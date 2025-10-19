خبر ها
خط پرواز میدان هوایی مونیخ شنبه موقتاً بسته شد
خط پرواز میدان هوایی مونیخ روز شنبه بهطور موقت به دلیل فعالیت ظاهراً «مشکوک» بسته شد.
به گزارش خبرگزاری دی پی ای، این پس از آنست که چند نفر به پولیس گزارش دادند که چیزی «مشکوک» دیدهاند، اما مشخص نبود که آیا این گزارشها مربوط به مشاهده طیاره بی سرنشین یا درون بوده یا نه.
در آغاز ماه اکتوبر نیز پروازها در میدان هوایی مونیخ دو شب پیهم به دنبال مشاهده درونها متوقف شده بود.
نزدیک به ۱۰ هزار مسافر تحت تأثیر قرار گرفتند و برخی از آنان شب را روی تختهای موقتی و دوشکهای سفری در ترمینالها سپری کردند.
در هفتههای اخیر رویدادهای مشابه در دیگر میدانهای هوایی اروپا نیز رخ داده است.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
مقامهای اوکراین: روسیه چندین حمله به شهرهای مختلف اوکراین انجام داد
مقامهای اوکراینی گفتند روسیه شامگاه ۱۸ اکتبر چندین حمله به شهرهای مختلف اوکراین انجام داد.
به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، مقامات اوکراین گفتهاند شهرهای خارکیف، سومی و زاپوریژیا از جمله مناطقی بودند که توسط جنگندههای روسی با بمبهای هدایتشونده هدف قرار گرفتند.
اداره خدمات اضطراری اوکراین اعلام کرد که در منطقه مسکونی شهر لوزووا در ولایت خارکیف، چهار نفر زخمی شدهاند.
گزارش شده که طیارههای بی سرنشین روسیه بر فراز مناطق چرنیهیو و دنیپروپتروفسک دیده شدهاند.
جزئیاتی درباره تلفات احتمالی منتشر نشده، اما به گفته شرکت منطقهای تأمین انرژی، در چرنیهیو یکی از تأسیسات انرژی هدف قرار گرفته است.
این رویداد سبب قطع برق حدود ۱۷ هزار تن در شمال اوکراین شده است.
وزارت خارجه امریکا: حماس در حال برنامهریزی حمله بر غیرنظامیان در غزه است
وزارت خارجه ایالات متحده گفته است «گزارشهای موثق» دارد که گروه حماس در حال برنامهریزی حملهای قریبالوقوع علیه غیرنظامیان در غزه است.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در بیانیه روز شنبه وزارت خارجه ایالات متحده آمده است: «این حمله برنامهریزیشده علیه غیرنظامیان فلسطینی، نقض مستقیم و جدی توافق آتشبس محسوب میشود و پیشرفت چشمگیری را که از طریق تلاشهای میانجیگرانه بهدست آمده، تضعیف خواهد کرد.»
در ادامه بیانیه آمده است: «اگر حماس این حمله را انجام دهد، تدابیری برای حفاظت از مردم غزه و حفظ اعتبار آتشبس اتخاذ خواهد شد.»
حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته میشود.
حکومت طالبان: هیئتهای مذاکرهکننده افغانستان و پاکستان بر سر آتشبس کامل و معنیدار به توافق رسیدند
حکومت طالبان میگوید که هیئتهای مذاکرهکننده افغانستان و پاکستان در قطر بر سر آتشبس کامل و معنیدار به توافق رسیدهاند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در شبکه ایکس از تلاشهای قطر و ترکیه برای میانجیگری در این گفتگوها قدردانی کرده و نوشته است که افغانستان و پاکستان سندی را نیز امضا کردهاند که بر اساس آن، دو کشور بر تعهد خود نسبت به صلح، احترام متقابل و روابط نیک همجواری تاکید کردهاند.
در مذاکرات قطر، ریاست هیئتهای دو کشور را وزیران دفاع، ملا محمد یعقوب و خواجه محمد آصف، بر عهده داشتند.
مجاهد گفته است که دو طرف توافق کردند هیچگونه اقدام خصمانه علیه یکدیگر انجام ندهند و از گروههای مخالف حکومت پاکستان، حمایت نکنند.
مجاهد افزوده است که در آینده، با میانجیگری کشورهای واسطه، میکانیزمی ایجاد خواهد شد تا ادعاهای دوجانبه بررسی و توافقها عملی شود.
خواجه آصف هم دستیابی دو طرف به توافق را تایید کرده و گفته است که دور بعدی مذاکرات در شهر استانبول در ۲۵ آکتوبر برگزار خواهد شد.
وزارت خارجه قطر نیز صبح امروز اعلام کرد که هیئتهای افغانستان و پاکستان روز شنبه در جریان گفتگوها با میانجیگری قطر و ترکیه در دوحه، بر آتشبس فوری توافق کردهاند.
جنگ میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستان در امتداد خط دیورند زمانی آغاز شد که پاکستان چندی پیش حملات هوایی را در داخل خاک افغانستان انجام داد.
