پاکستان و طالبان افغان روی تدابیر فوری برای پایان دادن به تروریزم فرامرزی علیه پاکستان و احیای صلح و ثبات در امتداد مرز افغانستان و پاکستان متمرکز خواهد بود.

این وزارت امروز با پخش بیانیه‌ای مدعی شد که تروریزم فرامرزی از خاک افغانستان سرچشمه می‌گیرد.

پیش از این حکومت طالبان بارها این ادعای پاکستان را رد کرده و گفته است که به هیچ گروهی اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند.

در بیانیه آمده است که پاکستان دنبال افزایش تنش نیست، اما از مقامات طالبان افغان می‌خواهد که به تعهدات شان به جامعۀ جهانی پایبند بمانند.

در ادامه آمده است که طالبان افغان با اقدام «قابل اثبات» علیه گروه‌های هراس افگن بشمول تحریک طالبان پاکستان و اردوی آزادی‌بخش بلوچستان به نگرانی‌های امنیتی پاکستان رسیدگی کنند.

در بیانیه از آنچه تلاش‌های قطر برای میانجی‌گری میان دو طرف خوانده شده، نیز ستایش شده است.

دوحه، پایتخت قطر امروز میزبان گفت‌وگوهای صلح میان افغانستان و پاکستان است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان گفته هیئت طالبان به رهبری ملا محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان برای اشتراک در این گفت‌وگوها راهی دوحه شده.

خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، و جنرال عاصم ملک، رئیس ادارۀ استخبارات این کشور، نیز به دوحه رفته اند

پاکستان و افغانستان اواخر جمعه توافق کردند که آتش‌بس ۴۸ ساعته را تا پایان مذاکرات دوحه تمدید کنند.

اما پس از آن که به روز جمعه ۱۰ تن بشمول ۳ کریکت‌باز در حملات هوایی تازۀ پاکستان در پکتیکا کشته شدند، مقام‌های طالبان، پاکستان را به نقض توافق آتش‌بس متهم کردند.

یک مقام ارشد طالبان که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانس پرس گفت: «پاکستان آتش‌بس را نقض و سه محل را در ولایت پکتیکا بمباران کرده.»

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

انتقاد تند کریکت‌بازان افغان از پاکستان بخاطر کشته شدن ۳ کریکت‌باز جوان در پکتیکا

راشد خان، کاپیتان تیم ملی کریکت افغانستان
راشد خان، کاپیتان تیم ملی کریکت افغانستان

وارد شدن تلفات به غیرنظامیان بشمول کریکت‌بازان جوان در ولایت پکتیکا با واکنش تند کریکت بازان افغان همراه شده است.

راشد خان، کاپیتان تیم ملی کریکت افغانستان در بخش بیست‌اور‌ه، از حمله هوایی تازۀ پاکستان بر افغانستان به شدت انتقاد کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، در این حمله که شب جمعه در ولسوالی اورگون ولایت پکتیکا دست‌کم ۱۰ تن بشمول ۳ بازیکن جوان کریکت جان باختند.

راشد خان همچنان از تصمیم بورد کریکت افغانستان برای لغو اشتراک تیم ملی کریکت افغانستان در رقابت‌های سه‌جانبه بیست‌اور‌ه بین‌المللی میان افغانستان، پاکستان و سریلانکا استقبال کرد.

این رقابت‌ها در ماه نومبر در پاکستان برنامه‌ریزی شده است.

محمد نبی، کاپیتان پیشین تیم ملی کریکت افغانستان نیز گفته است که این رویداد «نه تنها برای پکتیکا، بلکه برای تمام خانواده کریکت افغانستان و ملت، یک فاجعه بزرگ است.»

فضل‌الحق فاروقی، توپ‌انداز تند و سریع تیم ملی، نیز به این حمله پاکستان واکنش تندی نشان داد و آن را «یک جنایت ظالمانه و نابخشودنی» خواند.

بر اساس اعلام بورد کریکت افغانستان، کبیر، صبغت‌الله و هارون برای شرکت در یک بازی دوستانه به مرکز ولایت پکتیکا، شرنه، رفته بودند و پس از پایان مسابقه، در یک گردهمایی در ولسوالی ارگون هدف حمله قرار گرفتند.

ادامه خبر ...

۲۰ کشور اروپایی از کمیسیون اروپا خواستند برای بازگرداندن افغان‌های بدون مدرک اقدام کند

مردان افغان در یک کمپ غیرقانونی و موقتی در حومه شهر مرزی «ولیکا کلادوشا» در شمال بوسنیا، در اکتبر ۲۰۲۱ در حال پختن غذا استند. (عکس آرشیف)
مردان افغان در یک کمپ غیرقانونی و موقتی در حومه شهر مرزی «ولیکا کلادوشا» در شمال بوسنیا، در اکتبر ۲۰۲۱ در حال پختن غذا استند. (عکس آرشیف)

۲۰ کشور عضو اتحادیه اروپا از کمیسیون اروپا خواسته‌اند که برای بازگرداندن افغان‌هایی که مدارک قانونی اقامت ندارند، به کشور شان، گام‌های عملی بردارد.

آنلین فان بوسوویت وزیر پناهندگی و مهاجرت بلجیم به روز شنبه این موضوع را اعلام کرد.

او گفت: «تمام کشورهای عضو در شمال، جنوب، شرق و غرب با یک مانع جدی روبه‌رو هستند. ما نمی‌توانیم افغان‌هایی را که به‌صورت غیرقانونی در اروپا حضور دارند یا مرتکب جرم شده‌اند، حتی پس از محکومیت، به کشورشان بازگردانیم. این وضعیت اعتماد مردم به سیاست پناهندگی را تضعیف و برای امنیت ما خطر ایجاد می‌کند. اکنون زمان اقدام مشترک است.»

علاوه بر بلجیم، بلغاریا، قبرس، آلمان، استونیا، فنلند، یونان، هنگری، ایرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورگ، مالتا، هالند، ناروی، اتریش، پولند، سلواکیا، جمهوری چک و سویدن نامه‌ای را در این مورد امضا کرده‌اند.

این کشورها از مگنوس برونر، کمیشنر پناهندگی و مهاجرت کمیسیون اروپا، خواسته‌اند که موضوع توافق‌نامه‌های بازگرداندن با طالبان را در اولویت بالای سیاسی قرار دهد و برای تحقق آن راه‌حل‌های دیپلماتیک و عملی را دنبال کند.

ادامه خبر ...

هیئت طالبان به رهبری ملا محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان به دوحه رسید

ملا محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان
ملا محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان

هیئت حکومت طالبان به رهبری ملا محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان برای گفت‌وگو با مقامات پاکستان درباره‌ تنش‌های اخیر میان پاکستان و افغانستان به دوحه، پایتخت قطر رسید.

عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات طالبان نیز در ترکیب هیئت طالبان شامل است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز شنبه ۲۶ میزان در شبکه ایکس نوشت که این گفت‌وگوها امروز در دوحه برگزار می‌شود.

مجاهد افزوده است که حکومت طالبان حملات شب گذشته‌ پاکستان بر پکتیکا را «تجاوز آشکار و تکراری» و «جنایت نظامیان پاکستانی» خوانده و آن را به‌شدت محکوم می‌کند.

او اضافه کرده که طالبان از اقدامات «انتقام‌جویانه» خودداری خواهد کرد و به گفت‌وگوهای «مسالمت‌آمیز» باور دارد.

تلویزیون دولتی پاکستان روز شنبه ۲۶ میزان اعلام کرد که خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، و جنرال عاصم منیر، لوی درستیز اردوی این کشور، برای گفت‌وگو با مقام‌های طالبان به دوحه سفر می‌کنند.

پس از پایان آتش‌بس ۴۸ ساعته، جمعه‌شب، پاکستان حملات هوایی را در ولایت پکتیکا انجام داد.

خبرگزاری فرانس پرس، به نقل از یک مقام شفاخانه‌ ولایتی در پکتیکا گزارش داده که در این حملات، دست‌کم ۱۰ غیرنظامی به‌شمول سه بازیکن کریکت کشته و ۱۲ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

این مقام، که به‌دلیل حساسیت موضوع خواست نامش فاش نشود، گفته است که دو کودک در میان کشته‌شدگان هستند.

ادامه خبر ...