پاکستان و افغانستان بر سر آتشبس فوری توافق کردند
پاکستان و افغانستان بر سر آتشبس فوری توافق کردند.
این توافق شنبه در جریان گفتوگوها با میانجیگری قطر و ترکیه در دوحه، حاصل شد.
وزارت خارجه قطر در اعلامیهای در ۱۹ اکتبر این خبر را در شبکه ایکس منتشر کرد.
در اعلامیه این وزارت خارجه آمده است: «در جریان مذاکرات، دو جانب بر سر برقراری آتشبس فوری و ایجاد میکانیزمها برای تحکیم صلح و ثبات پایدار میان دو کشور توافق کردند.»
به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، دو طرف همچنان توافق کردند که در روزهای آینده نشستهای پیگیری برگزار کنند تا از پابرجا ماندن آتشبس اطمینان حاصل کنند و «اجرای آن را بهگونه قابل اعتماد و پایدار ارزیابی کنند.»
گفتوگوهای صلح میان طالبان افغان و مقامات پاکستان در ۱۸ اکتبر در پایتخت قطر، آغاز شد.
این در حالی است که پس از درگیریها و حملات مرزی نگرانیها از احتمال آغاز جنگ تمامعیار میان دو کشور بوجود آمده بود.
شورای بین المللی کریکت از کشته شدن کریکت بازان افغان ابراز "تاسف عمیق" کرد
شورای بینالمللی کریکت (ICC) از کشته شدن سه بازیکن کریکت داخلی افغانستان در پکتیکا ابراز تأسف عمیق کرده است.
این شورا امروز، شنبه، در یک اعلامیه گفته است که بازیکنان به نامهای کبیر آغا، صبغتالله و هارون زمانی کشته شدند که پس از یک بازی به سوی خانه بازمیگشتند.
این بازیکنان کریکت و حداقل ۷ غیرنظامی دیگر روز جمعه در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا در نتیجهی حمله هوایی پاکستان کشته شدند.
کریکت بورد افغانستان، بازیکنان تیم ملی کریکت و شمار زیادی از مردم این حمله را محکوم کردهاند.
کریکت بورد افغانستان پس از این حمله، مسابقات برنامهریزیشده ماه نوامبر با پاکستان را نیز لغو کرده است؛ مسابقاتی سهجانبه که قرار بود میان پاکستان، سریلانکا و افغانستان برگزار شود.
وزارت خارجهٔ پاکستان: گفتوگو با طالبان بر پایان تروریزم فرامرزی و برقراری ثبات در مرز متمرکز خواهد بود
وزارت خارجۀ پاکستان گفته است که بحثها میان هیئتهای حکومت پاکستان و طالبان افغان روی تدابیر فوری برای پایان دادن به تروریزم فرامرزی علیه پاکستان و احیای صلح و ثبات در امتداد مرز افغانستان و پاکستان متمرکز خواهد بود.
این وزارت امروز با پخش بیانیهای مدعی شد که تروریزم فرامرزی از خاک افغانستان سرچشمه میگیرد.
پیش از این حکومت طالبان بارها این ادعای پاکستان را رد کرده و گفته است که به هیچ گروهی اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند.
در بیانیه آمده است که پاکستان دنبال افزایش تنش نیست، اما از مقامات طالبان افغان میخواهد که به تعهدات شان به جامعۀ جهانی پایبند بمانند.
در ادامه آمده است که طالبان افغان با اقدام «قابل اثبات» علیه گروههای هراس افگن بشمول تحریک طالبان پاکستان و اردوی آزادیبخش بلوچستان به نگرانیهای امنیتی پاکستان رسیدگی کنند.
در بیانیه از آنچه تلاشهای قطر برای میانجیگری میان دو طرف خوانده شده، نیز ستایش شده است.
دوحه، پایتخت قطر امروز میزبان گفتوگوهای صلح میان افغانستان و پاکستان است.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان گفته هیئت طالبان به رهبری ملا محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان برای اشتراک در این گفتوگوها راهی دوحه شده.
خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، و جنرال عاصم ملک، رئیس ادارۀ استخبارات این کشور، نیز به دوحه رفته اند
پاکستان و افغانستان اواخر جمعه توافق کردند که آتشبس ۴۸ ساعته را تا پایان مذاکرات دوحه تمدید کنند.
اما پس از آن که به روز جمعه ۱۰ تن بشمول ۳ کریکتباز در حملات هوایی تازۀ پاکستان در پکتیکا کشته شدند، مقامهای طالبان، پاکستان را به نقض توافق آتشبس متهم کردند.
یک مقام ارشد طالبان که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانس پرس گفت: «پاکستان آتشبس را نقض و سه محل را در ولایت پکتیکا بمباران کرده.»
انتقاد تند کریکتبازان افغان از پاکستان بخاطر کشته شدن ۳ کریکتباز جوان در پکتیکا
وارد شدن تلفات به غیرنظامیان بشمول کریکتبازان جوان در ولایت پکتیکا با واکنش تند کریکت بازان افغان همراه شده است.