مرکز خبرنگاران افغانستان: توقف نشرات «شمشاد» دخالت مستقیم و صریح در امور این رسانه است

لوگوی تلویزیون شمشاد
لوگوی تلویزیون شمشاد

مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که توقف نشرات رادیو و تلویزیون خصوصی شمشاد در کابل دخالت مستقیم و صریح در امور این رسانه است.

این مرکز در بیانیه‌ای به نقل از یک منبع در کابل گفته است که به دستور ادارۀ استخبارات طالبان، نشرات شبکۀ شمشاد به روز جمعه، ۲۵ میزان متوقف شد.

به گفتۀ مرکز خبرنگاران افغانستان، این منبع افزوده است، تلویزیون شمشاد متهم شده است که جنگ اخیر میان طالبان با نظامیان پاکستان و حمله‌های پاکستان به افغانستان را به درستی پوشش نداده است و از موضع حکومت طالبان و اقدامات آن علیه پاکستان، دفاع نکرده است.

حکومت طالبان تا کنون به گونۀ رسمی در مورد توقف فعالیت شبکۀ رادیو و تلویزیون خصوصی شمشاد تبصره نکرده است.

تا اکنون مسئولان تلویزیون شمشاد در این زمینه ابراز نظر نکرده‌اند.

پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان در پانزدهم آگست سال ۲۰۲۱، طالبان محدودیت‌های شدید بر رسانه‌ها و خبرنگاران در این کشور وضع کرده‌اند.

ادامه خبر ...

طالبان و مقام‌های پاکستانی امروز در دوحه درباره‌ تنش‌های اخیر گفتگو می‌کنند

ملا یعقوب وزیردفاع طالبان
ملا یعقوب وزیردفاع طالبان

حکومت طالبان اعلام کرده است که هیأتی به رهبری ملا محمد یعقوب، وزیر دفاع طالبان، و ملا عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات طالبان، برای گفت‌وگو درباره‌ تنش‌های اخیر میان پاکستان و افغانستان به دوحه سفر کرده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز شنبه ۲۶ میزان در صفحه‌ ایکس خود نوشته که این مذاکرات امروز میان نمایندگان طالبان و مقام‌های پاکستانی در دوحه برگزار می‌شود.

مجاهد افزوده است که حکومت طالبان حملات شب گذشته‌ پاکستان بر پکتیکا را «تجاوز آشکار و تکراری» و «جنایت نظامیان پاکستانی» خوانده و آن را به‌شدت محکوم کرده است. او اضافه کرده که طالبان از اقدامات «انتقام‌جویانه» خودداری خواهد کرد و به گفت‌وگوهای «مسالمت‌آمیز» باور دارد.

هم‌زمان، تلویزیون دولتی پاکستان روز شنبه ۲۶ میزان اعلام کرد که خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، و جنرال عاصم منیر، لوی درستیز اردوی این کشور، برای گفت‌وگو با مقام‌های طالبان به دوحه سفر می‌کنند.

این در حالی است که جمعه‌شب، پاکستان پس از پایان آتش‌بس ۴۸ ساعته، حملات هوایی را در ولایت پکتیکا انجام داده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام شفاخانه‌ ولایتی در پکتیکا گزارش داده که در این حملات، دست‌کم ۱۰ غیرنظامی به‌شمول سه بازیکن کریکت کشته و ۱۲ نفر دیگر زخمی شده‌اند. این مقام، که به‌دلیل حساسیت موضوع خواست نامش فاش نشود، گفته است که دو کودک در میان کشته‌شدگان هستند.

ادامه خبر ...

طالبان پخش برنامه‌های تلویزیون شمشاد را متوقف کردند

لوگوی تلویزیون شمشاد
لوگوی تلویزیون شمشاد

پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیون شمشاد تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده است.
بر اساس گزارش‌ها مقام‌های استخبارات طالبان ناوقت روز جمعه ۲۵ میزان به دفتر این رسانه خصوصی در کابل رفته و پخش برنامه‌های آن را متوقف کرده‌اند.

هنوز مشخص نیست که طالبان به چه دلیل مانع ادامه پخش برنامه‌های شمشاد شده‌اند.

نسیم پشتون رئیس پیشین نشرات تلویزیون شمشاد در بیانیه‌ای اقدام طالبان را مرتبط با پوشش خبری درگیری‌های اخیر با پاکستان عنوان کرده است.