راشد خان، کاپیتان تیم ملی کریکت افغانستان در بخش بیستاوره، از حمله هوایی تازۀ پاکستان بر افغانستان به شدت انتقاد کرده است.
بر اساس گزارشها، در این حمله که شب جمعه در ولسوالی اورگون ولایت پکتیکا دستکم ۱۰ تن بشمول ۳ بازیکن جوان کریکت جان باختند.
راشد خان همچنان از تصمیم بورد کریکت افغانستان برای لغو اشتراک تیم ملی کریکت افغانستان در رقابتهای سهجانبه بیستاوره بینالمللی میان افغانستان، پاکستان و سریلانکا استقبال کرد.
این رقابتها در ماه نومبر در پاکستان برنامهریزی شده است.
محمد نبی، کاپیتان پیشین تیم ملی کریکت افغانستان نیز گفته است که این رویداد «نه تنها برای پکتیکا، بلکه برای تمام خانواده کریکت افغانستان و ملت، یک فاجعه بزرگ است.»
فضلالحق فاروقی، توپانداز تند و سریع تیم ملی، نیز به این حمله پاکستان واکنش تندی نشان داد و آن را «یک جنایت ظالمانه و نابخشودنی» خواند.
بر اساس اعلام بورد کریکت افغانستان، کبیر، صبغتالله و هارون برای شرکت در یک بازی دوستانه به مرکز ولایت پکتیکا، شرنه، رفته بودند و پس از پایان مسابقه، در یک گردهمایی در ولسوالی ارگون هدف حمله قرار گرفتند.
۲۰ کشور اروپایی از کمیسیون اروپا خواستند برای بازگرداندن افغانهای بدون مدرک اقدام کند
۲۰ کشور عضو اتحادیه اروپا از کمیسیون اروپا خواستهاند که برای بازگرداندن افغانهایی که مدارک قانونی اقامت ندارند، به کشور شان، گامهای عملی بردارد.
آنلین فان بوسوویت وزیر پناهندگی و مهاجرت بلجیم به روز شنبه این موضوع را اعلام کرد.
او گفت: «تمام کشورهای عضو در شمال، جنوب، شرق و غرب با یک مانع جدی روبهرو هستند. ما نمیتوانیم افغانهایی را که بهصورت غیرقانونی در اروپا حضور دارند یا مرتکب جرم شدهاند، حتی پس از محکومیت، به کشورشان بازگردانیم. این وضعیت اعتماد مردم به سیاست پناهندگی را تضعیف و برای امنیت ما خطر ایجاد میکند. اکنون زمان اقدام مشترک است.»
علاوه بر بلجیم، بلغاریا، قبرس، آلمان، استونیا، فنلند، یونان، هنگری، ایرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورگ، مالتا، هالند، ناروی، اتریش، پولند، سلواکیا، جمهوری چک و سویدن نامهای را در این مورد امضا کردهاند.
این کشورها از مگنوس برونر، کمیشنر پناهندگی و مهاجرت کمیسیون اروپا، خواستهاند که موضوع توافقنامههای بازگرداندن با طالبان را در اولویت بالای سیاسی قرار دهد و برای تحقق آن راهحلهای دیپلماتیک و عملی را دنبال کند.
هیئت طالبان به رهبری ملا محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان به دوحه رسید
هیئت حکومت طالبان به رهبری ملا محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان برای گفتوگو با مقامات پاکستان درباره تنشهای اخیر میان پاکستان و افغانستان به دوحه، پایتخت قطر رسید.
عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات طالبان نیز در ترکیب هیئت طالبان شامل است.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز شنبه ۲۶ میزان در شبکه ایکس نوشت که این گفتوگوها امروز در دوحه برگزار میشود.
مجاهد افزوده است که حکومت طالبان حملات شب گذشته پاکستان بر پکتیکا را «تجاوز آشکار و تکراری» و «جنایت نظامیان پاکستانی» خوانده و آن را بهشدت محکوم میکند.
او اضافه کرده که طالبان از اقدامات «انتقامجویانه» خودداری خواهد کرد و به گفتوگوهای «مسالمتآمیز» باور دارد.
تلویزیون دولتی پاکستان روز شنبه ۲۶ میزان اعلام کرد که خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، و جنرال عاصم منیر، لوی درستیز اردوی این کشور، برای گفتوگو با مقامهای طالبان به دوحه سفر میکنند.
پس از پایان آتشبس ۴۸ ساعته، جمعهشب، پاکستان حملات هوایی را در ولایت پکتیکا انجام داد.
خبرگزاری فرانس پرس، به نقل از یک مقام شفاخانه ولایتی در پکتیکا گزارش داده که در این حملات، دستکم ۱۰ غیرنظامی بهشمول سه بازیکن کریکت کشته و ۱۲ نفر دیگر زخمی شدهاند.
این مقام، که بهدلیل حساسیت موضوع خواست نامش فاش نشود، گفته است که دو کودک در میان کشتهشدگان هستند.