ادامه خبر ...

ترمپ: ارسال راکت‌های توماهاوک به اوکراین هنوز زود است

زلنسکی و ترمپ
زلنسکی و ترمپ

رئیس‌جمهور امریکا دونالد ترمپ اعلام کرده است که تحویل راکت‌های توماهاوک به اوکراین در حال حاضر زود است و ابراز امیدواری کرد که پیش از این اقدام، صلح با روسیه برقرار شود.

ترمپ روز جمعه ۲۵ میزان در قصر با ولودومیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین دیدار کرد و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. او نگرانی‌هایی را در مورد آمادگی نظامی ایالات متحده پذیرفت و گفت که حمایت‌های نظامی مداوم از اوکراین می‌تواند بر توان دفاعی امریکا فشار وارد کند.

در هفته‌های اخیر، اوکراین از واشنگتن خواسته است تا راکت‌های توماهاوک را در اختیارش قرار دهد و استدلال کرده که این اقدام می‌تواند روسیه را وادار به پایان دادن به تهاجم سه‌ونیم‌ساله‌اش کند.

ترمپ که پیش‌تر اعلام کرده بود قصد دارد با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در بوداپست دیدار کند، گفت این دیدار احتمالاً به صورت حضوری و بدون مشارکت مستقیم اوکراین برگزار خواهد شد.

ادامه خبر ...

افزایش تلفات در پکتیکا؛ ۱۰ غیرنظامی کشته و ۱۲ نفر دیگر زخمی شدند

حملات هوایی پاکستان در پکتیکا
حملات هوایی پاکستان در پکتیکا

بر اساس گزارش‌ها، در نتیجه حملات هوایی پاکستان در شب جمعه ۲۵ میزان در پکتیکا، دست‌کم ده غیرنظامی افغان کشته شده و ۱۲ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

در میان کشته‌شدگان، سه بازیکن کرکت نیز شامل‌اند.

اردوی پاکستان پس از آن برخی مناطق افغانستان، از جمله پکتیکا را بمباران کرد که آتش‌بس ۴۸ ساعته میان این کشور و طالبان شام جمعه به پایان رسید.

بر اساس گزارش‌ها، پس از حملات هوایی پاکستان در پکتیکا، نیروهای مسلح طالبان از خط دیورند عبور کرده و پوسته‌های نظامی پاکستان را هدف قرار داده‌اند.

ویدیوهایی از این حملات طالبان در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود که رادیو آزادی نمی‌تواند صحت آن‌ها را تأیید کند، اما نیروهای طالبان گفته‌اند این حملات را به تلافی حملات پاکستان در پکتیکا انجام داده‌اند.

آنان ادعا دارند که در این حملات به شمار زیادی از سربازان پاکستانی تلفات وارد کرده‌اند.

ادامه خبر ...

لغو مسابقات کرکت افغانستان و پاکستان پس از حملات در پکتیکا

آرشیف
آرشیف

کرکت بورد افغانستان مسابقات بیست‌اوره‌ای پیش‌رو با پاکستان را لغو کرده است.

کرکت بورد افغانستان در صفحه رسمی خود نوشته که این تصمیم را در واکنش به حملات پاکستان در پکتیکا گرفته است.

در حملات شام جمعه در ارگون پکتیکا، ۱۰ نفر از جمله سه بازیکن ولایتی کرکت کشته شده و ۱۲ تن دیگر زخمی شده‌اند.
بیانیه کرکت بورد افغانستان می‌افزاید که بازیکنان کشته‌شده هارون، صبغت‌الله و کبیرآغا نام داشتند. آنان پس از پایان بازی در مرکز پکتیکا (شهر شرنه) به ارگون برگشته بودند، اما هنگام استراحت هدف حمله هوایی اردوی پاکستان قرار گرفتند.

بسیاری از بازیکنان ملی کرکت افغانستان نیز نسبت به کشته شدن این سه بازیکن ولایتی در پکتیکا ابراز اندوه کرده و بمباران اردوی پاکستان را محکوم نموده‌اند.

قرار بود پاکستان از ۱۷ تا ۲۹ نوامبر میزبان تورنمنت سه‌جانبه بین افغانستان، پاکستان و سریلانکا باشد، اما حالا به نظر می‌رسد این مسابقات برگزار نخواهد شد.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG